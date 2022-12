"Sánchez es astuto al traspasar su cabreo a la sociedad con su retórica golpista"

El Mundo

"Sánchez ignora a la UE y usará otra vía exprés para su reforma". Por sus santos… A lo mejor en Europa se empiezan a dar cuenta de que tenemos a un Daniel Ortega, un Maduro, incluso un Putin infiltrado. "Podemos se jacta de contagiar al PSOE su discurso contra los jueces: del "enemigos" de Iglesias al "atropello" de Sánchez en tres años"". ¿El discurso? Podemos puede jactarse de haber podemizado a todo el PSOE.

Dice el editorial que "el Gobierno no puede invocar el imperio de la ley mientras alimenta la dialéctica del enemigo y sigue impulsando cambios legislativos que pervierten el espíritu constitucional, incluidos la supresión de la sedición y el abaratamiento de la malversación, que hoy aprobará el Senado. Que el presidente hable de «serenidad» no resulta creíble. La ciudadanía está preocupada y necesita consensos constitucionales, como los que ayer ofreció Feijóo; no pactos destinados a expulsar al centroderecha del debate público y a subvertir, poco a poco, la Constitución". Lo que necesita la ciudadanía es votar, porque nadie votó lo que está haciendo Sánchez. Tiene la obligación de abrir las urnas. No se te votó para que pactaras con Podemos, con ERC y Bildu, justo lo que prometiste que no ibas a hacer.

Federico Jiménez Losantos se refiere al discursito que nos lanzó Sánchez por la mañana. "Sánchez podría haberse ahorrado el discurso golpista bipolar, pidiendo rebelión y tranquilidad, justo antes de que la UE respaldara al Constitucional". "Christian Wigand insistió ayer: "Las reformas legales en los países de la UE deben contar con todos los sectores implicados". Justo lo contrario de lo que hace Sánchez. Pero algo que la UE no quiere ver: el precedente del golpe de Estado de 2017. El asalto al poder judicial de Sánchez no le sitúa sólo por encima de la ley, sino con capacidad para romper un país de la UE llamado España. Esa es la cuestión de fondo".

Rafa Latorre dice que "la autoficción con la que el PSOE de Sánchez está reescribiendo la historia de España responde únicamente al deseo de marginar a la media España que se resiste con temeridad a la acomodación del régimen democrático a sus necesidades particulares. Todo su mandato ha estado inspirado por esta mudanza, que permitiría acoger a Bildu o Esquerra entre los partidos de Estado mientras se envía a los suburbios del sistema a todo lo que se atreva a existir a un milímetro a la derecha de Sánchez. La fabulación no es inocente, como tampoco la filigrana de sustituir la soberanía nacional por la soberanía popular". Pues va a tener que meternos en la cárcel o fusilarnos. Y se le ve capaz.

Emilia Landaluce dice que el PP ha logrado una victoria judicial, pero que está calando "la retórica golpista de los Sicilia, Asens, Echenique". "Sánchez es astuto (aunque irresponsable) al traspasar su cabreo a la sociedad, al pueblo, a eso con lo que se le llena la boca: la soberanía. "La tensión que ha metido Sánchez a la narrativa la convierte en un factor movilizador de los suyos". Puede Emilia, pero los suyos son los de siempre, los violentos de ultraizquierda, los amigos de asesinos, los golpistas catalanes, y esos siempre están movilizados.

"La izquierda ultramontuna (no es una errata) no entiende de trámites legales y se queda en lo guapo que estaba el presidente hablando desde Bruselas («¡Hay que ver lo bien que habla idiomas!») diciendo que somos una anomalía europea. Puede que la oposición haya merecido ganar la batalla del Constitucional. Pero ahora debe dar la de la propaganda". Eso es imposible, y menos con las televisiones a su servicio.

El País

"Reforma urgente del Gobierno contra el veto del Constitucional". Que Sánchez va a suprimir la sedición y la malversación y asaltar el poder judicial por sus narices y sea como sea. "Usarán todos los mecanismos, medidas e instrumentos necesarios para que se cumplan la ley y la Constitución, se desbloqueen los principales órganos institucionales y se respete la voluntad popular expresada en las últimas elecciones, en 2019". En 2019 se votó a un señor que no podría dormir con Podemos, que no dejaría la gobernabilidad de España en manos de los sediciosos y que jamás, se lo repito las veces que quiera, pactaría con Bildu. Sánchez ha adulterado el resultado de las elecciones de 2019 y se ha pasado por el forro la voluntad popular.

Pese al respaldo de la UE a la decisión del TC, el periódico del régimen persiste en el golpe. Tomás de la Quadra Salcedo dice que "el Tribunal Constitucional (TC) ha adoptado una decisión que, por primera vez en nuestra democracia, supone interferir en el proceso legislativo de las Cortes paralizándolo. Es una resolución muy grave que puede poner en cuestión la credibilidad e independencia misma del TC. Pone, sobre todo, en cuestión, la independencia e inviolabilidad del poder legislativo y la separación de poderes. Una paralización del proceso parlamentario es algo tan grave y tan insólito en nuestra democracia como lo es en los sistema democráticos de nuestro entorno". Es el gobierno el que ha asaltado la justicia cambiando las normas por la jeta y el Código Penal por la puerta de atrás para contentar a sus socios golpistas catalanes.

