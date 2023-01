El PP tiene ante sí un reto monumental este 2023 electoral. El 28 mayo, los populares afrontan unas elecciones municipales y autonómicas que podrían ser vistas como una primera vuelta de las generales previstas a final de año si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no las adelanta. Para este doble ciclo electoral el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha repescado a Borja Sémper al que le han encargado la portavoces de la campaña.

Sémper ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio en uno de los momentos más críticos de la legislatura de Pedro Sánchez y sus socios de Podemos con la rebaja de penas a los violadores por la Ley de Sólo Sí es Sí, la rebaja de las penas a los malversadores y la eliminación del delito de Sedición y con el intento de tomar la Justicia. Sin embargo, en estos días el PP se ha distanciado aún más de uno de sus posibles socios de Gobierno, Vox, tras la polémica iniciada en Castilla y León por el supuesto protocolo del aborto o la negativa de los de Abascal de aprobar los presupuestos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.

Además, en estas semanas clave, los líderes populares más relevantes no acudieron a la multitudinaria manifestación constitucionalista de Cibeles el pasado sábado y están intentando que el PSOE acepte que la lista más votada en las próximos comicios acabe gobernando en los ayuntamientos y las CCAA en los que gane. Sobre la ausencia de Feijóo, Ayuso, Almeida y otras personalidades del PP el 21E Borja Sémper ha contado que él "hace unos años" decidió "no ir a ninguna manifestación más en mi vida". "He ido a más de cien en el País Vasco en las que me tiraban piedras y me decían fascista y que era el siguiente en la lista. Creo que me he ganado el derecho a hacer política a mi manera. Es probablemente un agotamiento vital", ha añadido.

Ha apuntado que cree que "hay cosas muy importantes que hacer que no es estar en una manifestación" y que en el PP "manifestamos nuestro apoyo a esa manifestación porque hay motivos para manifestarse, para protestar y para estar en la calle. El PP estuvo, apoyó la manifestación y nos reunimos con ellos. Entendíamos que la sociedad civil tiene también derecho a liderar los movimientos en la calle". Ha indicado que aunque no estaban los líderes sí "había cargos electos del PP y de la dirección nacional del partido. Lo que se pretendía no era nublar el protagonismo de la sociedad civil".

Que gobierne la lista más votada

Borja Sémper ha explicado uno de los 60 argumentos que presentó Alberto Núñez Feijóo el pasado lunes en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz que ha generado más polémica. El PP está intentando acordar con el PSOE que se permita gobernar a la lista más votada en las próximas elecciones municipales. Sémper ha dicho que de las medidas presentadas no sabe "si es la más importante" y que desde el PP identifican que "el deterioro de las instituciones y nuestra democracia después de cuatro años de sanchismo se está resquebrajando España y se está polarizando la sociedad española. Queremos huir de esto como de la peste".

Ha indicado que en los últimos años "ha sucedido que las minorías han conseguido a veces subvertir la voluntad del sufragio de los españoles" y que "por eso tiene que ser fruto de un pacto de Estado, que se refleje también en las modificaciones legislativas presentadas". Cree que esta propuesta "a la izquierda no le interesa". Ha dicho que "esto no va en función de lo que interesa al PP en municipios determinados. Creemos que mejora la convivencia" por eso "podemos abrir este debate siendo conscientes de las aristas que tiene".

Ha recordado que con su voto "en el ayuntamiento de Irún hice alcalde a un candidato del PSOE en 1999" cuando "a los dos nos querían matar". "Yo con mi voto hice lehendakari a Patxi López" porque "era fundamental en ese momento. Era un momento extraordinariamente complicado. Tuvimos la grandeza suficiente para superar los matices". "Tenemos que hacer politica en función de lo que creemos que es justo y no lo que piensa el PSOE", ha añadido.

"Bildu está en otra realidad"

El portavoz de campaña del PP ha recordado que empezó su vida política "con 19 años y he estado 18 años escoltado". Preguntado por unas declaraciones que hizo hace diez años en una entrevista en Jot Down –"No me molesta que Mayor Oreja esté en el PP. Es bueno que exista, como Rodríguez Ibarra en el PSOE"–, ha respondido que su "trayectoria me permite compartir una reflexión sin que pueda haber una sombra de sospecha sobre cobardía, etcétera. Creo que los partidos políticos no son sectas, que tiene que haber diferentes opiniones": "Tiene que haber Mayor Oreja, Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper".

Sobre Bildu, ha señalado que "aquellos que construyeron una arquitectura del terror para apartar una parte de la sociedad vasca, a veces matándonos, a veces amargándonos la vida", tienen que "abjurar de su pasado, abjurar de lo que hicieron". En vista de que no lo hacen, "es insoportable que el futuro de España esté en manos de un individuo como Otegi". "Bildu está en otro plano, está en otra realidad. Es verdad que Bildu es una coalición de partidos, pero está dominada por Sortu, partido que nombra a David Pla, uno de los etarras encapuchados. Esto se ha aceptado con naturalidad por parte del Gobierno, y creemos que es extraordinariamente negativo para el futuro del país", ha añadido.

Vox y las lenguas

Sémper ha dicho que con Santiago Abascal tiene "una relación de amistad forjada a lo largo de los años". Sin embargo, más allá de lo personal, en el terreno de la política, "yo no soy de Vox, soy del PP, y me gusta más hablar de lo que queremos hacer para transformar el país".

El portavoz de campaña de los populares ha opinado que "Vox ha venido a la política española no para erosionar a Sánchez, sino para crecer a costa del PP", y ha justificado la forma y el fondo de sus declaraciones cuando se ha referido a esta formación: "No me gusta que se metan con el PP. Entenderá que cuando me preguntan por estas manifestaciones –"derechita cobarde", etcétera–, dé una posición contraria".

Con respecto al tema lingüístico, ha declarado que "el catalán, junto con el gallego y el euskera son lenguas de España. Ha llegado un límite de manoseo, de politización de todo, que un hecho cultural se ha convertido en un arma arrojadiza. El problema no son las lenguas, el problema es la política lingüística que se desarrolla en algunos sitios".

"Feijóo va a tener mucho trabajo"

Los oyentes de Es la Mañana han preguntado a Borja Sémper por distintas cuestiones. El portavoz del PP para las elecciones de 2023 ha dicho si gobierna Alberto Núñez Feijóo los populares derogarán algunas leyes sanchistas como "la Ley Trans y la Ley de Memoria Democrática pactada con Bildu". Sin embargo, sobre la ley de violencia de género ha dicho que creen en el PP que "existe un problema serio de violencia contra las mujeres y de machismo de hombres que se sienten superiores".

En este sentido piensa que hay que abordarlas "de una manera más eficaz" y que modificarán "lo que sea objeto de mejora, pero no vamos a dar un paso atrás en los avances que se han hecho". Piensa Sémper que "hay que mejorar la ley y las políticas públicas". El portavoz electoral del PP ha dicho que "la política woke está afectando a todo" y que por estos motivos "Feijóo va a tener mucho trabajo".