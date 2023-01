Indra exige a 'La Vanguardia' retirar su patrocinio de las charlas que promocionan la ruptura de España

Indra es la gran empresa estratégica y tecnológica para la defensa de España con alta presencia de capital público. Y es, a su vez, la patrocinadora de un foro de charlas de La Vanguardia en el que una de las sesiones y conferencias estrella será en breve la del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, con un título más que delator: "Un horizonte posible para el reconocimiento nacional de Catalunya y Euskadi". Libertad Digital publicó la noticia este pasado martes y la reacción ha llegado: Indra ha exigido al diario que retire su presencia, colaboración y logo de esta charla porque, evidentemente, no puede apoyar un acto contrario al interés constitucional de defensa de la unidad de España.

Un portavoz oficial de la empresa ha señalado a Libertad Digital que "hemos tenido conocimiento del título de la charla por LD y, efectivamente, no podemos mantener nuestra presencia en este conferencia por motivos obvios". "El acuerdo que tenemos con La Vanguardia es el de patrocinio de una serie de charlas y conferencias entre las que ha intervenido Juanma Moreno, Garamendi y Omella. No entramos en absoluto en el que contenido de las charlas de nadie, pero no podemos permanecer cuando el título de la charla es el que acabamos de descubrir", el que va a desarrollar el presidente del PNV, un contenido que promociona la ruptura de la unidad de España.

El acto en concreto se realizará dentro de los denominados Foros de Vanguardia, que organiza el periódico La Vanguardia. Uno de esos actos se celebrará el próximo 23 de febrero bajo el poco disimulado título de "Un horizonte posible para el reconocimiento nacional de Catalunya y Euskadi", algo difícilmente compatible con la defensa de España a la que tiene obligación de contribuir Indra como compañía con participación pública plenamente coordinada con las Fuerzas Armadas españolas. Y todo se pretendía hacer bajo un cartel anunciador donde se podía leer, hasta ahora y sin gran disimulo, la siguiente mención: "Colabora Indra".

Papel estratégico de Indra

"Indra es una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría y el socio tecnológico para las operaciones clave de los negocios de sus clientes en todo el mundo. Es un proveedor líder mundial de soluciones propias en segmentos específicos de los mercados de Transporte y Defensa, y la empresa líder en consultoría de transformación digital y Tecnologías de la Información en España y Latinoamérica a través de su filial Minsait", señala Indra en su documentación corporativa. Y, efectivamente, ese es el papel estratégico de Indra, una compañía con un acceso incalculable a información sensible y esencial en la defensa militar de España. El Estado, de hecho, mantiene una presencia en Indra de un 25%, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) porque es la compañía estrella en materia de defensa estratégica de España. Fidelity Management Research tiene un 10% y Amber, con Joseph Oughourlian a la cabeza, posee otro 5,1%, aunque cuenta con el permiso del Gobierno de Pedro Sánchez para alcanzar ya el 9,99%. Amber, a su vez, es el accionista mayoritario del Grupo Prisa y el propio Oughourlian es el presidente de la cabecera empresarial de El País.

Indra es todo un gigante empresarial de la tecnología civil y militar: para esos cometidos cuenta con unos ingresos de 3.390 millones de euros, más de 52.000 empleados, presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países. Y su "propósito y valores" son definidos por la propia Indra de la siguiente manera: "Indra es el socio tecnológico de las operaciones clave de sus clientes, se sitúa en el corazón de sus negocios y pone foco en lo que realmente importa". Una frase que desvela poco, básicamente, porque su objetivo es principalmente una función de defensa estratégica y secreta.

Pero en esa función de defensa y de servicio, entre otros, a las Fuerzas Armadas españolas, debe mantener una línea de pura coordinación con esas mismas Fuerzas Armadas. Y el artículo 8.1 de la Constitución Española define con claridad el papel del Ejército: "Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional". Y eso es, por supuesto, incompatible con promocionar un acto cuyo título es "Un horizonte posible para el reconocimiento nacional de Catalunya y Euskadi". El invitado en ese acto es el presidente del PNV, Andoni Ortuzar y el único colaborador ajeno al Grupo Godó era Indra.