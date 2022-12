Angels Barceló, señalada por Pablo Iglesias por una pregunta "machista" y "paternalista" a Belarra

Este miércoles la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, acudió a la SER para ser entrevistada por Angels Barceló. La periodista tocó el tema de las difíciles relaciones con Yolanda Díaz y su plataforma, Sumar, así como la forma que tomará la futura alianza. En un momento de la charla, la directora de Hoy por Hoy preguntó a Belarra si consultaría con Pablo Iglesias la decisión que tenga que tomar Podemos respecto a la plataforma de Yolanda Díaz "en el caso de que se materialice".

La respuesta de Belarra descolocó a la presentadora: "Fíjate que yo creo que esa pregunta nunca la harían si yo fuera un secretario general, lo pienso de verdad, lo digo con todo el cariño". Barceló reaccionó rápidamente diciendo que no se lo preguntaba porque Iglesias fuera un hombre: "No me conoce a mí, como si se llama María Pérez", intervino.

Belarra siguió con su argumento pese a las apuradas explicaciones de Barceló insistiendo en que le daba igual "si es un hombre o mujer" y que la pregunta aludía a "esa persona que ha dejado todos los cargos en la dirección de Podemos" pero sigue participando activamente en el debate público, haciendo alusión a la tertulia en la que participa en esa misma emisora.

"Igual nos pasa en el Gobierno. Tengo la sensación de que como mujer joven, siempre se cuestiona si somos nosotras las que tomamos las decisiones", insistió la ministra destacando que lleva casi dos años al frente de Podemos y rodeada de un equipo también de "mujeres muy jóvenes" entre las que citó a Irene Montero y Lilith Verstrynge. "Todas las decisiones las he tomado yo", ha dicho.

Barceló reiteró que ni preguntaba por la edad ni por ser mujer mientras Belarra reiteró que si ella "fuera un hombre" la cuestión no estaría tan presente.

Aunque la periodista acabó el debate diciendo "creo que en este caso no estoy de acuerdo con usted, ministra", el asunto quedó lejos de estar zanjado. El aludido, Pablo Iglesias, comentó el incómodo momento vivido en la emisora en un tuit muy crítico con Barceló, con quien protagonizó un sonado momento en la campaña de las autonómicas en un tenso debate con Rocío Monasterio.

Jamás hemos escuchado a @AngelsBarcelo preguntar a un líder político varón si consultaría una decisión con el anterior líder del partido. Jamás. Y creo que este es un dato objetivo ¿Sesgo machista y paternalista de la progresía mediática con Podemos? Juzguen ustedes 👇🏻 https://t.co/vxRALGGJhj — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) December 28, 2022

Iglesias señaló que "jamás" había escuchado a Barceló preguntar a un hombre si consultaría una decisión con el anterior líder del partido y ese es un "dato objetivo". "¿Sesgo machista y paternalista de la progresía mediática con Podemos? Juzguen ustedes", sentenció.