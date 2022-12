Feijóo promete un "plan de calidad institucional" para frenar el asalto democrático de Sánchez

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha realizado este jueves un balance de su primer año al frente de la formación. Unos meses que, ha reconocido, comenzaron de forma convulsa con la crisis que se llevó por delante a la anterior dirección popular encabezada por Pablo Casado. "Fue una crisis aguda y profunda", ha dicho, "pero corta en el tiempo".

Recuperados ya en Génova, Feijóo ha presumido de la victoria andaluza, de "haber ordenado" el partido y de tener ya prácticamente a todos sus candidatos autonómicos y municipales. Tras ello, el líder del PP ha entrado en la valoración general del año político. Ha cargado duramente contra el asalto institucional protagonizado por el gobierno de Pedro Sánchez y contra su afán por "desproteger al Estado" con sus reformas como la eliminación del delito de sedición para contentar a los separatistas.

"Plan de calidad institucional"

Frente a ello, ha anunciado que en las primeras semanas de 2023, él presentará un "plan de calidad institucional" que, entre otros objetivos, perseguirá poner fin a lo que ha denominado "política de bloques enfrentados" y que las instituciones "vuelvan a estar al servicio de la ciudadanía y no de las vanidades de los gobernantes".

Este plan institucional, en el que está trabajando Esteban González Pons, ha dicho, guiará la "futura acción de gobierno" del PP e incluirá medidas para "evitar casos de nepotismo" en las instituciones del Estado con el fin de que "gobiernen los mejores servidores y no lo más adeptos más fieles" al líder.

Tras este anuncio, ha cargado contra las promesas incumplidas de Pedro Sánchez que han favorecido a aquellos que han lanzado un golpe al Estado como los separatistas. En el PP aseguran que están convencidos de que Sánchez permitirá otro referéndum con el que ya amenaza el presidente catalán Pere Aragonés.

Feijóo también ha aprovechado esta comparecencia para arremeter contra los dos magistrados designados por el Gobierno para el Tribunal Constitucional: "Dos nombramientos escandalosamente partidistas" ha dicho en referencia al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la ex alto cargo Laura Díez, dejando así la puerta abierta incluso a un recurso del PP: "En caso de que se confirmen estos nombramientos, nos reservamos todos los derechos para defender la independencia de las instituciones y nuestra postura de regeneración, que es imprescindible con este Gobierno".

Propuestas económicas

En página económica, Feijóo ha acusado al Gobierno directamente de protagonizar una legislatura "perdida", que ha dejado a España como un país "más pobre" y "más endeudado" que en 2018. Pedro Sánchez, ha dicho, no ha hecho "ningún avance" en materia económica: España es en la actualidad "la última economía de la Unión Europea", al ser el único país de los 27 que no ha recuperado su nivel de PIB de 2019, ha recordado. "Esta es una legislatura a efectos económicos perdida. España es hoy un país más pobre y más endeudado que en 2018, cuando llegó el Gobierno de Sánchez", ha insistido.

Asimismo, también ha destacado que el Ejecutivo no ha avanzado en su objetivo de revertir el liderazgo en paro y paro juvenil en Europa, ni tampoco en la reducción de los niveles de deuda pública, que de hecho se ha incrementado "el doble" que en la media de la UE.

Por otro lado, Feijóo ha vuelto a criticar también por insuficiente el decreto ley de ayudas frente a la crisis aprobado el pasado martes por el Gobierno y ha tachado de "inmoral" que el cheque de 200 euros para aliviar el coste de la cesta de la compra sea sólo la mitad que el bono cultural de 400 euros que se otorga a los jóvenes de 18 años para actividades de ocio.

En materia propositiva, ha pedido convertir el "minicheque electoral" de los 200 euros de la cesta de la compra en una "devolución más amplía y automática vía IRPF a las rentas medias y bajas", así como extender la rebaja del IVA de los alimentos a la carne, el pescado y las conservas.

Además, ha reclamado renovar la bonificación de los 20 céntimos de gasolina, desde el mismo 1 de enero, para los autónomos y para las rentas medias y bajas, así como devolver el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros.

No ha adelantado, eso sí, lo que votará el PP en el Congreso ante la convalidación del decreto ley del Gobierno, pues confía en que se acepten algunas o todas sus medidas. "Si el Gobierno va a votar en contra de todas mis propuestas, me desilusionaría y no quiero desilusionarme", ha comentado.