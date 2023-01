Los Mossos descartan que la menor de la felación en una discoteca fuera víctima de una agresión sexual

No hubo agresión sexual en el caso de la felación en medio de la pista de baile en la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallés, Barcelona. Esa es la conclusión de los Mossos d'Esquadra tras el análisis toxicológico realizado a la menor que practicó la felación y también después de hablar con testigos y revisar el contenido de las cámaras de seguridad del interior del local.

La División de Investigación del Área Policial de Sabadell ha descartado que la menor, de 16 años, fuera víctima de una agresión sexual fruto de una sumisión química, según ha avanzado el Diario de Sabadell. Como se recordará, la familia de la adolescente presentó una denuncia por agresión sexual. Según declaró la madre a TV3, la menor refirió que fue a pedir un refresco a la barra y que después ya no recordaba nada de lo sucedido. Sin embargo, el análisis toxicológico no ha hallado rastro de ningún tipo de droga en el organismo de la chica.

Tras descartar que se produjera una agresión sexual, los Mossos intentan localizar a la persona o personas que grabaron y difundieron a través de las redes sociales la felación, lo que podría ser considerado un delito grave de distribución de material pedófilo al estar implicada una menor.

Un juzgado investiga a Dani Alves

Por otra parte, un juzgado de Barcelona investiga al futbolista brasileño ex del F. C. Barcelona Dani Alves por un supuesto delito de agresión sexual. La mujer que dijo ser víctima de tocamientos por parte del jugador, ahora en México, ha formalizado la denuncia. El deportista niega que cometiera tales tocamientos y alega que no conoce a la mujer de nada.