El próximo sábado 21 de enero se celebrará en Madrid una manifestación convocada por varias asociaciones cívicas, a la que ya se han adherido cerca de un centenar de grupos y de la que se espera una asistencia multitudinaria, para protestar por las leyes ideológicas del Gobierno de Pedro Sánchez y su asalto a las instituciones. La diputada del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio para explicar las razones por las que hay que acudir a esta protesta.

Cayetana Álvarez de Toledo ha comentado que "mucha gente cree que Pedro Sánchez es un pragmático oportunista. En parte lo es, pero tiene un plan". Cree que el presidente del Gobierno quiere "hacer de España lo más parecido al PSOE, un Frankenstein de muñones identitarios mal cosidos". Ha contado que el plan de Sánchez "es de poder a cualquier precio y sustituir un orden basado en la reforma, el consenso y el concepto de nación por un caos basado en la ruptura, el guerracivilismo y el separatismo identitario". Para la diputada popular "ese plan tiene varias fases: asalto definitivo de la Justicia; un referéndum de autodeterminación llamado otra cosa en Cataluña; una deslegitimación de la alternativa, vía la ilegalización de Vox o intentar, como mínimo, la ilegalización moral de la alternativa; y, luego, a por la Corona".

"Es un proceso no de mutación constitucional, porque no iríamos a una Constitución separatista, sino a un proceso destituyente de involución antidemocrática y lo peor, en el fondo, es que busca perpetuar la historia de los fracasos españoles. Es hacer de la España del 78 un paréntesis fallido como tantos otros en la historia de España porque así lo exigen los odiadores de España". Álvarez de Toledo ha remarcado que "Sánchez se convierte en el primer profeta del fracaso español y frente a todo esto lo que hay que contraponer es un plan y un objetivo que diga que vamos a conseguir que fracase Sánchez, no España y que tenemos una alternativa. Eso pasa por abandonar la actitud de apatía y pasar a la acción, abandonar a la actitud de resistencia y pasar a la ofensiva".

La diputada del PP por Barcelona ha invitado a los ciudadanos españoles que acudan a la manifestación del 21 de enero en Madrid porque los ciudadanos tenemos que "utilizar todos los recursos a nuestro alcance". En este sentido, ha dicho que "los partidos son imprescindibles" porque "la razón necesita representación". Sin embargo, cree que "cada uno de nosotros como ciudadanos" también tenemos que poner de nuestra parte porque "no podemos seguir sentados en el sofá esperando que actúen los jueces o Europa". "El Estado está amenazado por el Ejecutivo y ahora nos toca a los ciudadanos pasar a la ación. Tenemos un precedente: la manifestación en Barcelona en 2017".

En este sentido, ha dicho que "el proceso catalán no ha acabado, se ha trasladado a las instituciones nacionales" y el ejemplo es que "lo que veíamos en el Parlamento catalán lo vemos ahora en el Congreso de los Diputados". Sobre la manifestación de 2017 ha señalado que "fue en Barcelona porque el proceso estaba en Cataluña, ésta es en Madrid porque se ha trasladado al resto de España".

"Con quién nos podemos hacer una foto"

Álvarez de Toledo ha declarado que su partido podrá ganar las elecciones "liderando una alternativa nítida a todo lo que Sánchez representa": "Se dice: ‘No conviene una moción, sino las urnas; no conviene una movilización, sino las urnas’, y yo digo que la moción y la movilización son convenientes también para las urnas". La diputada por Barcelona considera que "Sánchez tiene un ánimo de batalla bastante notable" y que en su formación "nos falta la construcción de una alternativa clara, en todos los frentes, a lo que representa la izquierda": "Hay que construir una alternativa que abarque un espacio amplísimo, que vaya de un centro-izquierda, de progresistas ilustrados, al espacio liberal-conservador".

Con respecto a la tan manida "foto de Colón", la presidenta de Libres e Iguales ha dicho que "esta izquierda que suelta a violadores, a golpistas y a corruptos no nos va a decir a nosotros con quién nos podemos hacer una foto, con quién nos manifestamos o con quién vamos a gobernar".

Dos nombres propios: Griñán y Sémper

Refiriéndose al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y contradiciendo a Juan Manuel Moreno Bonilla, Álvarez de Toledo ha señalado que cree que el socialista "sí debe entrar en la cárcel", y ha criticado el "doble rasero por el que se trata a los políticos de la derecha frente a los de la izquierda": "Griñán ya está condenado. Hay una campaña enorme, con grandes firmas. La izquierda está en la parte alta del tablero; la derecha, en el bajo, y por eso la izquierda vence en el tablero cultural".

Con respecto a su compañero de partido Borja Sémper, la diputada por Barcelona ha recordado que "tuvimos un desencuentro desagradable, pero también un reencuentro agradable": "Quedamos un día, me dijo que mi libro le había gustado, cosa que me sorprendió y que le agradecí mucho. Este partido no es una secta. Personas como él y como yo podemos debatir como adultos sin lanzarnos los trastos a la cabeza".

Además, Álvarez de Toledo ha indicado que "la moderación no es ni un programa electoral, ni un proyecto de gobierno ni siquiera la política. En España se confunden las formas con el fondo". En su opinión, "hacer concesiones al nacionalismo o intentar congraciarse con la izquierda radical no es ser moderado", y ha insistido en que "moderación" es "una palabra que está pervertida en el debate público español".

"Sánchez hiperventila" por la "frivolidad" de Gallardo

Contestando a los oyentes de Es la Mañana ha defendido su tesis de que lo sucedido en Lima con el golpe de Estado de Pedro Castillo, el asalto de los trumpistas al Capitolio y la declaración de independencia de los separatistas catalanes es lo mismo. "El golpe del 17 es comparable a esos dos", ha añadido la diputada del PP por Barcelona que piensa que "a la izquierda le molesta mucho que se los compare". "Si esos movimientos no son frenados por las fuerzas del orden se llevan por delante las instituciones", ha indicado.

Cuando le han preguntado si creará un nuevo partido o seguirá en el PP ha dicho que no hacen falta más partidos en Españas, porque "ya hay suficientes", pero sí una reunificación de los constitucionalistas "en torno a unas ideas" determinadas.

En cuanto a la polémica de esta semana sobre la ocurrencia del vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, sobre el plan del Ejecutivo de Mañueco para frenar los abortos hay dicho que "hay varios planos". Uno de ellos es que "la falta de oportunidad y frivolidad de Gallardo es evidente" porque "Sánchez en esto se ve beneficiado". "Hiperventila para tapar el escándalo de los más de 180 violadores" con penas reducidas por la Ley del sólo sí es sí que debería haber significado "la dimisión en bloque de la ‘jocosa band ‘de Montero y de Sánchez".

El otro plano es lo que se propone. Ha dicho que ella es "partidaria de una ley de plazos" y cree que "las mujeres tenemos derecho a ser informadas". "A mí no me agrede ni me parece un problema que me den información. Otra cosa es la frivolidad con la que se plantea y el espectáculo. Como siempre la izquierda aprovecha esto en convertir una historia menor en una campaña para tapar sus escándalos".