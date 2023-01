El PP abre la puerta al "talento" del PSOE en su obsesión "por la centralidad"

En las últimas semanas, el Partido Popular ha abierto la puerta a que cargos y militantes de Ciudadanos puedan pasar a formar parte de su formación tras la grave crisis que vive en estos momentos la formación de Inés Arrimadas. Pero este miércoles, el portavoz del comité de la campaña electoral del PP, Borja Sémper, dejó claro que el PP había ampliado este horizonte.

El nuevo dirigente popular recuperado por Feijóo abrió las puertas de Génova al "talento" del PSOE, donde dijo, hay gente "muy quemada y cansada" con Pedro Sánchez. Tras ello, mostró lo que calificó de "obsesión" del PP: "Estamos obsesionados porque en el espacio de centralidad, que no es un espacio geográfico sino una actitud, el PP sea la referencia. Hay mucho talento en Cs pero también en el PSOE, que hay gente muy quemada y muy cansada", dijo en una entrevista que ofreció en Telecinco.

Preguntado por Vox, ya que él no lo había mencionado, Sémper indicó que "hoy el PP es un partido que es capaz de hablarle directamente a los votantes del Vox, de Cs y del PSOE, y hacer una oferta de centralidad, moderación, de cabeza, se sentido común y de gestión".

Mirar al PSOE

Las últimas encuestas internas del Partido Popular han marcado esta estrategia. Los de Feijóo están observando cómo la formación de Santiago Abascal tiene un "votante muy fiel", por lo que es muy complicado ‘robar’ voto a Vox. De ahí que los populares se vayan a centrar en los próximos meses en buscar el respaldo del centro izquierda más descontento con las políticas del Ejecutivo de PSOE y Podemos.

Los populares calculan que hay "más de medio millón de votantes, alrededor de los 600.000" que en las anteriores elecciones votaron al PSOE y que ahora se decantarían por la papeleta con las siglas PP.

Sobre Cs, la caída de la formación naranja beneficiaría en gran medida al partido de Núñez Feijóo, que, según los números de Génova, podría hacerse con más de la mitad de los sufragios que perdería la lista de Inés Arrimadas o de Edmundo Bal, según se dirima este jueves, día en el que se conocerán los resultados de la contienda interna de Cs.

El discurso de Feijóo

Desde el equipo de Feijóo levan semanas preparando un "un mensaje que representa más que el centro-derecha" de cara a las próximas citas electorales. De ahí que el líder del PP asegurase en una de sus últimas ejecutivas celebrada en Génova que su intención era impulsar un "partido sin etiquetas".

"No me voy a mover del marco de la moderación. Si alguien quiere a un radical al frente del Gobierno de España, ya lo tienen. No vamos a hacer eso. No voy a ofrecer más caos. Voy a ofrecer gestión, respeto y unión. Un político que cree en la política y en los servicios públicos en los que ha creído siempre", sentenció el líder del PP. "Buscamos un Partido Popular al que pueda llegar gente de cualquier espectro ideológico, incluidos los votantes socialistas molestos con Pedro Sánchez", insisten.