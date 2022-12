La mujer de Conde-Pumpido frena en el CGPJ la elección de magistrados del TC para asegurar la presidencia a su marido

La esposa del magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido y vocal izquierdista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Clara Martínez de Careaga, ha bloqueado este martes la elección de los 2 magistrados del TC en el Pleno extraordinario del CGPJ para garantizar la presidencia de su marido en el Tribunal de Garantías. Martínez de Careaga ha rechazado abstenerse, a pesar de que se votaba la elección de un magistrado (José Manuel Bandrés) que apoyará la presidencia de Conde-Pumpido en el Tribunal de Garantías, y con ello ha bloqueado la elección de dos aspirantes.

Los tres candidatos examinados en el citado Pleno no han alcanzado el apoyo necesario -tres quintos de los miembros del Pleno- para ser designados magistrados del Constitucional. Se trataba de los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo César Tolosa y Pablo Lucas que han recibido 10 votos de los vocales conservadores del CGPJ. Por su parte, el también magistrado de la Sala Tercera del Alto Tribunal, José Manuel Bandrés, ha obtenido el respaldo de 7 vocales izquierdistas después de que el vocal Enrique Lucas no participase en la votación al encontrarse en la terna su hermano (Pablo Lucas).

Antes de la votación, varios vocales conservadores han planteado la abstención de Clara Martínez de Careaga por interés directo en la causa en atención a su relación matrimonial con el magistrado Cándido Conde-Pumpido. Sin embargo, la vocal ha rechazado abstenerse a pesar de que votaba a favor del magistrado izquierdista Bandrés que si es elegido para el TC apoyará la presidencia de su marido.

Así lo han denunciado los 5 vocales conservadores, José María Macías, Carmen Llombart, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero y Ángeles Carmona, en un voto particular: "En el curso del Pleno se puso de manifiesto la concurrencia de causa de abstención en la vocal Clara Martínez de Careaga, que ha rechazado abstenerse".

"El Pleno se constituyó indebidamente con la participación de la vocal Clara Martínez de Careaga. Es notorio que la vocal está casada con el magistrado del Tribunal Constitucional, Excmo. Sr. D. Cándido Conde Pumpido, que es un candidato posible para ser nombrado, entre otros, presidente del Tribunal Constitucional", apunta el escrito.

"La vocal Clara Martínez de Careaga no puede participar en el nombramiento de la persona que puede decidir que su marido sea nombrado, o no, presidente del Tribunal Constitucional y quinta autoridad del Estado. Como gráficamente ha expresado un vocal, la vocal Clara Martínez de Careaga no puede elegir a los electores de su marido. Entiendo que la concurrencia de las causas de abstención previstas en los apartados a) y b) del art. 23.2 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y párrafo 2 del art. 580 de la Ley de Orgánica del Poder Judicial era evidente e indiscutible", subraya el voto particular.

"De haber cumplido la vocal Clara Martínez de Careaga el deber legal de abstención que le afectaba, los candidatos D. César Tolosa y D. Pablo Lucas habrían sido efectivamente designados magistrados del Tribunal Constitucional, condición que creo que legítimamente les tendría que corresponder", concluye.

Cabe destacar que mientras Bandrés apoyará la presidencia de Conde-Pumpido si es elegido magistrado del Constitucional, el también magistrado izquierdista Pablo Lucas podría votar como presidenta del Constitucional a la magistrada María Luisa Balaguer.