Ciudadanos está en su momento más crítico desde su fundación. En este proceso de refundación que concluye con las primarias que se celebrarán el próximo fin de semana hay dos candidaturas la de Edmundo Bal y la de Patricia Guasp, apoyada por pesos pesados del partido como la portavoz parlamentaria, Inés Arrimadas, y por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la propia Villacís ha comentado que "teníamos que hacer algo para cambiar sustancialmente" porque "la situación era muy crítica".

Villacís ha dicho que todo el comité de dirección del partido tenía que "ser sustituido, la primera yo". Ha reconocido que le "costó salir" y que en el proceso de primarias apoya la candidatura de Guasp porque "la línea del partido tiene que ser una". Sobre Edmundo Bal ha recordado el batacazo que se pegó en las pasadas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid donde "el PP tenía una muy buena candidata" y no eran unos comicios "fáciles". Ha apuntado que esos son sus "precedentes" para liderar el partido.

Sobre la candidatura de Bal ha dicho que "hay una parte del partido que entiende que hay que girar a la izquierda". "No les voy a llamar sanchistas, porque en el caso de Edmundo Bal sería síndrome de Estocolmo", pero cree que "no podemos girar hacia ahí". Villacís piensa que "hay que deshacer el sanchismo" y no comparte "esa deriva". Se lamenta que el partido "quizá ha comprado muchos marcos que nos quieren vender".

Begoña Villacís ha comentado la famosa foto de Colón en 2019. Ha apuntado: "Yo no me arrepiento de la foto de Colón" y que en el partido "sobran muchos complejos". La vicealcaldesa de Madrid ha señalado que "ojalá hubiera estado el PSOE" y ha recordado que ella ha estado "en Colón con el PP y Vox y seis meses antes estaba en el Orgullo".

¿Fichaje por el PP?

Muchos analistas políticos han dado por hecho que Begoña Villacís y otros miembros de Cs acabarán fichando por el PP. Ella ha contado que a ella no le han hecho "ninguna oferta" y que "no hay una negociación" con nadie del PP. Ha reconocido que lo que le gusta "de la política" es "gobernar" y ha sacado pecho de la gestión en el Ayuntamiento de Madrid: "creo que lo hemos hecho bien".

Villacís ha insistido en que conversa "con todo el mundo", pero que "no hay una negociación directa" con los populares: "Soy la persona menos sectaria. Hay conversaciones, pero porque nunca he dejado de tener conversaciones con otros grupos políticos. Converso con gente del PP, y hasta con gente de Más Madrid y de Vox".