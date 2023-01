La 'Violencia de Género' y los Presupuestos madrileños torpedean la relación PP-Vox

La relación entre Partido Popular y Vox, que había mejorado en los últimos meses tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP, se ha visto de nuevo deteriorada por los últimos movimientos de ambos partidos.

Dos sucesos han marcado el empeoramiento de la relación: el no de Vox en la Comunidad de Madrid a los Presupuestos de Isabel Díaz Ayuso y las declaraciones que ofreció Núñez Feijóo hace unos días sobre la Violencia de Género.

En la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio cumplió hace unos días con su amenaza de votar en contra del dictamen de presupuestos de la región, paso previo necesario para que las cuentas públicas hubiesen sido debatidas en el Pleno de la Asamblea. La decisión fue muy criticada por Isabel Díaz Ayuso que vio cómo la comunidad perdía, por la falta de apoyo de los de Abascal, 2.705 millones de euros para partidas regionales. Tanto ella como el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, tendrán así que prorrogar sus presupuestos para 2023. Algo que, en la práctica, también le resta 430 millones a la capital.

"Lo que ha decidido hacer Vox, a mí juicio, es absolutamente insensato", cargó Ayuso esta semana contra Vox, y añadió: "Hasta los peores socios de Sánchez han estado a la altura de sus propios compromisos". Para los populares resulta incomprensible que Rocío Monasterio, en la Asamblea, y Javier Ortega Smith, en el Ayuntamiento, "hayan acabado alineados con la izquierda" y torpedeando iniciativas importantes como la ley que regula los VTC, en el caso del Gobierno de la CAM, o las normas urbanísticas, en el caso del Ejecutivo municipal.

Desde Vox, por su parte, rechazan que la decisión de tumbar los presupuestos en Madrid pueda enturbiar la relación con el PP, al que acusan de alinearse con la izquierda tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento.

Sin embargo, la decisión de tumbar los presupuestos de la Comunidad sí ha sido un punto de inflexión en la relación entre ambos partidos por ser Ayuso su principal aliada en el partido de Alberto Núñez Feijóo, habiendo siempre defendido la necesidad de tejer alianzas con los de Abascal, incluso contra el criterio de la dirección de su partido.

Ayuso es además muy cercana a algunos de los postulados de Vox, hasta el punto de que Rocío Monasterio tiene dificultades para macar perfil propio en Madrid. Aún así, desde la dirección de Vox sostienen que su decisión "no perjudica" la relación de ambos a nivel nacional, según aseguró el vicepresidente Jorge Buxadé, para quien "no hay ningún enfrentamiento" entre Ayuso y Monasterio.

Santiago Abascal siempre ha hecho gala de mantener una buena relación con Ayuso, a la que incluso defendió de las protestas sanitarias convocadas por la izquierda en Madrid cuando dijo que eran manifestaciones "politizadas".

Las declaraciones de Feijóo

Otro de los asuntos que ha marcado el empeoramiento de la realización han sido las palabras que pronunció Alberto Núñez Feijóo en su balance anual, al ser preguntado sobre Vox. Explicaba primero el líder del PP que, como presidente gallego, tenía ya "unos años de responsabilidad en gobiernos en los que teníamos competencias y estructura administrativa para ahondar en la igualdad y para luchar contra este tipo de crímenes absurdos".

Añadía Feijóo que "todos los crímenes son absurdos pero un crimen basado simplemente en una superioridad por razón de género no tiene ninguna cabida en un régimen democrático". Tras ello, dejaba claro que él tiene ya su propia "acción de gobierno al respecto y he trabajado hacia esa legislación que está en vigor en la comunidad autónoma (Galicia) y mientras yo presida gobiernos, la lucha contra la violencia machista será y seguirá siendo una de las prioridades, como no puede ser de otra forma, como hace cualquier primer ministro europeo".

Un aviso que no gustó a Vox que se pronunció en las redes sociales sobre este asunto y también, sobre las cuentas madrileñas. "Ayuso nos compara con Bildu. Feijóo hace insinuaciones muy feas. Ahora que han dejado a Pedro Sánchez que controle el TC, parece que el PP se dedica a hacer oposición a Vox" escribía la formación de Abascal en Twitter evidenciando el empeoramiento de la relación entre ambas formaciones.

Ayuso nos compara con Bildu. Feijóo hace insinuaciones muy feas. Ahora que han dejado a Pedro Sánchez que controle el TC, parece que el PP se dedica a hacer oposición a VOX. pic.twitter.com/nGZEXl4KAc — VOX 🇪🇸 (@vox_es) December 29, 2022

Se acaban así unos meses en los que se había visto cómo se recomponían los puentes entre PP y Vox. Aunque la formación de Abascal endureció el tono contra el PP después del verano, la deriva del Gobierno de Pedro Sánchez y su intento de asaltar todas las instituciones, forzaron a Vox a aparcar todas diferencia con el partido de Feijóo en favor del interés común, para evitar el desánimo en el electorado de derechas.

La reunión entre Feijóo y Abascal ayudó también a limar asperezas, a pesar de que ambos admitieron después que existen importantes diferencias que les separaban, como demuestran sus posturas encontradas sobre la ideología de género. De cara a las elecciones de mayo esas distancias se irán acentuando, convencidos de que marcar perfil propio de cara a los electores favorece más la suma de la derecha.