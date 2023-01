Marhuenda recomienda a Sánchez que fiche a Shakira y pone a caldo al "fantoche" Piqué

El Mundo

"Llarena subraya errores en la reforma de la malversación que evitarían rehabilitar a Junqueras". Ya lo arreglará Sánchez, qué pijoteros son los jueces. Junqueras será el próximo presidente de la Generalidad y punto. Y Puchi ya puede volver a España. Ya dijo Sánchez que lo iba a traer. Algunos tontos entendimos que era para meterle en chirona, no para que se fuera de rositas. "El allanamiento del camino de vuelta a España de Carles Puigdemont, despojado de la acusación del delito de sedición, es la consecuencia directa de la pleitesía rendida por Pedro Sánchez a sus socios independentistas impulsando cambios legislativos que pervierten el espíritu constitucional", dice el editorial. Ni sedición, ni desórdenes públicos. Fue un niño desobediente. Tres padres nuestros y un ave maría, y hala, a jugar a la independencia.

"El Gobierno no ha dudado en orillar el interés general para favorecer ad hoc a quienes perpetraron el referéndum ilegal. Ello no solo supone una lacerante desafectación de los instrumentos legales para frenar otra asonada separatista, sino un ejercicio de irresponsabilidad institucional cuyo fin es preservar la mayoría parlamentaria que sustenta al Ejecutivo. El Estado de derecho queda desprotegido y sus atacantes son beneficiados". Pero Sánchez conserva Moncloa, que es de lo que se trata.

Federico Jiménez Losantos dice que "el plan de ZP para liquidar la Transición y el régimen constitucional culminó anteayer con la elección de Pumpido, viva imagen del Felón Fernando VII, como presidente del Constitucional, con nueve años por delante para que de España como nación y Estado de derecho no queden ni los rabos. Bueno, los mismos rabos que en Venezuela. Por favor, no llamen progresistas a los ropones de extrema izquierda que defenderán encantados todas las leyes anticonstitucionales votadas en esta legislatura (todas recurridas), más los referendos separatistas que etarras y golpistas prefieren cómodos y legales. La prueba de que los togasucias lo harán es que, recién investido, Pumpido filtró que la Constitución no lo permite. Lo sabemos. Pero miente como Sánchez, así que seguro que lo permitirá". "Con la traidora y complaciente colaboración del PP, vamos de cabeza a la dictadura Sánchez-Pumpido. Llevamos sólo dos días. Nos esperan nueve años".



"El PSOE censura a la 'número 2' de Igualdad, le exige rectificar por bromear con la violencia de género y ella se justifica: "Es un bulo"". Pero niña, si hay un vídeo en el que sales descojonándote de que los violadores vean reducidas sus penas con una foto de Federico y otra de Bertín Osborne, qué gustos tan dispares tienes, chiquilla. "La reciente sucesión de declaraciones de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez (Pam), refleja un deterioro de la institucionalidad requerible a cualquier cargo público que solo cabe denunciar", dice El Mundo "Lejos de suponer una anécdota, este episodio reproduce, en su profundo sectarismo y frivolidad, la forma de gestión pública de Podemos, que cuenta con la participación cómplice del PSOE y de un presidente incapaz de destituir a nadie de este partido debido a que su supervivencia política depende de él". Bueno, y porque tampoco quiere, Sánchez es muy chulo.

Rafa Latorre cree que que "la risa puede acompañar hasta la reflexión más grave y el chiste puede iluminar el lugar más oscuro. No es la risa, es el sarcasmo. Tan revelador. Esa arrogancia pétrea con la que se eleva sobre la consecuencias de sus actos, sobrevuela cualquier responsabilidad, y desde la termosfera de hiperlegitimidad se descojona de las cuñaditas que se atreven a pedirle explicaciones por los nefastos resultados de sus blindadas intenciones. También brilla esa idea mesiánica que recorre la prédica: qué son un puñado de violadores y sus víctimas ante la misión trascendental de extirpar del mundo el machismo, que es la que nos ocupa". Que soy nada menos que secretaria de Estado sin haber dado un palo al agua en mi vida y gano un pastizal por tocarme las narices, así que sí, me descojono de vosotros en vuestras caras. Y, que se sepa, esta tipa no ha pasado por la cama de Pablo Iglesias, no es su tipo, pero es muy amiguita de la Señora Inés.

Ah, y que no se me pase. "La lista de Arrimadas, con Guasp y Vázquez al frente, vence a la de Bal en las primarias de Ciudadanos con sólo el 53% de los votos". En un sinvivir, nos tenía Ciudadanos.