Xavier Vidal Folch se desmelena. "Los españoles vuelven en parte a ostentar la ominosa condición de súbditos que periclitó al finiquitar la dictadura", dice muy sobreactuado. "Así permanece, humillado y ofendido, pero impertérrito, el Parlamento español". Venga, venga, Xavier, no exageres tanto que se te nota mucho que no te lo crees ni tu. Por cierto no dice el periódico del golpe que la UE ha dado la razón al TC.

ABC

"Bruselas respalda al TC y reitera al Gobierno que no puede actual unilateralmente". "Hacer reformas del calado de las que pretende Pedro Sánchez, tanto en el fondo como en la forma, exigen seguir los estándares europeos propios de las democracias liberales, y demandan recabar el criterio de todas las partes implicadas en esas reformas, desde el Poder Judicial, pasando por las asociaciones de jueces, y terminando por la Comisión de Venecia y por el Consejo de Europa. Nada de esto se ha cumplido con la reforma automática que pretendía acometer Sánchez para controlar el CGPJ y el TC, y por eso ha quedado suspendida su tramitación. El mensaje de Europa no ofrece lugar a dudas", dice el editorial.

"Los acuerdos de Estado son necesarios, y el alejamiento irreversible entre PSOE y PP solo aumenta la crispación política y el desgaste de las instituciones". Es que ya no existe el PSOE. Ahora es el Partido Sanchista Podemizado y con eso no se puede llegar a ningún acuerdo.Y ojo, "cuando Sánchez llama a la «serenidad» conviene ponerse en guardia". Viene otra embestida.

Alberto García Reyes cree que "el sanchismo ha ganado la batalla del Constitucional. Ha logrado un cisma en el tribunal avizor de la democracia, el centinela superior que vela por el libre desarrollo de los tres poderes, y ha construido un relato a su medida: «El PP retiene por medios espurios un poder que los ciudadanos no han validado en las urnas»". "El sanchismo ha dado una zancada hacia su meta, que es la omnipotencia, dejando herido al Constitucional. La estrategia del pulpo continúa. Aún queda un año para las urnas, hay tiempo para seguir ablandando España a golpes". Un año con este Gobierno, no creo que España resista.

La Razón

"El TC defiende la suspensión: «El Parlamento también está sujeto a la Constitución»". Qué ingenuos. Vivimos en la dictadura sanchista bien defendida por sus medios de comunicación. Dice el editorial que "no deja de ser preocupante el rechazo frontal y absoluto de los portavoces del Ejecutivo a la hora de reconocer una mínima responsabilidad en este enfrentamiento que tanto daño ha causado al prestigio de nuestra Justicia. Creemos que este empecinamiento es un error que no caerá en el saco roto de la opinión pública, por más que los estrategas de La Moncloa se empeñen en lo contrario". "Pese a ello, no nos cabe la menor duda de que el inquilino de La Moncloa seguirá en sus trece, pero, al menos, que no culpe a los jueces".



Dice Marhuenda que "uno de los aspectos más lamentables de la crisis institucional que vivimos es la irrupción de los socios parlamentarios del Gobierno hablando de golpe a la democracia". Pero si lo dijo el propio Sánchez. "No hay ningún golpe de las togas u otros despropósitos que estamos escuchando estos días. Se están haciendo las cosas mal conscientemente". Pues claro, Sánchez tiene un plan bien trazado y ya le conocemos, no parará hasta salirse con la suya.

"No se cuestiona la autonomía parlamentaria, sino que se impide la degradación del sistema democrático y se pide que la acción legislativa transcurra por el camino correcto. La sobreactuación del Gobierno y sus grupos parlamentarios afines es un grave error". Pero les da resultado.

Juan Ramón Lucas dice que "pretender que el personal trague con que sacar a pulso, por la vía rápida y sin debate, una legislación hecha para favorecer a un grupo de conmilitones de los anticonstitucionalistas que soportan al Gobierno, es más democrático que la acción de un tribunal de garantías que lo cuestiona, es tomar a la opinión pública por imbécil". Pues Juan Ramón, hay más imbéciles por ahí de los que tu te crees.

Dice Pedro Narváez que Pedro Sánchez se ha "convertido en un antisistema tipo el cojo Manteca, que se metía en cualquier charco con la muleta. Al presidente no le bastó con dejar al Rey como la Chata sino que ansía que cualquier toga y todo símbolo que no pueda controlar caiga en un barranco de desprestigio y que en toda España resuene el eco de una calumnia". A su lado, Tejero era un demócrata.