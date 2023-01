El "facha cayetano" Fernando Savater llama a acudir a Cibeles desde 'El País'

El Mundo

"Una mayoría de votantes del PP reclama a Mañueco que eche a Gallardo". Qué absurdas son estas encuestas. "El Gobierno da por cerrada la disputa con Castilla y León por el supuesto protocolo antiaborto tras la respuesta de la Junta: "Nada se ha aprobado"". Que ya lo ha exprimido lo suficiente, vaya.

El Mundo anima a acudir a la manifestación de hoy contra la demolición de la democracia que pretende Sánchez. "La erosión de las instituciones democráticas y la profundización de la desigualdad entre españoles a causa de las graves cesiones del Gobierno a ERC son dos problemas reales que inquietan a ciudadanos dispares. La manifestación convocada por un conjunto de asociaciones cívicas este mediodía en la Plaza de Cibeles de Madrid supone una respuesta a esa preocupación, plasmada en un mensaje con decidida pulsión unitaria: «Por España, la democracia y la Constitución»".

"Los intentos gubernamentales por circunscribir la marcha a la extrema derecha son fruto de una radical manipulación que confirma el escaso respeto por la verdad que suele demostrar el presidente Sánchez". Y le arrea un guantazo a Feijóo por su decisión de no acudir. "El líder popular se equivocará si, como le ocurrió a Rajoy, no otorga la importancia debida a los símbolos vinculados a las grandes causas del PP, como las víctimas del terrorismo y la defensa de la nación ciudadana frente al nacionalismo insaciable". Ahí queda eso.

Cayetana Álvarez de Toledo escribe un artículo animando a ir a la manifestación. "España no va a fracasar porque antes haremos que fracase Sánchez". "Es la hora de los ciudadanos. De la responsabilidad personal, que tantas veces has reivindicado como el principal atributo de un país civilizado. Lo importante es que, al volver a casa y mirarte al espejo, puedas decir: «Por mí no quedó». Y bajas a la calle".

Iñaki Ellakuría dice que "muchas personas se manifestarán en Madrid para expresar su rechazo a Pedro Sánchez y defender el sistema democrático del 78. No les faltan razones para el descontento, ni legitimidad moral para salir a la calle aun sabiendo que el Comando Barceló y El País de los Jordis les llamarán fachas cayetanos". Eso ya está descontado. Es más, es un honor.

Pero Iñaki se muestra pesimista. "La manifestación sabatina tendrá la virtud de romper la espiral de silencio sanchista. Si bien, una vez descontado el efímero golpe de efecto, los resultados pueden ser más favorables para el presidente que para los participantes de la misma". "Es pensando en las urnas y no en la agitación callejera cuando los opositores al líder del PSOE aparecen impotentes y huérfanos de un proyecto que ofrezca una alternativa a Sánchez. No por un problema de falta de liderazgo en el centroderecha, debido a las guerras idiotas entre PP, Vox y Cs, sino por una cuestión esta sí importante: ninguna de las tres fuerzas plantea a los españoles más que la inane pataleta antisanchista. Y con la pancarta y la queja no basta para ahormar una mayoría". Las manifestaciones son simplemente una expresión de hartazgo, Iñaki, no son decisivas en las urnas.

El País

"El PP se abstendrá en la votación del nuevo decreto anticrisis para recuperar el perfil institucional de Feijóo". Feijóo nunca ha perdido perfil institucional, salvo para la jauría mediática sanchista, claro. Al margen de que las medidas anticrisis son suyas, el patán Sánchez las ha plagiado, como su tesis. A cambio, "la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, no quiso recibir al interlocutor económico del PP". Una maleducada que no sabe ni hablar. En el fondo el interlocutor económico del PP ha tenido suerte, iba a necesitar un intérprete de chiquinés, esa jerga ininteligible que habla la ministra.

"El Gobierno descarta hacer ajustes en la ‘ley del solo sí es sí' y se centra en proteger a las víctimas". Que en lugar de evitar que los violadores salgan de la cárcel ofrece pulseritas a las mujeres en peligro. Tócate las narices.



Fernando Savater, inmune a los insultos que recibe desde el periódico en el que escribe, llama a acudir a la manifestación antisanchista. "Si el Gobierno, sin llevarlo en su programa, suprime los delitos de quienes pretenden despedazar la nación para congraciarse con ellos, encumbra a los herederos del rentable terrorismo, aprueba leyes contra la igualdad penal de ambos sexos o contra las evidencias biológicas, formatea una memoria única del pasado y convierte los más altos tribunales en un coro de muñidores a su servicio... ¡ah, siento decírselo pero todo eso ocurre porque usted no se subleva para impedirlo!". Un soplo de aire fresco en el asfixiante y putrefacto ambiente sanchista de El País.