El País

"El juez retira la sedición pero no la malversación contra Puigdemont". "El Gobierno confía en que ahora será mucho más fácil que Puigdemont pueda ser juzgado en España". Querrás decir indultado, Cué. Dice el periodista al servicio de Sánchez que el "Ejecutivo evita el choque con Llarena". "La conclusión política final, en consecuencia, es que parece evidente que el Supremo no ve las cosas como el Ejecutivo, y de hecho el auto de Llarena dedica palabras muy duras a la reforma del Gobierno" porque, dice Cué, "Llarena es un juez de indudable tendencia conservadora". No me digas más, al paredón.

Hasta Pepa Bueno está cabreada con Pam, la mano derecha de Irene Montero. "La violencia machista no da tregua". Los últimos casos revelan que las mujeres habían denunciado, pero no les sirvió de nada. "Esta evidencia puede tener un efecto demoledor sobre la confianza de las mujeres maltratadas a la hora de denunciar y en la capacidad de los poderes públicos para ayudarlas de forma segura. No aumenta esa necesaria confianza en las instituciones y sus responsables suscitar polémicas estériles y episodios de frivolidad como el protagonizado por la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. Ni su cargo ni la gravedad del asunto dejan margen de maniobra para emplear un tono entre festivo y jovial al hablar de las rebajas de penas a delincuentes sexuales propiciada por la aplicación de la ley del solo sí es sí. Igualmente grave es no reconocer el error y no rectificar ni pronunciar unas disculpas por su tono y sus palabras". Pero Pepa, ¿tu has visto a algún podemita rectificar alguna vez? Les habéis jaleado tanto en medios como el tuyo que se creen por encima del bien y del mal.

Nuria Labari también va a por la chica de Irene. "Que una secretaria de Estado de Igualdad bromee con la salida "de violadores a la calle" después de que varios tribunales hayan reducido la pena impuesta a agresores sexuales de menores en aplicación de la ley del solo sí es sí es una frivolidad lamentable. Que cuando se señala su error (desde la oposición y desde el Gobierno) su respuesta consista en subir a Twitter un vídeo donde se declara víctima del machismo imperante es problema político que urge atender y cuyas consecuencias tendrán un largo recorrido". No te lo cree ni tu, Nuria. Saldrá Irene echa una hidra, como siempre a defenderla y Pablo Iglesias bramará en la Ser contra los fachas y punto pelota.

Dice Nuria que tenemos un "problema de gobernabilidad". Que lo sucedido con la ley del sí es sí, "la consistencia democrática de Unidas Podemos empezó a hacer aguas. Porque una vez más, y cumpliendo con la tradición de este partido, sus responsables se mostraron incapaces de defender los intereses de la mayoría una vez que entraron en conflictos con sus intereses personales". Nunca han defendido los intereses de nadie salvo los suyos.

"Ahora la trama política de la ley del sí es sí ha dado otra vuelta de tuerca. Y resulta que cuando Ángela Rodríguez comete un error que debe rectificar, decide no hacerlo". ¿Rectificar? Esa palabra no existe en el diccionario de Podemos. "Y lo que es peor, Rodríguez se permite explicar en un vídeo que no necesita disculparse porque ella es feminista". En realidad, lo que quiso decir es que está bajo la protección de la mujer de Iglesias y puede decir y hacer lo que le venga en gana. "El vídeo de Ángela Rodríguez responde antes a su apellido que a sus convicciones", termina Labari haciendo un chiste malo.

ABC

"El Supremo advierte al Gobierno: el 1-O hoy quedaría impune". De eso se trataba. Sostres dice que "son una apabullante victoria de España las condiciones en que Puigdemont podrá encauzar su regreso". "El independentismo está roto, desarticulado y desactivado como amenaza. Que Sánchez haya querido sacar tajada política aboliendo la malversación no desmiente el hecho de que España ha derrotado a los que quisieron romperla con la democracia y con la Ley, y siendo magnánima en el último acto, con la grandeza de la que sólo son capaces las grandes naciones de la Historia".

"El odio a Sánchez y lo mezquino que pueda parecernos su mercadeo no ha de empañar la celebración de esta extraordinaria victoria del Estado, que ha pasado de verse amenazado por una banda terrorista, ETA, y por el golpismo independentista, a incorporar a ambas fuerzas políticas a la normalidad institucional y a la gobernabilidad. Si nos tomamos en serio la política no podemos ponernos histéricas. Ni siquiera emocionales". Sánchez te va a nombrar ministro. No es que se hayan incorporado a la normalidad y a la gobernabilidad, es que gobiernan España.

