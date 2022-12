Rufián confirma que negocia la nueva ley sobre el TC y promete "involucrarse en el cambio del Poder Judicial"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha confirmado que el Gobierno le ha remitido su proposición de ley para "volcar" las enmiendas tumbadas por el TC y con las que se persigue un cambio de mayorías en el Tribunal de Garantías. "Las cosas buenas, mejor rápidas que lentas", ha afirmado sobre una tramitación rápida que estará finiquitada en menos de un mes.

Una vez dentro del hemiciclo, el portavoz de ERC ha dado al Gobierno la bienvenida "a la guerra judicial". "Bienvenidos a la guerra judicial que se emprendió hace unos años contra según quién, ustedes ya son los siguientes. Aparte de quejarnos, ¿ahora qué hacemos?", ha proclamado desde su escaño Gabriel Rufián, colocando al presidente en su bando.

El líder separatista ha asegurando ante el presidente del Ejecutivo que existe "un ataque judicial orquestado por la derecha". "Ya se lo dijimos, los siguientes iban a ser ustedes", ha advertido y ha relatado que "ERC durante muchos años se quejó de la interpretación capciosa que se hacía del Código Penal, y no se cambió esta situación hasta que ERC se involucró en el cambio".

La amenaza de Rufián

Tras esas palabras, Rufián ha lanzado su amenaza: "Quizá ahora ERC para intentar cambiar parte del Poder Judicial que trabaja para la derecha y la ultraderecha, quizá tengamos que involucrarnos en el cambio del Poder Judicial", ha sentenciado. Tras ello, ha explicado que si el Gobierno "quiere recuperar las enmiendas tumbadas por el TC, quieren dignificar el TC o quieren dignificar al CGPJ, háganlo, allí estaremos".

"La diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros no les dejaremos tirados. Lo hacemos por dignificar la democracia porque antes de independentistas somos demócratas", ha terminado su intervención ante un tranquilo Pedro Sánchez que se ha limitado a afirmar que los cambios "hay que hacerlos dentro del marco constitucional. Ayer hubo debates porque lo que ha sucedido ha sido una interferencia de otro poder en el legislativo. La democracia española tiene un problema, la oposición no reconoce al gobierno", ha dicho el líder del Ejecutivo.

El portavoz de ERC confirmaba poco antes, en los pasillos del Congreso, que el Gobierno les envió ayer su proposición de ley para asaltar la Justicia por un procedimiento distinto al que tumbó el TC. Rufián elogiaba además que se haga por la vía de urgencia para tenerlo listo en apenas unos días.

"No nos compare"

Tras la intervención de Rufián, la portavoz de JxCat, Miriam Nogueras, también incorporaba a Sánchez al bando separatista, equiparando además el golpe de Estado que dieron en Cataluña en 2017 con la actuación del Gobierno ahora. "No nos compare", le respondía el presidente muy molesto para intentar alejar el fantasma del llamado "procés" que sobrevuela desde hace tiempo sobre sus actos.

"No me diga que somos iguales, ustedes se saltaron la Constitución, nosotros estamos haciendo que se cumpla", defendía Sánchez rechazando la comparación y aprovechando para atizar de nuevo al PP al que acusa de no asumir el resultado electoral e intentar retorcerlo a través de la Justicia. "El procés ha terminado, ha acabado", defendía Sánchez.