Rescatan un cadáver en la zona de acantilados donde desapareció Sandra Bermejo

Fuentes cercanas al caso confirman a Libertad Digital que han hallado un cadáver en la zona de acantilados en la que se buscó a Sandra Bermejo, la joven madrileña desaparecida el pasado 8 de noviembre en el Cabo de Peñas, tras recibir el aviso de un pescador que lo vio "entre las rocas".

La llamada ha entrado en la sala del 112 a las 10.14 horas. Una persona que estaba en la zona de Ferrero, concejo de Gozón, indicaba que había visto un cuerpo en el mar, en estado de descomposición. Policía Nacional y Guardia Civil se han desplazado hasta el lugar, pero el cuerpo no se ha podido rescatar de forma inmediata.

Se encontraba en una ubicación de difícil acceso y estaba "subiendo la marea", por lo que se solicitaron medios aéreos para efectuar el rescate. No ha sido hasta alcanzar la hora del mediodía cuando han logrado sacarlo del agua. Con el paso de las horas, podremos conocer más datos. Ahora, nos destacan, la prioridad es la identificación del cadáver.

"Habrá que ver en qué estado está", exclaman las mismas fuentes. Pero, según nos avanzan, "parece que se trata de una mujer". No obstante nos advierten de que la joven madrileña no es la única persona a la que se busca en el entorno del Cabo de Peñas. "Hay otra mujer desaparecida en Avilés" y en este momento "desconocemos si el hallazgo puede tener relación con el caso de Sandra".

Por su parte, la familia de la psicóloga madrileña asegura que nadie se ha puesto en contacto con ellos para informarles "de nada". La asociación SOS Desaparecidos tampoco ha recibido notificación del hallazgo del cadáver. Solo les queda esperar. Una situación de incertidumbre que se suma ya a la larga lista de duros momentos que han vivido desde que se perdiera la pista del Sandra hace ya 45 días.

La desaparición de Sandra

Sandra Bermejo -de 32 años- desapareció el 8 de noviembre de 2022. Desde el principio, su entorno descartó la hipótesis del suicidio. "Nosotros tenemos muy claro que no se tiró, si está en el mar es porque tuviera un accidente o alguien la empujara. Así de claro", fueron las palabras que pronunciaba este mismo jueves uno de sus portavoces en declaraciones a LD.

Insisten en el extremo de que la joven madrileña, que llevaba dos años viviendo en Gijón, no tenía planeado ir al Cabo de Peñas aquel día. "Le surge porque coincide que varios pacientes le cancelan sus sesiones", nos explica. "Además ella sabía gestionar perfectamente sus emociones y sus problemas, era la que nos ayudaba a los demás", añade. "No le habría hecho esto a sus padres, sin ni siquiera un mensaje", sentencia.

La policía ha manifestado públicamente varias veces que la hipótesis principal es la "desaparición voluntaria". El protocolo de actuación del Ministerio del Interior de 2019 no recoge el suicidio ni el accidente dentro de esta categoría. Fuentes cercanas a la investigación nos indican que "era una forma de hablar" y que lo que querían decir es que "no creen que haya terceras personas implicadas".

Su familia no está de acuerdo con esa afirmación, con los datos con los que cuentan -tanto ellos como la policía- a día de hoy. Creen que Sandra "no estaba sola" aquel día en el Cabo de Peñas y van a "luchar para que se investigue hasta el final". Aseguran que no se han seguido algunas pistas facilitadas por "gente de allí", con la que pudieron hablar.