Feijóo niega ser un "tibio" y acusa a Sánchez de presidir un Gobierno "intervenido" por los separatistas

Alberto Núñez Feijóo considera que el Gobierno de Pedro Sánchez está "intervenido" por sus socios separatistas. El líder del Partido Popular ha denunciado este martes que asistimos a la aplicación del artículo 155 de la Constitución pero a la inversa.

"Asistimos a una aplicación no prevista del artículo 155 de la Constitución. Este artículo se concibió para restablecer la legalidad en una comunidad autónoma que no cumple con sus obligaciones. En su nueva versión, son los enemigos de la España constitucional quienes marcan los criterios al gobierno central para que incumpla las obligaciones constitucionales hasta el punto que podemos afirmar que estamos ante el primer gobierno intervenido de la historia democrática de España", ha denunciado en un foro organizado por Abc.

El artículo 155 de la Constitución se aplicó para intervenir Cataluña tras la declaración unilateral de independencia y ahora, a juicio de Feijóo, está sucediendo lo contrario y Sánchez es un "presidente cautivo por su propia voluntad", que gobierna en "liberta condicionada", cumpliendo un rol de "subordinado útil". Así lo ha explicado en este encuentro al que han asistido los presidentes de la Comunidad de Madrid y de la Xunta de Galicia, Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Rueda, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

La tibieza

Frente a ellos, Feijóo ha defendido sus propuestas y ha pronosticado que este año 2023, en el que se celebran elecciones municipales, autonómicas y generales será un año de "hitos" para su formación.

También se ha defendido de aquellos que le acusan de "tibieza" en sus políticas. "Los tibios no entrarán en el reino de los cielos, y tengo muy claro que la tibieza no ha formado parte de mi biografía política. Cunado a un político le gusta la mayoría absoluta no es tibio, es lo contrario", ha sentenciado para después añadir: "La tibieza es pactar con cualquiera para estar en el gobierno. Lo que no es tibio es decir que yo no seré presidente del gobierno si no gano las elecciones. Eso no es ser tibio, eso es claridad y concisión".

Tras ello, ha pedido que tras esos comicios que se celebran este año, gobierne la lista más votada: "Me gustaría que, a lo largo de la campaña electoral, Sánchez y yo nos pondríamos de acuerdo en eso".