Carlos Herrera se cachondea. "¡Repiquen las campanas con algarabía y echen a volar las palomas del regocijo!: va a resultar cierta una promesa, un aserto, una intención de Pedro Sánchez. Dijo que traería a Puigdemont y, pasado un tiempo de incertidumbre, lo va a hacer". "No era el método previsto, de acuerdo, pero despenalizar la sedición, la treta genial de Sánchez, hace que el prófugo le esté dando una vuelta a su regreso a España". Ni esposado ni rendido, son sus condiciones, pero que esté tranquilo, Sánchez las cumplirá. "Cierto que para eso ha habido que acusar de injusto al TS, indultar a condenados, retirar el delito del código penal y adecuar la malversación a los intereses de estos patriotas". Vamos, que así cualquiera. Sólo nos falta pagarle una indemnización por los años que ha vivido fuera de España, Waterloo no debe ser barato.

Alvaro Martínez dice que "daba hasta pudor escuchar a Sánchez el otro día hablar de «los gobernantes que mienten» (todos ellos una partida de fascistas, claro) con el océano de mentiras que él acumula desde incluso antes de llegar a La Moncloa. Es difícil elegir un embuste más sobresaliente y lacerante que otro, son tantos y tan graves que no hay semana que, al hacer exactamente lo contrario de lo prometido en su día, no añada uno más a la lista". Más que pudor, estupor. Y comenta lo de Puigdemont. "Prometió en 2019 traerlo desde Waterloo hasta las Salesas poco menos que como a Cromwell camino de Westminster, montado en un carro tirado por una mula y esposado, y resultaba que se le va a poder acusar poco más que por robar una gallina, agravada eso sí". Pero lo va a traer. Como si a alguien le importara eso.

La Razón

"El juez Llarena retira la sedición a Puigdemont pero complica su regreso". De verdad, a nadie le interesa una higa lo haga Puigdemont. "El PSOE trabaja con el escenario de que Feijóo no llegue a las generales". Mira, eso sí que es nuevo. "La dirección socialista dice estar preparada para un "posible cambio de liderazgo" en favor de Ayuso o Moreno, si el PP no consigue ganar las municipales y autonómicas", nos cuenta Ainhoa Martínez.

"En la dirección del PSOE dan máxima prioridad a la cita del 28 de mayo. Por un lado, porque son conscientes de que un mal resultado para sus siglas en la primera meta volante electoral complicaría sobremanera las opciones electorales de Pedro Sánchez en diciembre. Por otro lado, porque entienden que, de no materializarse el "cambio de ciclo" que pronostica el PP, los días de Alberto Núñez Feijóo al frente de Génova estarían contados", asegura Ainhoa basándose en un documento de los socialistas que dibuja a un líder del PP " cada vez peor valorado en las encuestas y tutelado por líderes regionales de su partido como la Sra. Ayuso o el Sr. Moreno Bonilla". Y claro, el PSOE le ha filtrado el documento a la pobre Ainhoa para que lo convierta en noticia.

"En la dirección socialista se aferran a que "la derecha no genera confianza, y su candidato -por Feijóo- pierde credibilidad mes a mes desde que llegó al cargo"". Ya, Ainhoa, es que están en campaña.

Francisco Marhuenda se mete de hoz y coz en el serial de Shakira y Piqué. "No conozco personalmente a Shakira, pero siempre me ha caído bien. La colombiana siempre me ha parecido chispeante, lista y trabajadora, además de una buena cantante. Desde luego, puede hacer muchas cosas a la vez. En cambio, Piqué me parece un personaje salido del «Lazarillo de Tormes». El prototipo de pícaro español ávido de dinero y sin escrúpulos morales. El típico ligón garrulo de la Cataluña profunda que sabía dar patadas a un balón". Hombre, es un gilipollas, pero no está mal. "Con estos antecedentes, futbolista del Barça y millonario, era previsible que tuviera éxito con las mujeres. En su camino al ascenso social, consiguió una celebridad internacional como Shakira. Como era previsible, le puso los cuernos, ya que estaba aburrido de la vida familiar, ganar dinero dándole a la pelota y organizar un entramado empresarial. Al fin y al cabo, un machote tiene que demostrar que lo es". Pues sí que le cae mal, sí.

"Shakira ha dado la campanada mundia l humillando al fantoche de Piqué con una canción que es tan divertida como demoledora". A Marhuenda le mola especialmente eso de «una loba como yo no está pa’tipos como tú, para ti te quedé grande y por eso estás con una igualita como tú»".

Así que recomienda a Sánchez que "en lugar de mediocres sin ingenio como Irene Montero o Ángeles Rodríguez Pam, Sánchez tiene que poner a Shakira en su vida y hacerla vicepresidenta de Igualdad y Dignidad de la Mujer. Es lo menos que se merece alguien que reduce la cuestión a una frase demoledora: «las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan»". "Piqué era, es y siempre será un tonto. Su exmujer lo ha certificado poniéndolo en ridículo". Vaya con Marhuenda, no nos vuelvas a aburrir con artículos de jueces, molas muchísimo más así.