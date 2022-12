Feijóo sitúa a Sánchez fuera de la Constitución: "Este jueves en el Congreso, el PSOE la abandonó"

Tras lo sucedido este jueves en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno y sus socios separatistas consumaron su asalto a la Justicia eliminando el delito de sedición, reduciendo el de malversación y cambiando las mayorías del CGPJ y el TC, Alberto Núñez Feijóó ha denunciado que Sánchez ya no tiene límites y ha situado al PSOE fuera de la Constitución. "Lamentablemente hoy el independentismo gobierna España", ha asegurado.

El líder del PP ha llegado a considerar que fue menos grave la votación del Parlamento de Cataluña en 2017 porque entonces, el PSOE estaba con la Constitución y ahora, la ha abandonado. "Ayer comprobamos que aquellas votaciones donde se declaró la independencia de Cataluña y la desconexión de Cataluña con el resto de España en 2017 fueron menos graves que las que se produjeron ayer. Porque en el año 2017, el PSOE estaba con la Constitución. Y ayer, el PSOE la abandonó", ha sentenciado Feijóo en unas declaraciones que ha ofrecido antes de un acto en Valencia.

"Lamentablemente, todo esto nos lleva a seguir defendiendo la Constitución y el Estado de derecho", ha continuado el líder del PP que ha explicado que "si el Gobierno está claro que ya no lo hace, la oposición y el PP lo harán con tranquilidad y con el sosiego que se necesita en un Estado de Derecho".

A juicio de Feijóo, "Sánchez ya no tiene límites, su único objetivo es resistir. Hoy hemos de aceptar que las minorías han derrotado a las mayorías, las minorías auspiciadas por el Gobierno", ha insistido el líder del PP que también se ha referido a los ataques del PSOE este jueves en el Congreso.

Los socialistas acusaron de "golpistas" a los populares y también, a los jueces del Constitucional. Fue el diputado del PSOE Felipe Sicilia el que, desde la tribuna, aseguró que "la democracia en nuestro país solo ha estado en peligro con la derecha. Tejero era de derechas. Hace 41 años, la derecha quiso parar un pleno también. Lo hizo con tricornios. Quisieron parar el pleno y la democracia con tricornios y hoy han querido hacerlo con togas".

Según el líder del PP, "esto es muy peligroso": "No hay limites, el gobierno de España llamó a los jueces fachas con toga y ayer los parlamentarios socialistas y sus socios dijeron que los magistrados del TC quedan homologados a los guardias civiles golpistas del 23 F de 1981".

"No todo vale para mantenerse en el poder, no todo es legítimo cuando se sabe que se está legislando de forma ilegal", ha continuado Feijóo que ha pedido que "los españoles no olvidemos lo que está pasando y que nos dejen votar".