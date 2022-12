"¿Qué más hace falta para que los españoles se levanten contra el asalto a la democracia de este gobierno 'golpista'?"

El Mundo

"El PSOE emula el discurso del procés: o jueces o democracia". "Sánchez carga contra "el atropello de la derecha política, judicial y mediática" y exige al TC que "impere el sentido común y la Constitución" en su próximo pleno". El golpista se pone chulo en Bruselas acusando a la oposición, a los jueces y a los medios de lo que está haciendo él. Cuenta Carlos Cuesta en Libertad Digital que lo que está ocurriendo lo tenía pactado por escrito Pedro Sánchez con ERC desde 2017.

"El Gobierno avanza en una deslegitimación del sistema democrático español que traerá consecuencias graves y duraderas", dice preocupado el editorial. "El presidente Sánchez está acelerando un ambiente preconstituyente en el que los partidos de derecha y centroderecha, los jueces no sujetos a la obediencia del PSOE y los medios de comunicación críticos son señalados como agentes ilegítimos e incluso golpistas". La dictadura sanchista ya está aquí. ¿Llegaremos a votar o también abolirá las elecciones?

"El tenso pleno de este jueves recuerda a las sesiones del 6 y 7 de septiembre de 2017 en las que el Parlament aprobó las leyes de desconexión de Cataluña respecto al marco constitucional". "El procés revive de la mano del PSOE, que, despreciando a la Justicia y entronizando la voluntad del pueblo por encima de los tribunales y de la Constitución, emula el discurso clave del independentismo, mientras genera en él la expectativa de un referéndum". ¿La voluntad del pueblo? Su voluntad y la de sus socios no son el pueblo, solo son mayoría en el Congreso por una estúpida ley electoral. Los cuatro gatos de ERC y los tres gatos de Podemos no representan al pueblo. Ya ni el PSOE representa al pueblo. Sánchez es un abusón, además de un golpista y un chulo.

El País

"El Congreso aprueba la reforma penal en un pleno tormentoso". "Sánchez: "La derecha y la ultraderecha intentan atropellar la democracia, pero la Constitución prevalecerá"". Como cuenta Cué "tenía muy preparada una respuesta rotunda; no solo contra la oposición sino también contra la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional". Lo tenía todo planeado. "Algo así nunca había sucedido desde la recuperación de la democracia en 1978". Bueno sí, en Cataluña en 2017 cuando el independentismo dio un golpe contra la democracia.

"Y también lanzó un mensaje como aviso para el pleno del lunes: "Lo que se espera del Constitucional es que impere el sentido común y la Constitución"". Vamos, lo que se dice intimidar a los jueces. Como intentéis pararme os meto en la cárcel. Que todos los que estamos contra el golpe de Sánchez a la democracia tomemos nota.

Dice el editorial que lo sucedido ayer fue porque "el Gobierno adoptó un procedimiento expeditivo y cuestionable para incluir en la reforma exprés del Código Penal la norma que permitiría desbloquear los nombramientos" de los jueces del TC. Expeditivo y cuestionable, lo dice hasta El País.

"La excepcionalidad del día de ayer — y la posibilidad de que esa excepcionalidad se materialice el lunes — es un reflejo del insostenible atrincheramiento que vive el Poder Judicial en estrecha connivencia con el PP. Perpetuar a toda costa sus mayorías conservadoras en el gobierno de los jueces sigue siendo objetivo irrenunciable de la derecha, a pesar de las reiteradas recomendaciones de la UE para deponer su abierta insumisión constitucional. Para ello, parece dispuesto a llevar hasta el límite las costuras del sistema en una peligrosa maniobra de desestabilización y descrédito de las instituciones". Quien está llevando al límite las costuras del sistema democrático es Pedro Sánchez.

ABC

"El Gobierno arrolla la división de poderes". "La amenaza del sector progresista de no votar propició la suspensión del Pleno del Constitucional". Dice el editorial que "tienen razón el PP, Vox y Ciudadanos cuando argumentan que lo ocurrido esconde un fraude de ley". "Los visos de ilegalidad son evidentes: desde ahora se pretende impedir al TC que pueda dar su aval de idoneidad a los nuevos miembros, de modo que bastará con que Sánchez otorgue esa idoneidad por sí y ante sí".

