La familia de Sandra Bermejo vive en una pesadilla desde que la psicóloga madrileña desapareciera el 8 de noviembre de 2022 en Asturias, donde vivía desde 2020. La aparición de su cadáver en el entorno del Cabo de Peñas, donde se le había perdido la pista -allí se encontró su coche y su móvil emitió señal por última vez- no ha dado paso al duelo, como debía ocurrir. Ahora son los interrogantes y los cabos sueltos los que les quitan el sueño.

En los medios de comunicación hemos podido leer que la joven falleció a causa de "traumatismos por precipitación". Es decir, que los golpes y heridas que habría recibido al caer por el acantilado le habrían causado la muerte. Una información que el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, presupone debe haber sido filtrada por la policía, ya que el entorno familiar no ha recibido comunicación alguna acerca de la autopsia practicada al cuerpo hallado el 23 de diciembre entre las rocas en la zona de Ferrero.

No tienen la autopsia

"Nos ha sorprendido que hay artículos diciendo que se produjo la muerte por traumatismos de la caída. Nosotros no tenemos constancia de la autopsia. No ha sido dada a la familia, ni la policía nos ha comunicado el resultado. Ni siquiera tenemos un levantamiento del cadáver", asegura Amills a Libertad Digital. Sienten "frustración" ante la falta de información sobre este y otros asuntos.

Según denuncia el presidente de la asociación, tampoco les han dicho nada acerca de lo que saben de los coches que había junto al de Sandra en el aparcamiento donde fue localizado, "a los que al principio no hicieron caso y no sabemos si finalmente han sido objeto de la investigación". Y tampoco les han facilitado el resultado del estudio del duplicado de la tarjeta SIM la joven, o de "los teléfonos de las personas que visitaron la zona aquella noche".

¿Con quién estaba?

Necesitan respuestas y nadie se las da. "Desde el primer momento, no estamos diciendo que no cayera al mar. Lo que estamos diciendo es que no se suicidó. Lo que estamos diciendo, y nos remarcamos más que nunca, es que hace falta saber quién estaba con Sandra. No esa tarde, te diría esa madrugada. Quiénes estaban con ella y qué estaban haciendo", asevera Amills.

Por su parte, los detectives y criminólogos que colaboran en la investigación continúan intentando arrojar luz sobre las circunstancias de la muerte de la joven. "Tenemos información que nos lleva a tener el convencimiento de que Sandra no estaba sola. Me inclino a decirte que aquella noche, aquella madrugada, estaba con un grupo de personas"

"Lo que estaban haciendo o por qué se reunieron, es sobre lo que estamos trabajando. Y, por supuesto, en identificar a estas personas", añade. Amills, al frente de SOS Desaparecidos desde hace 12 años, tiene claro que hay que seguir investigando porque "es un caso en el que todo son casualidades".