Belarra multa a Àngels Barceló y le quita dos puntos del carnet de feminista

El Mundo

"Podemos y PSOE se culpan del récord de mujeres asesinadas". Ya, ya, mucha gresca pero al final Podemos cumple como socio y vota los presupuestos, no como Vox. Como sigan por ese camino, votar a los de Abascal será lo mismo que votar a la izquierda.

El editorial se pone en plan angelical y pide no politizar el asesinato de mujeres, cuando ha sido el gobierno actual el que ha politizado hasta tener un pajarito en casa. "La sociedad española es una de las que más recursos destina a combatir la lacra, este año en especial, y la estadística no ha mejorado". Así son las leyes podemitas, los violadores salen a la calle y se multiplican las mujeres muertas. Bravo, Irene. De su ministerio, Igualdad, "que gestiona el mayor presupuesto nunca antes destinado a la lucha contra la violencia género, deviene en parte del problema al convertirse en un semillero de leyes con tan excesivo sesgo ideológico que en la mayoría de casos no cuentan ni con el apoyo del ala socialista del Gobierno de coalición, entorpeciendo así su principal objetivo: proteger a las mujeres en riesgo". "La certeza de que estamos ante un fracaso de este Gobierno en sus políticas de lucha contra la violencia machista se evidencia con las estadísticas". Menos mal que no había que politizar.

Félix Ovejero se desespera con el psicópata de Moncloa. "Como tantas veces con Sánchez, uno tiene la tentación de rendirse. Las censuras morales resultan estériles. Parafraseando a Manolito, el parsimonioso personaje de Mafalda, «los cheques de nuestros reproches carecen de fondo en el banco de su ánimo». Porque estamos ante un déspota. En sentido técnico: no le importan las leyes o la palabra dada. Ni las bridas morales. Estas, simplemente, no las entiende".

"España pide precaución para viajar a China tras el incremento de contagios de Covid y la falta de medicinas". De precaución nada, hay que impedir que entre nadie procedente de China, y al que entre, prueba y cuarentena. Ya está tardando Pedro Sánchez. "La política de Covid cero impuesta por Xi Jinping se ha revelado un desastre en China y una grave amenaza en todo del mundo. El país donde surgió el coronavirus puede ahora convertirse otra vez en epicentro de nuevas variantes que pongan en jaque la salud de millones de personas", dice el editorial. "Una vez más, no ayuda la opacidad con la que Pekín está abordando la crisis sanitaria, que recuerda a los primeros compases de expansión de la cepa de Wuhan, cuando era más urgente ponerle coto a la crítica que a la propia enfermedad". Pues que actúen ya las autoridades. Y que no se les ocurra volver a encerrarnos por su incompetencia.



El País

"Alerta por violencia machista: una asesinada cada 24 horas". El editorial habla de "un diciembre negro en la pesadilla sin fin que es la violencia machista". "Este alarmante repunte ha obligado a convocar el comité de crisis por violencia machista. El hecho de que más la mitad de las víctimas hubiera presentado denuncia contra sus asesinos indica que los mecanismos de prevención y protección no están funcionando correctamente". O sea, que el gobierno está fallando más que una escopeta de feria, pero claro, esto no lo dice Pepa Bueno.

"Es muy importante que la sociedad se implique y tome la iniciativa de denunciar ante cualquier signo de amenaza. También debe mejorarse la capacidad de detección a través de servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales". Claro, claro, la sociedad, la educación, los servicios sociales. Ni un reproche a Marlaska ni a las leyes del gobierno que no están funcionando.

Es más, El País se mimetiza con Podemos hasta el punto de culpar a los jueces. "En los casos denunciados, uno de los puntos críticos es la valoración del riesgo por parte de la autoridad judicial. La inadecuada valoración del riesgo está en el origen de muchos fracasos". "Es muy difícil anticiparse a la voluntad homicida de todos los maltratadores. Pero el fallo de las medidas de protección implica un doble fracaso: por un lado, permite que se produzcan muertes evitables, y por otro, aumenta la desconfianza de las mujeres maltratadas en la capacidad de los poderes públicos para protegerlas". ¿Y la policía de quién depende, Pepa? De Marlaska. Pío, pío que yo no he sido.

Javier Casqueiro analiza el balance del año de Feijóo, y tiene el cuajo de reprocharle los "ataques a Sánchez". Casqueiro, ¿escuchaste el balance de Sánchez? Porque dedicó la mayor parte del tiempo a atacar a Feijóo. Y es la oposición quien debe criticar al Gobierno, no al revés.

ABC

"Récord de asesinatos de mujeres en diciembre". ABC apunta directamente al Gobierno. "La mitad de las asesinadas este mes habían denunciado a sus agresores lo que indica que queda camino por recorrer en las medidas de protección a adoptar y que el Gobierno no puede conformarse con la propaganda de sus 'éxitos' en la materia, sobre todo después del fracaso evidente que está suponiendo la nueva ley del 'solo sí es sí'".

