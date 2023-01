El pasado lunes, en una mesa redonda organizada por el Ministerio de Igualdad, en la que la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam, y dos asesoras del ministerio —Belén Diego y Marilyn dos Santos—, debaten con dos expertas en violencia sexual —María Naredo y Bárbara Tardón— para hablar de "Feminismo para todo el mundo. ¿Qué está pasando con la violencia machista?", la número dos de Irene Montero se refirió entre carcajadas y chistes a las consecuencias que el agujero de la ley del ‘sólo sí es sí’ había provocado en forma de rebaja de penas y excarcelaciones de violadores y agresores sexuales.

Pero en la hora y cuatro minutos que dura el debate las participantes hicieron gala de su mal gusto y su ordinariez, además de sus ganas de ofender gratuitamente a los católicos y sus creencias y de mostrar en toda su crudeza su animadversión hacia los hombres.

El hombre es machista per se

Las cinco participantes dejan clara la negativa visión que tienen del hombre, del que hablan con desprecio y superioridad.

Aprovechando un tuit sobre la situación de la mujer en la época de Franco, Bárbara Tardón comenta que ella se "ha enrollado con unos machirulos asquerosos". "Tengo un historial que ni os lo imagináis", a lo que Ángela Rodríguez replica que la extrema derecha pretende hacer creer que los agresores sexuales "son una excepción" y "que los hombres son seres maravillosos". Pero Tardón tiene claro que "todos los hombres son machistas, es constatable, los hombres, per se, son machistas".

La Virgen María como modelo

Los momentos del debate más ordinarios y ofensivos son los que hacen referencia a la pérdida de la virginidad de las mujeres, vinculándolo a la figura de la Virgen María.

Se pregunta Pam que "cómo va a ser libre (la primera relación sexual) con el maldito mito absurdo de perder la virginidad. O sea, es que es loquísimo que en el año 2023 siga habiendo gente que habla de que tu primera relación sexual es perder la virginidad. O sea, que lo estamos vinculando a la existencia de la Virgen María. Es que si te paras a pensar ¿qué es perder la virginidad? ¿Y cuál es tu primera relación sexual?".

De la pérdida de la virginidad pasan a la masturbación infantil: "Como no quieren hablar del tema porque cuando hablas, por ejemplo, de masturbación no quieren que le enseñemos a los niños que existe la posibilidad de limitar cuál es el tipo de trato sexual que quieres con tu cuerpo, no vaya a ser que reconozcamos que los niños y las niñas de pequeños también se masturban, es que lo hemos hecho todos". Y de la masturbación infantil, por arte de birlibirloque, introducen jocosamente la figura de San José y el Espíritu Santo en medio de grandes risotadas: "De la primera experiencia sexual de los hombres no se habla nunca… no se convierten, iba a decir en San José, pero es la Paloma, no lo tengo muy claro".

Y a vueltas con la Virgen, señala Tardón: "Escalofriante es que la Virgen María dé a luz un niño, no sé si me entendéis. Lo perverso del patriarcado y la sexualidad es que el referente sea una mujer que tiene un hijo…". "Es que la mujer perfecta es la madre que no folla", concluye Pam.

En otro salto mortal, la historiadora —Tardón—, señala que "el sacramento del matrimonio institucionaliza la violación y el silencio en torno a la violación". "El contrato de follar es el santo sacramento", concluye con la ordinariez que con la que se manifiestan durante todo el debate.

Los piropos... y ‘tocarse la chorra’

En otro momento defienden que ellas no han querido terminar con los piropos. Quejosas dicen que las quieren "ridiculizar" como con todo, cuando el problema no es ese, sino que cuando hablan de "acoso callejero" se refieren al "señor que te espera en la puerta de tu casa y se toca la chorra cuando tú pasas".

Punitivismo y la ley del ‘sólo sí es sí’

Otra parte del debate la dedican al punitivismo que, en opinión de las participantes, no acaba con la violencia machista y las violaciones. Defienden que hay que ir a la raíz de los problemas, y eso no consiste en aumentar las penas. El punitivismo pone de manifiesto, según dicen, que es inútil intentar acabar con la violencia machista por esta vía, porque los violadores no son extraterrestres, sino que se enmarcan en las violencias cotidianas, normalizadas: puede ser tu hermano, tu padre, tu compañero de trabajo...

También defienden que la ley del ‘sólo sí es sí’ es una ley que se empezó a elaborar en 2018 y que pasó por todos los filtros y órganos consultivos, que incluso el Consejo Fiscal dijo que era demasiado punitivista, en el sentido de que elevaba las penas para los agresores sexuales. Y se quejan de que ahora culpan al Ministerio de que se estén rebajando penas. "Es que somos las monjas y las putas", dice con la finura a la que nos tiene acostumbrada la secretaria de Estado, a la que cada vez es más evidente que le viene grande el tan bien remunerado cargo.