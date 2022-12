El PP cree que el "error" de Vox con los Presupuestos sitúa a Ayuso en la mayoría absoluta

Por última vez este año, Alberto Núñez Feijóo reunió este lunes en Madrid a la Junta Directiva Nacional del PP, el máximo órgano del partido entre congresos que está conformado por más de 400 miembros entre presidentes autonómicos y regionales, parlamentarios y miembros del Comité de Dirección. Barones territoriales como Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno y Fernando López Miras no pudieron asistir por motivos de agenda, pero a pesar de la ausencia de la dirigente madrileña, uno de los temas centrales de las conversaciones versó sobre la comunidad.

En concreto sobre freno de Vox a los Prepuestos de la CAM. "Un error garrafal" de los de Rocío Monasterio, aseguraban dirigentes del PP que consideran que maniobras como esa sitúan a Isabel Díaz Ayuso cada día más cerca de la mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas.

Cabe destacar que el lío presupuestario entre Isabel Díaz Ayuso y Vox en la Comunidad de Madrid se desató a principios de este mes de diciembre cuando el grupo que lidera Rocío Monasterio registró, seis minutos tarde, sus enmiendas a las cuentas públicas, por lo que fueron invalidadas al estar fuera de plazo. Entonces, Vox aseguró que se había tratado de un "fallo informático", que había "fallado internet".

Pero desde entonces, la polémica no hizo más que crecer. El grupo parlamentario que encabeza Monasterio anunció primero que se abstendría en la votación del dictamen presupuestario, postura que se endureció en los últimos días, hasta dar el paso al "no".

Desde el PP, por su parte, explicaban estos días que en septiembre, el PP hizo llegar a Vox un documento con su propuesta en materia presupuestaria para poder "negociar con tiempo", pero "Vox decidió esperar al último minuto para ponernos a prueba", aseguran desde el equipo de Ayuso.

"Hasta el último minuto"

"Durante más de dos meses no hicieron nada, no presentaron ningún documento alternativo", aseguran desde el PP regional que añaden que ellos "pusieron a disposición" de Vox al consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, para cualquier duda. Pero aún así, optaron por el "no", algo que según dirigentes del PP "no se entiende ni entre los votantes del PP ni entre muchos de Vox". Este lunes en Génova, cargos del PP aseguraban que "hasta el último minuto" pensaron que los de Monasterio iban a cambiar de opinión, algo que no sucedió.

Desde Vox, por su parte, trata de que se reconduzca la situación y ha registrado una petición en la Asamblea de Madrid para habilitar el mes de enero y poder así negociar unos nuevos presupuestos con el PP ya que la decisión de Rocío Monasterio de tumbar las cuentas públicas hace casi imposible que puedan salir adelante antes de que se disuelva la Cámara y se celebren las elecciones del mes de mayo, a no ser que se amplíe el plazo de tramitación. El partido asegura en el escrito que su solicitud responde a "la grave situación actual, la cual ha afectado sobre todo a nivel social y económico" y apela a la necesidad de tomar "cuanto antes múltiples decisiones que no pueden posponerse al período ordinario".