María José Fuenteálamo comenta el rapapolvo que le ha caído a la feminista de pro de la SER. "A Àngels Barceló la ministra Belarra le ha quitado un par de puntos del carnet de feminista por preguntarle si va a consultar lo de Yolanda Díaz con Pablo Iglesias, quien no oculta que sigue opinando mucho en el partido. Belarra multó a Barceló con reproche público en riguroso directo. En diferido, Iglesias le mandó mensaje tuitero para que haga un curso de reeducación feminista y a la vez periodística por preguntar lo que no se debe". Ya sabes, Àngels, luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí.

"No sé si a Belarra y a Irene Montero también les pasa, pero de las cosas que más rabia me dan del patriarcado es que salga un tío a defenderme cuando la cosa es de palabra", continúa Fuenteálamo. Y luego habla de paternalismo, el tío más machista de España. A mis niñas que no me las toque nadie.

"En este país no se puede decir que Montero es la pareja de Pablo Iglesias, como si no decirlo hiciera que no fuera cierto. Como si no preguntarle a Belarra si pide permiso a Pablo Iglesias supusiera que no va a pedírselo, cuando la cuestión es si Iglesias va a dárselo". Sí, Pablo, todos sabemos que eres tu el que manda en el harén, aunque te jorobe.

"Esta estrategia de luz del gas del lenguaje para que no se hable de lo que Podemos no quiere, lo que incluye todo lo que no funciona en Igualdad, es resultona sólo a ratos". Sobre el récord de mujeres asesinadas, Irenita se ha limitado "a decir que se llame más por teléfono. Sus estrategias son cada vez más rompedoras". "Luchan contra la violencia de género igual que contra los estereotipos: con eslóganes, tuits y la distorsión del lenguaje". Todos sois unos fachas y unos machistas. Es lo único que saben hacer los de Iglesias. Para esto les pagamos, gracias a Pedro Sánchez.

La Razón

"Feijóo lanza un plan para acabar con las ‘prácticas del sanchismo’". Feijóo tiene un plan, chachi. Toni Bolaño arremete contra el PP. Más sanchista que el propio Sánchez. "La guerra judicial no ha acabado a tenor de las palabras de Feijóo y promete más capítulos vergonzantes atizados desde Génova 13". "En España después de escuchar a Feijóo y a Sánchez las espadas están en alto prestas para entrar en duelo. Casado ya no está en Génova 13 pero como si estuviera porque Feijóo va a mantener la misma tensión contra el Gobierno". Toni, Sánchez te va a acusar de plagio.

"En materia económica, tampoco el Gobierno puede esperar nada de la oposición que está anclada en su país de enfadaditos". "El problema es que fueren cuales fueren esas medidas siempre se quedarán cortas para un PP que sigue cuestionando la legitimidad del Gobierno, la legitimidad de la Constitución para hacer los cambios necesarios, y obligados, en el poder judicial y que patrimonializa a España como si fuera una finca de su propiedad. A su juicio, el PSOE no puede elegir a los socios y menos si estos son comunistas, independentistas catalanes o filoetarras ".

¿Pero qué dice este zumbado? El PP nunca ha cuestionado la legitimidad del Gobierno, que es más que cuestionable porque engaño a los votantes; no podría dormir con Podemos, jamás dejaría la gobernabilidad de España en manos de los independentistas y jamás, jamás pactaré con Bildu. El único artículo de la Constitución que interesa a Sánchez es el que se refiere a la Justicia y si alguien cree que España es una finca de su propiedad es el propio Sánchez, que ha colonizado y puesto amiguetes en todas las instituciones. Últimamente cuando leo lo que escribe este señor no sé si estoy leyendo La Razón o El País.

Desconcierta el editorial del mismo periódico. "Hay que reconocer a Alberto Núñez Feijóo que desde su llegada al liderazgo de la oposición haya planteado su labor de control al Gobierno como un ejercicio constructivo y propositivo y no únicamente crítico. En estos meses de Presidencia del PP, ha formulado todo un catálogo normativo convertido en un auténtico programa con que afrontar los problemas reales del país. Moncloa ha despachado con soberbia, displicencia y torpeza iniciativas que ha adoptado después". "En su balance del año, Núñez Feijóo, que demuestra en cada una de sus comparecencias el poso y la experiencia como gestor de éxito avalado por cuatro mayorías absolutas, expuso el desatino que supone que el cheque a las familias vulnerables para la compra sea la mitad que el bono de ocio para jóvenes, que se ponga en suma el futuro de los hogares al servicio de la propaganda. El deterioro de las instituciones con la colonización de las mismas ha sido una marca de Pedro Sánchez que habrá que reconducir". "Llegará la oportunidad de que los españoles hablen. Hay una alternativa seria y capaz que entendemos representa el presidente popular". ¿A quién creemos, al editorialista de Marhuenda o a Toni Bolaño?