"Sánchez podrá seguir haciendo lo que quiera mientras la Señoradé tenga carguito"

El Mundo

"Feijóo eleva a Bruselas su plan judicial para presionar a Sánchez antes de presidir la UE". Ya hemos visto por dónde se ha metido Sánchez las recomendaciones de la UE.

El editorial desenmascara a Yolanda Díaz con los datos del paro. "La bajada del paro en 2022 es una buena noticia para España, pero queda descafeinada por la contabilidad creativa que la reforma laboral ha introducido a la hora de establecer el recuento total de desempleados. El resultado -que no incluye a los fijos discontinuos en situación de inactividad- acaba siendo una fotografía poco nítida a la hora de registrar la evolución real del mercado de trabajo". Señores, novedad: el régimen sanchista nos está mintiendo.

"La importancia de los fijos discontinuos ha ido, además, en aumento, según las propias cifras del Servicio de Empleo Público Estatal. Por ello, excluirlos de la radiografía laboral española cuando están en situación de inactividad rebaja el grado de fiabilidad de los datos mensuales del paro". Este Gobierno solo sabe hacer trampas. Lo mismo tenemos que llamar a observadores internacionales para que controlen las elecciones.

Jorge Benítez dice que "las elecciones generales de diciembre serán un plebiscito, como cuenta Lucía Méndez, con una única pregunta: «Pedro Sánchez, ¿sí o no?». El resto no importa". "Cs terminará alquilando su sede central a una franquicia de comida rápida, mientras que UP no pasará nunca de ser una IU con TikTok". Esperemos que el sanchismo siga los mismos pasos.



El País

"España cierra el año con casi medio millón de empleos más", trompetea el periódico del régimen. Que los datos estén falseados, a ellos ni fu ni fa, la verdad no va con ellos, se han mimetizado con amito Sánchez el embustero mayor de la Historia. Pepa Bueno ni menciona a los fijos discontinuos en su triunfante editorial. "Los datos de afiliación y paro publicados este martes muestran la fortaleza y dinamismo del mercado laboral ".

"España lleva nueve meses consecutivos con una afiliación a la Seguridad Social por encima de 20 millones de personas. Son buenas noticias que vienen, además, acompañadas de una reducción de la temporalidad en la contratación —cuatro de cada diez contratos registrados son indefinidos — y con una especial incidencia en el caso del paro juvenil, que baja hasta niveles de 1996, hace 26 años", fiesta, fiesta. Entre líneas, deja caer que bueno, que a lo mejor habría que revisar algo. "Sería necesario realizar un análisis en detalle para ofrecer una visión más exacta de la situación de nuestro mercado de trabajo, pues la reforma laboral aprobada a principios de año supuso un cambio estructural que debe ser tenido en cuenta a la hora de evaluar el significado de estas cifras". Sí, sería todo un detalle que alguna vez este Gobierno dijera una verdad.

"No obstante esta precaución, debe reconocerse sin ambages que la reforma parece estar ofreciendo buenos resultados en términos tanto de cantidad como de calidad del empleo, y por encima de lo esperado a lo largo de todo el ejercicio". Bueno, eso será cuando Yolanda Díaz se deje de excusas y contabilice los fijos discontinuos que están en paro. Mientras, pondremos todos los ambages que sean necesarios.

Porque, como reconoce Gorka Pérez en un ataque de dignidad profesional, "la realidad es que el crecimiento exponencial de los fijos discontinuos ha alterado el marco que definía tradicionalmente la fotografía del paro, por tratarse de un fenómeno inédito hasta el momento". Así que, Yolanda, no nos vengas con complejidades. A currar, que para eso te pagamos el sueldo.



ABC

"Un buen año para el empleo, pero con un final preocupante". "El balance anual del mercado laboral según las cifras de afiliación de la Seguridad Social es sorprendentemente positivo, sobre todo si se compara con el ejercicio 2019, previo a la pandemia, en relación al cual tenemos casi 830.000 altas más", reconoce el editorial. Peeero "lo que es evidente es que la serie de datos del paro registrado se ha roto porque la metodología es la misma pero el impacto de los nuevos fijos discontinuos con la nueva normativa es muy superior a todo lo vivido hasta ahora". "No se entiende el oscurantismo del Gobierno en este asunto". Oh, sí que se entiende, se entiende perfectamente. El oscurantismo y la mentira continua es la base de la filosofía sanchista.

La Razón

"2023: lucha sin cuartel PSOE-PP y Podemos-Díaz". Rebeca Argudo dice que Sánchez "tiene hasta mayo para levantar cabeza y no lo va a tener fácil". Mejor no subestimarle. Es un tipo peligroso. "Lo que sí parece, de momento, ineludible sería el gobierno en coalición: PP necesitaría del apoyo de Vox y PSOE de Podemos, Sumar y los separatistas". Ay, Ciudadanos. Qué error, Rivera, qué inmenso error. ¿Por qué no nos escuchaste?

"La diferencia entre unos y otros es que, mientras PP y Vox a lo que se enfrentarían es al juicio moral de aquellos que ven ultraderecha en todo lo que se sitúa más allá de su propio perímetro ideológico (cada vez más limitado) y satanizarían ese pacto, el PSOE de Sánchez lo haría a los desencuentros constantes a los que nos tiene acostumbrado este cansado matrimonio de conveniencia que es el gobierno de coalición. La ventaja es que ya sabe nuestro presidente la devoción de sus socios por la poltrona y el sueldito público, así que puede seguir haciendo lo que quiera mientras la Señoradé tenga carguito y un par de carteras ministeriales de las de hacer bulto caigan en alguno de los morados". Si lo hace encantado, el PSOE ya no se diferencia en nada de Podemos.

"Lo que parece claro es que no nos vamos a aburrir de aquí a mayo y que casi podemos apostar todo a que la crispación se acentuará". Que, como recuerda Argudo al principio de su columna, "apuntaba Sánchez en la homilía que fue su última rueda de prensa del pasado año, ese 2022 que parece ya lejano, aquello de «descansen que el próximo año será intenso». Y, raro en él, no mentía".

Sobre el paro, dice el editorial que "no es de recibo que desde el Ministerio de Trabajo se afirme que no es posible determinar la cuantía de parados reales acogidos a la figura del «fijo discontinuo», trabajadores que no figuran en las listas del SEPE aunque carezcan de empleo y de salario". Es un despropósito. Es como si contratas a un fontanero y te dice que él no tiene pajolera idea de cañerías.

"La tozuda realidad es que bajo las distintas clasificaciones –«trabajadores con disponibilidad limitada», «parados no ocupados», «demandantes de empleo con relación laboral»– se escamotean centenares de miles de españoles que carecen de empleo y se alteran las ratios de la temporalidad. En pocas palabras: se altera la verdad". ¿La verdad? ¿Y eso qué es y para qué sirve?, le diría Pedro Sánchez.