Familiares y amigos de Sandra Bermejo se despiden de ella en Madrid: "Me ha roto el corazón"

Ha sido un fin de semana duro a la vez que reconfortante para los seres queridos de Sandra Bermejo, la joven psicóloga -de 32 años- que desapareció el 8 de noviembre en Asturias. El cuerpo sin vida de la madrileña fue hallado en el entorno del Cabo de Peñas el 23 de diciembre y -aunque inicialmente se descartó- les confirmaron que se trataba de ella unos días más tarde. Fue el 4 de enero cuando recibieron la terrible noticia. Un mazazo que les dejó absolutamente noqueados.

No han podido verla, ni despedirse de ella como les hubiera gustado. Pero sí han logrado reunir a las personas que la conocieron y la quisieron, para disfrutar de lo que Sandra había imprimido en cada una de ellas y así recuperar parte de su esencia. Era de esas personas con luz que dejan huella. Así lo han destacado durante un emotivo acto celebrado este sábado en el complejo El Olivar de Alcalá de Henares, en el que han tenido la oportunidad de recordarla e incluso escuchar juntos uno de sus cuentos. "Narrado por ella, con su dulce voz", explica su tía Esther a LD.

Pacientes, antiguos profesores, compañeros del master y del colegio de psicólogos, amigos de la infancia, de la carrera y del Colegio San Gabriel de Alcalá de Henares (donde estudió desde que llegó a la ciudad, con 10 años) arroparon a la familia con preciosas palabras y muestras de cariño. "La gente la quería muchísimo", señala Esther sobre su ahijada. Se sienten "muy agradecidos", en particular por la asistencia del psicólogo forense Javier Urra, el presidente de SOS Desaparecidos Joaquín Amills, y el abogado Juan Manuel Medina.

Homenaje a Sandra Bermejo, en el Cabo de Peñas. SOS DESAPARECIDOS ASTURIAS.

El papel de la asociación SOS Desaparecidos -con más de doce años de trayectoria- ha sido muy importante, tanto en la investigación de los hechos como en el acompañamiento a los familiares de Sandra durante todo el proceso. La delegación de Asturias también quiso participar en la despedida de la joven, a la que rindieron homenaje de manera simultánea. Mientras se celebraba el acto en Madrid, ellos guardaron un minuto de silencio y dejaron un ramo de flores en el lugar donde se encontró su cuerpo.

Brillante y querida

Sandra era muy especial para Esther. La joven nació cuando ella tenía 20 años y le pareció "el mejor regalo del mundo". Era la tercera de sus sobrinos, pero la primera niña. "La niña que tanto quería", rezaba en la carta de Esther que se leyó el sábado. Un precioso texto plagado de vivencias de cuando era pequeña y se sentaba en la barra de la cocina para probar el caldo de la paella que preparaba su abuela, o cuando mostraba sus dotes artísticas montando e interpretando junto a sus primos ‘La ratita presumida’.

Libro de firmas, en el acto de despedida.

Desde su niñez, tuvieron una relación muy estrecha. Compartieron viajes, anécdotas y muchas confidencias. "Todos esos recuerdos guardados en mi memoria para no olvidar lo que es querer de verdad", añade Esther.

Se convirtió en "una mujer maravillosa por fuera y por dentro, con la sonrisa más dulce y bonita que he visto jamás". "Me encantaba escucharte. Siempre me has transmitido paz, serenidad, dulzura y mucha felicidad", añade la madrina de Sandra.

Ella siempre ha destacado que su sobrina era una mente brillante, con un gran expediente académico y que nunca había dado un problema a sus padres. De ahí que tanto a ella como al resto de la familia les haya dolido tanto algunas de las cosas que se han publicado sobre ella desde que desapareció. "Con mucho orgullo, también quiero decir que fuiste número 1 de tu promoción en Cardenal Cisneros", recuerda en su carta. "Sabía que te ibas a comer el mundo y que lograrías todo lo que te propusieras. Siempre has estado muy segura de ti misma. Los sueños son de quienes se los trabajan, ¡y tú trabajaste duro para conseguir todo lo que has tenido!"

Cerrar una etapa

Ahora su familia, con el corazón "roto" por haberla "perdido tan pronto" (como señala su tía Esther en su carta), solo espera poder "cerrar esta etapa". Aunque el retraso de algunas de las pesquisas y la falta de información acerca de la autopsia se lo está poniendo muy difícil. Ellos se mantienen en que la hipótesis del suicidio no les encaja e insisten en la necesidad de que se investiguen los flecos sueltos.

Quiero agradecerte todo lo bueno que me diste. Siempre fuiste tan especial para mí... Nunca olvidaré tu sonrisa y tu alegría. Quiero que sepas que la vida me ha regalado el privilegio de pasar tantos momentos junto a ti. Me ha roto el corazón haberte perdido tan pronto.

"Esperamos tenerla pronto con nosotros, porque no tenemos la autopsia ni el juez nos ha dicho nada", explica Esther este lunes en declaraciones a LD. "Seguimos esperando. Esto también es muy duro. Es prolongar la agonía. Pero es así, y hay que esperar a que esté todo claro". Necesitan que concluya la investigación de los asuntos pendientes, para así poder empezar realmente el duelo.