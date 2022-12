Detienen en un narcopiso de Barcelona a Miguel Ricart, condenado por los crímenes de Alcàsser

Los Mossos d'Esquadra han detenido a Miguel Ricart, único procesado por los crímenes de las niñas de Alcàsser, "por un delito contra la salud pública" -según confirman fuentes cercanas al caso a LD- durante una intervención en un narcopiso del Raval de Barcelona. Se trata, nos explican, de un operativo "habitual cuando se detecta que se trafica con drogas" en una vivienda. "Una vez se tienen las pruebas suficientes, se efectúa la entrada por orden judicial".

Ricart se encontraba en libertad porque, aunque fue sentenciado a 170 años de cárcel por su implicación en los atroces asesinatos de Toñi, Miriam y Desirée en 1992, cumplió solo 21 años gracias a la suspensión de su condena en aplicación de la denominada doctrina Parot. En noviembre de 2013 -con 53 años de edad-, salió del centro penitenciario de Herrera de la Mancha (Ciudad Real).

Treinta años después del horror de Alcàsser, el triple crimen que conmocionó el país, el caso continúa sin resolver. La vía judicial está prácticamente agotada. A día de hoy queda abierta una pieza separada dedicada exclusivamente a la localización de Anglés, el otro varón identificado que habría participado en el macabro suceso. A día de hoy es uno de los prófugos más perseguidos de toda Europa.

Se le perdió la pista en 1993, cuando escapó poco antes de que le detuviera la policía irlandesa. Se sabe que iba a bordo del buque mercante City of Plymouth, pero inexplicablemente logró huir. Se especula con la posibilidad de que se tirara al mar y no lograra alcanzar la costa. Se encontró un chaleco salvavidas en la bahía de Dublín que se le atribuyó a él, poniendo sobre la mesa la posibilidad de que no hubiera logrado llegar hasta la costa.

Flecos de Alcàsser

En cualquier caso, la detención de Ricart se produce un mes después de que el Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira, que dirige la investigación de la mencionada pieza separada, autorizase la realización de nuevas pruebas, aprovechando los avances tecnológicos de los últimos años, a petición de la Asociación Laxshmi para la lucha contra el crimen, que ejerce la acción popular.

El juez ha ordenado analizar pelos y otros restos forenses hallados en los vehículos de Ricart y Anglés, en la ropa interior de las víctimas y otros elementos relacionados con el suceso, como la alfombra en la que fueron envueltos los cadáveres de las niñas o la sábana blanca que cubría el colchón de espuma que había en la caseta de La Romana, donde supuestamente las retuvieron.

La tecnología actual podría permitir que en un nuevo análisis se obtengan resultados reveladores. Se buscan posibles restos biológicos de otras personas que pudieran estar implicadas en la tortura y asesinato de las tres menores que desaparecieron el 13 de noviembre de 1992 cuando se dirigían a una fiesta. Sus cuerpos fueron hallados -dos meses y medio más tarde- semienterrados en un paraje montañoso de la localidad de Tous.