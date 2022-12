Luto en Ceuta por la muerte del pequeño Mohamed: "Aquí no pasan estas cosas"

Ceuta está de Luto. El hallazgo este lunes del cuerpo sin vida del pequeño de 8 años desaparecido el domingo, Mohamed Abdeselam, ha conmocionado a los vecinos de esta ciudad autónoma de apenas 85.000 habitantes. Aunque será la autopsia -que se está practicando este martes- la que determine la causa de la muerte, todo parece indicar que no fue accidental. Al menos eso cree la familia, con la información que le ha facilitado la policía hasta este momento.

El cadáver del niño fue encontrado en un terraplén cercano a su vivienda, en la barriada de Loma Colmenar. "No habrá ni 500 metros", apuntan fuentes policiales a LD, que prefieren ser cautas a la hora de pronunciarse sobre lo que ha podido ocurrir. "Aquí no pasan estas cosas, otras sí... Pero no esto", señala. "Estamos cerca de la frontera y cuando desaparece un menor, suele ser porque el padre o la madre se lo lleva a Marruecos", explica.

No nos confirma la implicación de terceras personas, pero de sus palabras se deduce que investigan una posible muerta violenta. Aunque -nos dice- "era frágil, poquita cosa" y era normal que "el cuerpo tuviera daños después de caerse por una pendiente". No obstante, reconoce que se están investigando otras vías y "tomando declaración a posible testigos". El hecho de que la titular del Juzgado de Instrucción Número 6 haya decretado el secreto de sumario también es significativo.

Por su parte, la familia -que está absolutamente destrozada- se ha mostrado convencida de que alguien le hizo algo al pequeño. En declaraciones a distintos medios de comunicación, el padre del menor, Abdelmalik Abdeselam, ha ido ofreciendo algunos detalles de la investigación que revelan que estaríamos ante un caso que va más allá del accidente. Entre ellos, que su cuerpo estaba semidesnudo cuando fue hallado entre unos matorrales, en un descampado próximo a su domicilio.

Junto a él había "una pistola de juguete", cuyo propietario ya ha sido interrogado por la policía y habría dicho que "la encontró en la basura". Se trata de un varón que "merodeaba por el barrio" desde hacía unos días y que "entraba y salía de un coche abandonado en el lugar" donde han encontrado al pequeño Mohamed, asegura la familia del menor. Es "una tragedia insuperable" como ha indicado este lunes el presidente ceutí, Juan Vivas, que se ha puesto en contacto con los padres del niño para expresarles sus condolencias.

Cronología de la desaparición

Mohamed salió de casa el domingo por la tarde para jugar al fútbol con unos amigos. En esos momentos, el mundo entero miraba a Qatar donde Francia y Argentina se disputaban la copa del Mundial. Pasadas las 19:30 horas, viendo que el pequeño -el menor de cuatro hermanos- no regresaba, su padre salió a buscarle. No lo encontró.

Alrededor de la una de la madrugada, ante la ausencia de noticias de Mohamed, su familia acudió a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía para poner la denuncia por desaparición. Inmediatamente la policía activó la búsqueda y realizó las actuaciones propias en estos casos. Pero no es hasta las ocho de la mañana del lunes, con la luz del día, cuando dan con su cadáver.

Estaba semioculto, entre la maleza, en una zona poco iluminada ubicada bajo una pendiente que hay tras el polideportivo donde el pequeño solía jugar al fútbol. El cuerpo del niño presentaba magulladuras y un golpe en la cabeza. Daños que podrían ser compatibles con la hipótesis del accidente, aunque hay otros elementos que indicarían la posible implicación de terceros en su muerte.

También se investiga si el pequeño pudo haber sido agredido sexualmente. El cadáver se encontraba desnudo de cintura para abajo, en el momento del hallazgo. Este extremo se aclarará cuando trascienda el resultado de la autopsia, pero su familia tiene el convencimiento de que hay terceras personas implicadas en la muerte de Mohamed y confía en que la investigación de sus frutos.