Concentración en defensa de España, la democracia y la Constitución el 21 de enero en la Plaza de Cibeles

Las últimas decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez, con la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y la rebaja de la malversación —"han abaratado el robo al Estado"— para favorecer a los golpistas catalanes condenados por esos delitos por el Tribunal Supremo, más el frustrado intento de asaltar el Tribunal Constitucional, son lo suficientemente graves como para no esperar a que se produzca un cambio de mayorías en las próximas elecciones generales. Es la hora de que los ciudadanos se movilicen en defensa de las instituciones democráticas.

Por este motivo, muchas organizaciones cívicas, varias decenas, han convocado a los españoles a una concentración en la Plaza de Cibeles de Madrid el próximo sábado 21 de enero a las 12:00 horas.

"No podemos relegar toda la responsabilidad en los partidos políticos" señala Rosa Díez en el programa Sin complejos de esRadio. Los ciudadanos "tienen que movilizarse" en defensa de las instituciones. "La inmensa mayoría de los españoles somos respetuosos con la democracia". "Las libertades están siendo atacadas" y los ciudadanos también tienen que hacerse oír en la calle.

Sobre qué persigue Pedro Sánchez con estas decisiones, Rosa Díez considera que "hay una estrategia" clara desde la moción de censura fraudulenta. Es una "estrategia de demolición", porque Sánchez sabe que "para gobernar como un caudillo necesita diluir el poder de las instituciones democráticas" que ejercen o tienen que ejercer "un control sobre el Ejecutivo".

Para ello, Sánchez tiene que controlar el Parlamento, "parasitar la Justicia", aliarse con todos los enemigos de la democracia... Tenemos al frente del Gobierno a un "tipo que protege la delincuencia, porque protegiendo la delincuencia se protege a sí mismo".

Todo ello, en opinión de Rosa Díez, "requiere una respuesta, una respuesta cívica y una respuesta ciudadana".

El PSOE, "una empresa familiar propiedad de Sánchez"

El problema, además, es que el PSOE "ha muerto", "ha desaparecido como partido político". Porque se ha convertido en "una empresa familiar propiedad de Pedro Sánchez".

Se cargó el contrapoder que suponía el Comité Federal, después de proclamarse secretario general con el apoyo de las bases. "Nunca más volvió a preguntar nada a las bases".

Ley del sólo sí es sí

Sobre el fiasco de la ley conocida como del "sólo sí es sí", ha señalado Rosa Díez que este es un Ejecutivo en el que no dimite nadie, que se ha especializado en favorecer a los delincuentes, ya sean estos golpistas, etarras, pederastas o violadores.

En las próximas semanas veremos también cómo se reducen las penas a los corruptos malversadores.

La Ley Trans

Rosa Díez opina que el discurso de las feministas del PSOE que se han opuesto a esta ley es una coartada, quieren dar la sensación de que hay vida crítica dentro del partido, pero reitera que el PSOE está muerto.

"Es una ley cuyas consecuencias son irreversibles", pues una vez que se pone en marcha el proceso, sus consecuencias no tienen marcha atrás.

"Nos cuesta salir a la calle"

Con carácter general, quizás porque somos una democracia joven, a los españoles nos cuesta salir a la calle. Incluso la pandemia ha tenido un "efecto paralizador" en la movilización ciudadana. "La gente tiene la sensación de que no sirve para nada" porque no se ha hecho pedagogía democrática. "Y eso no es verdad".

En esta concentración todas las asociaciones que se están sumando están sostenidas con sus propios fondos, no reciben ninguna ayuda. Es una concentración de ciudadanos, a los que no se les va a preguntar a quién votan o qué ideología tienen.