"A veces, la política es decir no. Hoy somos muchos los que creemos que ha llegado el momento de decir no visiblemente, colectivamente, pacíficamente. Nada que ver con los que asaltan edificios gubernamentales en USA o Brasil: tenemos aquí alborotadores subversivos como esos, a los que el Gobierno alivia su responsabilidad penal cuanto puede mientras pide mano dura contra los de otros países. Más tradicionales, nosotros queremos gobernantes que prefieran el todo a las partes, la imparcialidad al partidismo, la verdad común a la ideología particular. Vamos a Cibeles". Un valiente, Savater. Dice esto aun sabiendo que le pondrán de facha cayetano y trumpista en su propio periódico. Nos hacen falta muchos Savateres.

ABC

"Albares ordenó no votar contra Marruecos tras llamarle Rabat". Mohamed VI tiene a Sánchez cogido por los genitales. ¿Por qué?

Isabel San Sebastián, con la manifestación. "Madrid se convierte hoy en epicentro de un grito de hartazgo ante los abusos sin cuento cometidos por este Gobierno. Un clamor en defensa de España, la democracia y la Constitución, amenazadas por un presidente dispuesto a todo con tal de conservar el poder". "Esta mañana, a las doce, la madrileña Plaza de Cibeles se llenará de gente hastiada de soportar la conducta de un Gobierno que sobrepasa todos los límites y hasta libera a violadores que podrían permanecer presos por la soberbia de una inepta a la que dieron un ministerio. La manifestación ha sido convocada por más de cien colectivos de distintas ideologías. Los titulares se fijarán en la presencia o ausencia de líderes de partidos, pero el protagonismo es y ha de ser de la ciudadanía. Que ningún político se apropie de una iniciativa popular. Que nadie confunda el interés general con el electoral de cada cual. Lo que está en juego es la Constitución, la democracia y España". Y eso pertenece a los españoles, no a sus políticos. A ver si Vox no la revienta, porque con el camino que lleva últimamente cualquiera se fía.

José F. Peláez exige a Feijóo que aclare si va a pactar con Vox. "Si criticamos a Sánchez por ocultar sus intenciones, debemos pedirle lo mismo a él". No, Peláez, perdona, Sánchez no ocultó sus intenciones, las dijo expresamente, claramente, no podría dormir con Podemos, jamás pactaré con Bildu, no dejaría la gobernabilidad de España en manos de los separatistas. Así, por el morro. Eso es una promesa. Y luego hizo todo lo contrario. Feijóo, hasta el momento, no ha mentido de forma tan descarada.

"Tenemos derecho a saber cuál es su plan antes de bajarnos definitivamente de su barco para no ser responsables de lo que se nos viene encima". ¿Y en qué barco vas a subirte, en el de Sánchez y su banda? "Si Feijóo piensa que estamos dispuestos a lo que sea con tal de acabar con Sánchez, se equivoca". Habla por ti, Peláez, tu solo te representas a ti mismo, y a lo mejor el que se equivoca eres tu.

La Razón

"A Ucrania se le acaba el tiempo para frenar a Putin". A Ucrania y a Occidente. Sobre la manifestación de hoy, Jesús Rivases se despacha desdeñándola y arremetiendo contra Rosa Díez. "Hay ganas en una parte de la sociedad de demostrar su hartazgo con el inquilino de La Moncloa, pero en las democracias las grandes concentraciones de protesta quizá no sean la mejor fórmula", dice sin aclarar cuál es la mejor fórmula para él. "Si además han sido convocadas por asociaciones, respetables pero semidesconocidas, todavía generan más dudas, sobre todo si personajes amortizados como Rosa Díez, que montó un partido porque no pudo liderar el PSOE, intentan recuperar protagonismo y los radicales de Abascal hallan munición contra Feijóo. Anhelan el «sorpasso» utópico al PP, pero mientras tanto, con Sánchez en La Moncloa viven mejor". Mira, en esto último tiene razón, son los mejores aliados de Sánchez. En las democracias, las grandes concentraciones de protesta son perfectamente legítimas, las convoque quien las convoque. El que quiere va, y el que no quiere no va.