Un colgante delata a Óscar: sí lavó su coche horas después del atropello de Esther López

Un nuevo informe desmonta la versión de Óscar, principal investigado por la muerte violenta de Esther López en Traspinedo hace un año. Su cadáver fue hallado en una cuneta el 5 de febrero y la autopsia reveló que había sido atropellada en la madrugada del 13 de enero. El sospechoso siempre ha negado que viajara unas horas más tarde a Valladolid y que allí lavara su coche en una gasolinera. Pero la investigación no deja lugar a dudas: miente.

Imágenes del coche recogidas en el informe. EP.

Hasta ahora sabíamos con certeza que un vehículo que se correspondía con el modelo y color del coche de Óscar estaba en el lavadero de la estación Gassexpress del número 51 de la Avenida de Zamora de Valladolid alrededor de las 15.30 horas, el día en que desaparece la víctima. El informe elaborado por la empresa Ingeniería y Seguridad Vial Consultores y Reconstructores de Accidentes S.L. confirma que se trata del Volkswagen T-Roc del investigado.

Un colgante enganchado en el espejo retrovisor interior del vehículo lo ha delatado. En las imágenes, concluye el estudio en referencia a este elemento distintivo, pueden apreciarse "formas que coinciden en ubicación, dimensiones y morfología con elementos propios del Volkswagen propiedad del sospechoso (no incluidos en el modelo por el fabricante y dependientes totalmente del propietario)".

La correlación es "tan elevada", señala el dictamen, que "difícilmente podría considerarse" que fuese de otro vehículo. Cabe recordar que la Guardia Civil trabaja con la hipótesis de que Óscar acudió a la mencionada gasolinera con el fin de borrar posibles vestigios que pudieran incriminarle en la muerte de su amiga Esther, con la que estuvo la noche en la que desapareció. De hecho, todo apunta a que fue la última persona que la vio con vida.

Otros dos investigados

No obstante, en estos momentos Ramón el manitas y Carolo "siguen en la condición formal de investigados" como explicó el abogado de la familia de Esther López, Guillermo Ruíz, en declaraciones a LD. Esto se debe a que "todavía no se ha cerrado la instrucción". Así lo recuerda también la juez instructora, que ha rechazado de nuevo la petición de archivo planteada por el único detenido del caso -Ramón-, que tras seis días de arresto fue puesto en libertad.

"Aunque el recurrente solicita el sobreseimiento de lo actuado con relación a su persona, lo cierto es que no se ha concluido la investigación de los hechos y por tanto hay que estar a la recepción del informe final de la Guardia Civil, ya que todavía restan diligencias de investigación por recibir", argumenta la magistrada. La decisión -destaca el auto- no le provoca "ninguna indefensión" ya que "se le informa del motivo por el que no se ha adoptado una resolución sobre su situación en la causa".

Como señaló el abogado Guillermo Ruíz, "hace tiempo que la causa apunta a un único sospechoso, que es Óscar". Son muchos los indicios que apuntan a su culpabilidad. Nunca pudo dar explicación -por ejemplo- al hecho de que se encontrara ADN de Esther en su maletero, o de que su vehículo tuviera un golpe en la parte delantera. Tampoco cuadran los tiempos ni los movimientos que realizó la noche en la que la joven -de 35 años- perdió la vida.