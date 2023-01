López Aguilar, tras el bochornoso apoyo del PSOE a Marruecos en la UE: "Hay que tragar sapos"

La semana pasada, los eurodiputados del PSOE se desmarcaron del grupo socialista europeo votando en contra de una resolución muy crítica con Marruecos, que mencionaba el maltrato a los periodistas, su vulneración de los Derechos Humanos y su posible implicación en una trama de corrupción similar al Qatargate. Este martes, tras la catarata de críticas recibidas por parte de derecha e izquierda por un voto que lo alineó con eurodiputados del partido de Le Pen, Juan Fernando López Aguilar ha explicado por qué lo hicieron, aludiendo a la necesidad de "tragar sapos" en las relaciones con un "vecino inexorable".

En declaraciones en el Foro Atlántico Premium organizado por Diario de Avisos, López Aguilar lamentó las críticas que se escucharon en la UE sobre Marruecos, que llegan en medio de las sospechas de una trama de sobornos a autoridades europeas.

El exministro de Justicia y hoy eurodiputado se quejó de los "discursos flamígeros y muy ofensivos contra Marruecos y todo lo que concierne a Marruecos, su sistema político, su sistema penal, su monarquía, su rey" que se escuchan en la Eurocámara. Para López Aguilar, "es profundamente insensato, no se puede esperar de alguien que tenga responsabilidades de gobierno utilizar ese lenguaje".

Según el socialista, los españoles no aceptarían "ver retransmitidas por televisión intervenciones despiadadas con España, con sus instituciones y con su rey en el extranjero". Y avisó de que "todo ese discurso despiadado con Marruecos no es inocuo, tiene consecuencias y esas consecuencias no son buenas para nosotros" puesto que Marruecos "es nuestro vecino inexorable" y España no puede prescindir de él.

"La única forma de relacionarnos con esa realidad es desde el respeto mutuo y eso hay que construirlo, tragando saliva o sapos si hace falta, pero hay que construirlo", aseguró.

Sus palabras llegaron en un día en que se volvieron a escuchar críticas a Marruecos y al gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, que fueron ignoradas por el presidente del Gobierno. La próxima semana está prevista la celebración de la reunión de alto nivel entre España y Marruecos en Rabat, con la presencia del presidente y hasta una decena de ministros.