"El TC, muy tensionado y profundamente dividido entre seis magistrados conservadores y cinco progresistas, actuó con prudencia y con un sentido del decoro institucional que por desgracia no demostró Meritxell Batet en el Congreso. Batet se negó a aplazar la votación, como habría sido lógico, y provocó una bronca parlamentaria. Son demasiado evidentes las prisas del Gobierno". Ya lo dijo Arrimadas, Batet fue la Carmen Forcadell del golpe en Cataluña. "Sánchez ha forzado el sistema parlamentario al límite y situado a la democracia en un momento crítico". "Ayer el PSOE y sus socios, tan obsesionados con dar un vuelco a la justicia aun saltándose leyes vigentes, acusaron al PP y a los jueces de ser «golpistas». El PSOE llegó a equiparar al PP con Tejero en 1981: «Entonces fue con tricornios, y hoy con togas». Es inaceptable. No vale todo. La involución del sistema proviene precisamente de quien hace esta acusación". ¿Que no todo vale? Para Sánchez vale cualquier cosa para perpetuarse en el poder y lo venimos advirtiendo desde hace tiempo. "Quienes sostienen que hay un golpe desde la Justicia contra el Congreso mienten: son instituciones que solo se defienden de un acoso inédito en 40 años".

Carlos Herrera dice que lo de Tejero está anticuado. "Los golpes del siglo XXI comparecen de forma más sibilina, con entramado leguleyo y disimulo populista. En tal cuestión, el sanchismo muestra una pericia envidiable, por la puerta de atrás y abriendo un proceso constituyente que esconde la pretensión de perpetuarse en el poder y darle a sus socios, en este caso separatistas, todo lo que pretendan". Hombre, esconder no es que lo esconda. Lo está haciendo a los ojos de toda España, a la que mantiene amordazada.

"Tal vez nos llevemos una sorpresa cuando comprobemos que a los españoles no les acabe de inquietar que la democracia esté en peligro merced a las maniobras de un felón sin escrúpulos apellidado Sánchez. Que lo quiere todo y lo quiere ya. La pregunta inquietante es: ¿Qué más hace falta para que los españoles, con alarmante indolencia, se levanten en legítima protesta contra el asalto indisimulado a las reglas de juego que este gobierno 'golpista' elabora en cada uno de sus gestos? (Discúlpenme las comillas)". Ignacio Ruiz-Quintano señala el camino. "A las barricadas".

La Razón

"Prioridad de Moncloa: un Tribunal Constitucional que avale su pacto con ERC y la consulta". Tiene narices que un grupito de separatas tenga a toda España contra las cuerdas, pero lo que es increíble es que el director de este disparate sea el PSOE. Si salimos de esta, los que se consideran socialistas de toda la vida deberían hacer una reflexión sobre la deriva de su partido.

"Fue la de ayer una jornada que plasmó el desgaste del sistema democrático que se asienta sobre la Constitución de 1978. Los acontecimientos, que culminaron con la votación en el Congreso de iniciativas de controvertido encaje legal, son parte de una deriva impuesta desde la llegada de Pedro Sánchez al poder y la conformación de la mayoría de izquierda extrema, separatista y bilduetarra que lo mantiene", dice con tristeza el editorial.

"Vivimos horas singularmente bajas en nuestra democracia, objeto de la pulsión arbitraria de la izquierda. Los magistrados del TC la padecieron ayer, como antes otros. Fueron coaccionados e insultados por diputados de la mayoría gubernamental al más puro estilo bolivariano por cumplir con el deber de abordar un recurso de amparo de la oposición ante iniciativas contra los derechos de los diputados y las salvaguardas constitucionales como las que salieron adelante. El Congreso no es omnipotente, sino que está limitado por la norma fundamental y el TC tiene la obligación de velar por ella y actuar en consecuencia". Pero si fueron acusados de golpistas por parte del propio presidente del Gobierno, que los tiene amenazados.

Sandra Golpe alucina. "La de ayer ha sido una jornada histórica, inédita en el Hemiciclo, que deja impunes a los líderes del Procés y que logra forzar el cambio del Tribunal Constitucional al gusto del Ejecutivo". "Pero más allá de lo que ya ha sucedido y hemos visto, queda de nuevo la sensación de ambiente político irrespirable. Y la imagen de otro pleno bochornoso, plagado de insultos graves, innecesarios, de acusaciones cruzadas entre sus señorías, escenas que no merecemos los españoles. ¿A qué viene recurrir al 23F y a Tejero cada dos por tres? ¿Cómo puede permitirse que unos diputados llamen «fachas con toga» a los jueces, y se normalice la ofensa? Suma y sigue". Hasta aquí nos ha traído Pedro Sánchez, ese psicópata peligrosísimo que no se para ante nada. Sólo queda echarle en las urnas. Y ojo con ellas, no sería la primera vez que Sánchez dé un pucherazo.