La desidia del Ayuntamiento de Torrelodones lleva a la policía local al colapso mientras la delincuencia se dispara

Una cabalgata de Reyes con un único agente de policía controlando que discurriese correctamente o un acto público con más de 2.000 personas asistentes y en el que hubo que contratar seguridad privada para que cumpliese la funciones de los guardias urbanos porque sólo había dos agentes disponibles.

Es lo que ha ocurrido en la localidad madrileña de Torrelodones, de casi 25.000 habitantes, estas pasadas fiestas navideñas, ejemplos llamativos pero que han sido la culminación de un problema que viene arrastrándose desde hace años y se ha agravado tras la pandemia: el abandono en el que el ayuntamiento ha sumido a la Policía Municipal.

Un cuerpo que llegó a tener más de 50 agentes y que ahora se ha quedado en sólo 32, tal y como nos cuenta un delgado sindical de CCPM –el sindicato mayoritario de la policía local–, tras 17 años sin renovar la plantilla más allá de algunos parches.

La mayor parte de estos años han pasado con el ayuntamiento dominado por un partido municipalista que se llama Vecinos por Torrelodones, que hace ya tres legislaturas que tiene mayoría absoluta y que parece haber decidido que invertir en su policía municipal es poco rentable electoralmente.

Así, la situación de seguridad en la localidad ha ido decayendo hasta llegar a un punto sorprendente: convertirse en uno de los municipios de Madrid con mayor nivel de delincuencia –el tercero según los datos del Ministerio del Interior– pese a ser un pueblo rico y estar situado, al menos en teoría, en una zona privilegiada.

"Hay días que sólo hay una patrulla"

"No es un problema de dinero, no estamos pidiendo dinero", cuenta a Libertad Digital un representante sindical de los policías. El problema en su opinión es que el equipo municipal ha considerado a la policía municipal "un gasto" y no una inversión en seguridad.

La queja es que esa estrechez de la plantilla no permite "dar un servicio como el que necesita Torrelodones, que es un pueblo de 25.000 habitantes, comunicado con localidades conflictivas como Collado Villalba o Galapagar, que tiene muchas salidas a la A6 y que es uno de los diez con más renta de España", nos comentan los policías locales.

Todo eso hace que en opinión de los agentes sean necesarias "un mínimo de dos patrullas diarias por turno y por rotación" para garantizar un mínimo de seguridad, y eso no está ocurriendo ahora, una falta de personal que lleva a situaciones que son "de película", como pasar "quince minutos para reducir a un detenido, hasta que llegó el apoyo de la Guardia Civil, porque sólo había una patrulla".

"La sensación es que no hay policía, la gente que vive en el pueblo ve que cada día somos menos", explica el delegado sindical de CCPM, que además recuerda que esta situación se está dando en un momento en el que "España está experimentando un incremento en la criminalidad sin precedentes".

Y mientras esto ocurre, el Ayuntamiento se limita a "poner parches", según los afectados: "Este año han ofrecido diez plazas nuevas y eso puede parecer mucho, pero entre los compañeros que se jubilan y los que piden traslados se queda en nada".

Y, por supuesto, lo que queda de plantilla tampoco está muy bien tratada: hay problemas para cobrar las horas extras "que se hacen para poder cubrir los turnos" y se ha abandonado la formación hasta el punto que hay equipos comprados recientemente –como dos pistolas eléctricas– que sólo pueden usar dos agentes de toda la plantilla porque no se ha aprobado la formación.

"Están llevando a los policías a una situación límite"

Preguntamos por la cuestión a la portavoz de Vox en el consistorio, Sonsoles Palacios, que destaca que tras el covid ha habido un incremento en la inseguridad en muchos pueblos de Madrid "y todos los municipios han intentado ponerse la pilas" pero el Ayuntamiento de Torrelodones no lo ha hecho y la plantilla se ha quedado muy reducida y "lleva a los policías a una situación límite" en la que, por ejemplo, en los eventos que comentábamos al inicio del artículo "se ha tenido que contratar seguridad privada para cubrir lo que la policía no podía, es una auténtica vergüenza".

La de Vox recuerda que Torrelodones se ha convertido "en el tercer municipio de la región con más robos con violencia, por encima de Madrid capital" y que esto ha ocurrido mientras el ayuntamiento "lleva tres años con superávit en los presupuestos", que obviamente no se ha invertido en seguridad. "O son unos incapaces o no quieren asumir su responsabilidad", sentencia Palacios, que lamenta que "esa ineficacia nos pone a los torresanos con una gran inseguridad, arriesgándonos a sufrir robos con violencia o en el hogar cuando no tendríamos por qué estar así".

"Nosotros pensamos que la policía local tiene toda la razón", explica la de Vox, que nos explica que desde su grupo municipal han pedido tanto la dimisión como, al menos, la comparecencia del Concejal de Seguridad, Víctor Arcos, para llevar a cabo su cometido y del propio Alcalde, Alfredo García-Plata.

"Nos llaman populistas por citar las estadísticas de seguridad del Ministerio del Interior", cuenta Palacios a Libertad Digital, "es grotesco pero más allá de eso nos preocupa que un día pase cualquier cosa a uno de nuestros policías, porque están indefensos".