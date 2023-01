Las preguntas más tendenciosas del CIS de Tezanos

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas, ahora conocido como "el CIS de Tezanos" al estar dirigido por el militante socialista, José Luis Tezanos, ha vuelto a contradecir a todas las empresas de demoscopia del país, y, aunque sitúa al PP en cabeza en intención de voto directo, da una ventaja al PSOE de 1,7 puntos en la estimación de voto, la llamada 'cocina'.

El PSOE obtiene un 30,2 por ciento en estimación de voto, cuatro décimas menos que en diciembre, y concede al PP un 28,5 por ciento, una décima menos que en la anterior encuesta.

Tezanos da al PP un 23 por ciento en intención directa de voto frente al 22,5 de los socialistas.

La encuesta del CIS, elaborada entre el 2 y el 12 de enero, en plena resaca por la supresión del delito de sedición y la reforma de la malversación, recorta en tres décimas la ventaja del PSOE sobre el PP en intención de voto.

El CIS sigue situando a Unidas Podemos como tercera fuerza política, e incluso le atribuye un aumento de 2,4 puntos en el último mes y le calcula un voto del 14,2%, pese a la polémica por la ley del sí es sí que pone en la calle a los violadores.

La cuarta plaza es para Vox, al que da una estimación de voto del 10%, cinco puntos por debajo de su resultado electoral de 2019, cuando fue la tercera fuerza más votada. Ciudadanos obtendría un 2,9%

José Félix Tezanos publicó a primeros de enero un artículo en la revista Temas en el que arremetía contra las empresas demoscópicas que vaticinan, todas, el fin del sanchismo el triunfo de Feijóo.

El socialista que Sánchez ha colocado al frente de la institución tachaba estos sondeos de "pseudo encuestas", "intoxicaciones malintencionadas" y "falsedades prefabricadas" por "simuladores de salón" y a las empresas que los publican de estar "controladas por sectores políticos" de extrema derecha. "Pretenden "anticipar" a bombo y platillo unos supuestos triunfos electorales que no van más allá de ser meros ejercicios de wihsfull thinking perpetrados por simuladores de salón, que ni son expertos en prospectiva electoral, ni tienen ningún estudio en Sociología, ni nada que se le parezca", decía el militante socialista en su artículo en la revista del PSOE.

Las preguntas más tendenciosas del CIS de Tezanos

Si la cocina creativa del CIS de Tezanos ya es motivo de debate, la materia prima (las preguntas de la encuesta) también han dado mucho de qué hablar por su nulo grado de neutralidad o imparcialidad.

Concretamente la pregunta 25 dice lo siguiente: "¿Y qué opinión le merece que dos magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato estaba caducado por haber concluido el plazo para el que fueron elegidos, tomen parte en votaciones en las que se decide si continuaban o no formando parte de dicho Tribunal Constitucional?"

Además de dirigir la opinión de los encuestados, la pregunta plantea un enunciado falso porque el mandato de los jueces del TC no caduca, sino que se prorroga hasta que se renueva. De hecho, el propio artículo 17.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional les obliga a no abandonar sus puestos en tanto no hayan sido sustituidos. Es decir, que no solo pueden, sino que tienen que seguir haciendo su trabajo.

La siguiente pregunta es todavía más tendenciosa si cabe: "Y de forma general, ¿está Ud. a favor o en contra de que los/as jueces/zas del Tribunal Constitucional puedan prohibir al Parlamento debatir leyes?"

Tal y como está formulada la pregunta, obviamente la respuesta es ‘en contra’. Sin embargo, todo cambia si, en vez de usar la fórmula de Tezanos, planteamos la pregunta de esta otra manera: ¿Está a favor o en contra de que los jueces del TC paralicen el intento del Gobierno de asaltar la Justicia utilizando de forma torticera una enmienda en otra ley que no tiene nada que ver con el tema y que, además, priva al resto de los grupos parlamentarios del correspondiente debate en el Congreso?