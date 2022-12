Feijóo avisa a Vox: "Mientras yo presida gobiernos, la lucha contra la violencia machista será una de las prioridades"

En su balance anual, el líder del Partido Popular ha enviado este jueves un mensaje a la formación de Santiago Abascal: "Mientras yo presida gobiernos, la lucha contra la violencia machista será y seguirá siendo una de las prioridades".

El líder del PP hacía estas declaraciones tras ser preguntado por Vox. Explicaba primero Feijóo que como presidente gallego tenía ya "unos años de responsabilidad en gobiernos en los que teníamos competencias y estructura administrativa para ahondar en la igualdad y para luchar contra este tipo de crímenes absurdos". Añadía el líder del PP que "todos los crímenes son absurdos pero un crimen basado simplemente en una superioridad por razón de género no tiene ninguna cabida en un régimen democrático".

Tras ello, dejaba claro que él tiene ya su propia "acción de gobierno al respecto y he trabajado hacia esa legislación que está en vigor en la comunidad autónoma (Galicia) y mientras yo presida gobiernos, la lucha contra la violencia machista será y seguirá siendo una de las prioridades, como no puede ser de otra forma, como hace cualquier primer ministro europeo".

La vía del "consenso"

Lanzaba también un mensaje a los de Abascal considerando que "la vía de la unidad e institucional es lo que puede ser la herramienta para luchar contra esta sinrazón. Lo he creído siempre y lo voy a seguir practicando. Sin consenso en este asunto, no lo estamos enfocando bien", decía Feijóo para añadir que "aquellos que se apartar del consenso deberían de ingresar dentro del consenso de luchar contra cualquier tipo de actitud violenta y, por supuesto, contra un crimen que en algunos casos el móvil es una violencia machista, una violencia de género".

Hace unas semanas, el líder del PP trataba este asunto en una entrevista en Es La Mañana de Federico. Preguntado por si derogaría la Ley de Violencia de Género, afirmaba: "No creo que esa ley sea tan perniciosa como usted señala. Hay muchas muertes de mujeres por parte de violencia machista". El candidato del PP concluía diciendo que "no tengo elementos de juicio en este momento para decir con exactitud y determinación si eso lo vamos a derogar o no", insistiendo en que no lo ve "prioritario". Este jueves, en su balance anual, ha sido más rotundo.