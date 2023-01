España se cierra a entregar carros Leopardo a Ucrania pese a que Alemania podría retirar el veto

La posible entrega de carros de combate Leopardo 2 a Ucrania, que es uno de los modelos más modernos en uso en Europa, se está convirtiendo en uno de los culebrones relaciones con el apoyo militar que Occidente está prestando al Gobierno de Kiev para combatir la invasión rusa de su país. Los primeros intentos de hacer esta transferencia de material fueron en abril de 2022, pero ahora, nueve meses después, se reabre el debate.

Polonia y Finlandia han pisado el acelerador en las dos últimas semanas. Ambos países se han puesto de acuerdo para buscar unidades que se encuentran en servicio en sus ejércitos para dar un paso al frente y aumentar las capacidades ucranianas. Polonia ha puesto cifra sobre la mesa: 10-15 unidades de la versión 2A4. Finlandia no ha cuantificado número, aunque sí ha dicho que no puede ser elevado porque tiene mucha frontera con Rusia y no es de la OTAN.

Los gobiernos de Dinamarca y Canadá también se han mostrado dispuestos a enviar unidades a Kiev si cae el veto que Alemania ha puesto a la reventa o reexportación a terceros países de este carro de combate, que pertenece a la industria germana. Un veto que ya impidió que España mandara algunas de las unidades que tiene almacenadas en Zaragoza, sin ningún tipo de uso, de la variante 2A4, menos moderna que la 2E que sí tiene en uso.

La presión polaca y finlandesa parece haber resquebrajado la solidez del veto alemán. Algo a lo que parece que también ha ayudado la dimisión el lunes de la hasta ahora ministra alemana de Defensa. La decisión final podría tomarse en la reunión de países donantes que se celebra este viernes en la base de la OTAN en Ramstein (Alemania), donde se coordina la ayuda militar aliada a Ucrania.

En espera de ese encuentro, algunas voces en Berlín parecen dejar la puerta entreabierta a la posibilidad de que haya un cambio de posición alemana. "Alemania no debe interponerse en el camino cuando otros países deciden apoyar a Ucrania, con independencia de la decisión que tome Alemania", ha dicho en las últimas horas el vicecanciller alemán, Robert Habeck, uno de los líderes de los Verdes, socios de gobierno del SPD.

Este mismo miércoles, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha aumentado la presión sobre el gobierno alemán mostrando su esperanza en que el canciller Olaf Scholz dé luz verde al envío de estos carros de combate. Al mismo tiempo, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha hecho castillos en el aire hablando hasta de 100 unidades: 15 polacas, 15 finlandesas, 10 danesas, 30 españolas, 20 canadienses y 10 de otro país sin especificar.

Pero la posición de España parece seguir estando cerrada al envío de carros Leopardo. Ayer martes, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, echó un jarro de agua fría a esta nueva oportunidad. "La posibilidad no está sobre la mesa", dijo durante una mesa redonda en el Foro de Davos, en la que precisamente se estaba debatiendo sobre la seguridad en el continente europeo.

Este miércoles, sin embargo, el ministro español se ha mostrado ligeramente menos reacio al envío de los Leopardo a Ucrania durante la inauguración de una exposición sobre el campo de concentración nazi de Mauthausen en el Centro Sefarad-Israel. Allí ha remitido a la reunión de donantes de este viernes, que ha calificado como "muy importante", temiendo posiblemente que España pueda quedarse sola en su negativa.

Una reunión a la que, pese a que están llamados a acudir todos los ministros de Defensa de la OTAN y de otra quincena de aliados internacionales, España enviará una delegación de perfil bajo. No acudirá Margarita Robles, como ya sucedió en el anterior encuentro, y nuestro país estará representado por director general de Política de Defensa, el teniente general Fernando López del Pozo, y el Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (JEMACON), el teniente general Fernando García González-Valerio.