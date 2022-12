"La muerte fue violenta", confirman fuentes cercanas al caso a LD. Así se desprende del informe preliminar de la autopsia, practicada este martes al cadáver del pequeño Mohamed Abdeselam, hallado este lunes poco antes de las 8 de la mañana en Ceuta. El niño, de 8 años de edad, "fue golpeado con un objeto contundente y romo en la cabeza".

Se cumplen, por tanto, los peores pronósticos de la familia del menor. "Gente normal, trabajadora", apuntan fuentes policiales. Ellos apuntaron desde el principio que su muerte no había sido accidental. Queda por confirmar si pudo ser agredido sexualmente o no, ya que los análisis realizados hasta el momento no lo han confirmado.

No obstante, los investigadores trabajan sobre la hipótesis del móvil sexual. El cuerpo sin vida de Mohamed apareció "desnudo de cintura para abajo". Se localizó horas después de su desaparición en un terraplén cercano a su vivienda, en la barriada de Loma Colmenar de Ceuta. Estaba oculto entre la maleza, en la parte baja de una pendiente.

En la zona se encontraron varias prendas y objetos que se están analizando. El más conocido, una pistola de juguete cuyo propietario ya ha sido interrogado por la policía. Pero quizás lo más llamativo fue el hallazgo de la chaqueta de Mohamed colocada en las ramas de un árbol, junto a su cadáver, "como indicando dónde estaba".

Los investigadores del caso han tomado declaración a varias personas, entre ellas los menores que vieron o estuvieron con Mohamed en las horas previas a su muerte. El menor salió de casa el domingo por la tarde para jugar al fútbol con unos amigos. Al ver que no regresaba, su familia salió a buscarle. Pero ya no lo volvieron a verle con vida.

Una vez ha sido practicada la autopsia y los exámenes pertinentes, el menor ya puede recibir sepultura. Mohamed Abdeselam será enterrado este miércoles al mediodía, tras la oración en la mezquita de Sidi Embarek de la ciudad autónoma, que se ha volcado con los familiares del pequeño que están "absolutamente destrozados".