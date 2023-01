El pasado domingo, el escritor y columnista Jordi Amat publicó en El País un artículo descalificando la concentración que se celebrará el próximo 21 de enero en defensa de España y contra la cascada de movimientos y cesiones separatistas del Gobierno Sánchez y su asalto a las instituciones.

Entre otras cosas, Amat decía de los convocantes que "sustentan la ofensiva del trumpismo local" y quieren imponer "un relato iliberal" para deslegitimar al Gobierno y consolidar "un relato catastrofista".

Ese "entramado asociativo" descalificado por Amat decidió contestar con otro artículo explicando quiénes son y por qué se manifiestan. Fue remitido a la dirección de Opinión y a Pepa Bueno, directora de El País, pero, según ha podido saber LD, el diario se negó a publicarlo. Este es el texto:

El movimiento cívico tiene una cita para ti en Cibeles el día 21

Réplica a Jordi Amat

En los tiempos que corren no es sencillo debatir racionalmente. Y sin debate racional es difícil entender las razones que puedan asistir al otro y compartir espacios de acuerdo y concordia. JordiAmat, desde este medio, ha tachado de "trumpistas" e iliberales a casi un centenar de asociaciones cívicas, plurales, de diferentes sensibilidades y con diferentes fines que, unidas por la preocupación y el rechazo a la deriva política de España, han convocado este 21 de enero una manifestación en Cibeles en defensa de España, de la democracia y de la Constitución. No ha utilizado sus líneas para rebatir sus argumentos, sino para formular un ataque ad hominem destinado a ampliar la sima emocional entre ciudadanos, tratando de convertirnos en grupos separados y estancos que comparten un espacio, pero viven en mundos diferentes.

Las asociaciones convocantes aspiran a una España unida y próspera, donde impere la ley, la separación de poderes y podamos disfrutar de instituciones independientes, esenciales para el juego de equilibrios y contrapesos democráticos. Denuncian públicamente que se están colonizando partidistamente organismos e instituciones, desde el Tribunal Constitucional hasta la Fiscalía General del Estado, pasando por el CIS y por otros muchos. Condenan que el Código penal se diseñe a medida de sus transgresores, que se indulte a los sediciosos o que los presos de ETA salgan a la calle por la puerta de atrás. Se oponen a que Pedro Sánchez, a pesar de sus promesas electorales, sostenga su presidencia en el populismo, en el secesionismo y en los herederos del frente político de ETA. Advierten de que estamos ante un plan de largo alcance que permanece oculto a los españoles y que avanza hacia una mutación constitucional por cauces ajenos a sus mecanismos de reforma y, finalmente, alertan de que esta sucesión de acontecimientos está deteriorando nuestra democracia, debilitando nuestro Estado y erosionando España.

Éstos son los motivos que les empujan a convocar una gran manifestación que muestre que hay una parte importante de la sociedad que rechaza frontalmente esta deriva y está dispuesta a defender democráticamente los valores de la Constitución.

Son denuncias, protestas y objetivos no sólo evidentemente legítimos, alejados de cualquier visión trumpista o iliberal, sino compartidos por una parte muy importante de la población de cuyas sólidas convicciones democráticas no se puede dudar. Jordi Amat y quienes reproducen calificativos gruesos y vacíos saben que éste es el discurso de la democracia liberal, pero su hostilidad y sus descalificaciones no pretenden describir argumentalmente la realidad, sino desfigurar al adversario impidiendo la comunicación y el acuerdo entre diferentes. En definitiva, pretenden impedir que ciudadanos plurales podamos coincidir en una gran manifestación cívica defendiendo no la izquierda, la derecha o el centro, sino lo esencial para una España democrática, unida y próspera.