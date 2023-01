Desapariciones misteriosas en Manzanares: dos hombres, similares circunstancias y un nexo

Dos vecinos de Manzanares, municipio manchego de 19.000 habitantes, han desaparecido en similares circunstancias en tres años. El primero fue Jesús María González, un empresario de 55 años del que no se sabe nada desde el 19 de junio de 2019. Después fue Juan Miguel Isla, al que se le perdió la pista el 22 de julio de 2022. "Ni se ha suicidado, ni se ha ido por su propio pie. La UCO me lo ha asegurado", asevera la mujer del segundo -Nardy- en declaraciones a Libertad Digital.

Ella está convencida de que "algo malo le ha pasado". Cuando desapareció su marido, se encontraba de viaje. Pero estaban -afirma- "en constante comunicación". "Me decía: estoy yendo a tomar ya el café, he vuelto del café, he hecho tal cosa...", añade. La noche anterior a su desaparición hablaron alrededor de las 22.30 horas para darse las buenas noches. Es lo que habían estado haciendo desde que Nardy voló a Italia.

Al día siguiente, ya no consigue contactar con él. Ella le llama por primera vez a las 10:30 horas, extrañada de que su marido no le hubiera mandado un WhatsApp de "buenos días". "No contesta. Así que espero un momento y vuelvo a insistir. Tampoco contesta, vuelvo a insistir y nada...", explica Nardy. "A las doce del mediodía aproximadamente, después de tantas llamadas insistentes, se apaga el teléfono" y a ella se le encienden todas las alarmas. "Juan Miguel es un hombre de costumbres", comenta. "Cada mañana iba a tomar café y después hablábamos".

"Entonces yo me preocupo muchísimo, me angustio y entro en pánico", relata para este periódico. "Me imaginé que podía haber tenido un golpe de calor, porque él tenía tomaba pastillas para la tensión, o que podía haber tenido un accidente". Ante la ausencia de noticias de Juan Miguel, a última hora de la tarde se pone en contacto con la Guardia Civil y comienza la incesante búsqueda del empresario del sector vinícola -de 58 años-. "No lo han dejado solo en ningún momento".

La búsqueda de Juan Miguel

Tras la llamada de Nardy, agentes del Instituto Armado se desplazan hasta la finca del desaparecido "para constatar que todo esté bien". Según le dijeron, estaba todo "como si hubiese salido a tomar un café por allí cerca y volver". "Estaba su agenda personal y su ordenador en un escritorio que utilizaba en la finca... Aparentemente estaba todo normal".

Entonces Nardy busca un vuelo apresuradamente y logra volar de madrugada. A las ocho de la mañana del 23 de julio estaba en Madrid y se dirigió a Manzanares para formalizar la denuncia. Aunque Juan Miguel es natural del pueblo manchego, ellos viven en Alicante. Allí pasaban temporadas, especialmente en verano, "por la vendimia".

"Se interrogó a mucha gente del entorno", nos explica, "se lo ha buscado desesperadamente". "Me consta que se han invertido muchísimos recursos y nos hemos sentido apoyados", añade. Desde el principio "ha habido mucho hermetismo", pero ahora la investigación ha entrado en nueva fase.

La última imagen

La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para localizar un vehículo propiedad de Juan Miguel. Un Renault Clio, matrícula 2786 FXW, color gris plata. La última imagen que hay del coche es del día de la desaparición de su dueño, abandonando la localidad de Manzanares en dirección Membrilla, por la carretera N430A.

Vehículo de Juan Miguel Isla, saliendo de Manzanares.

La secuencia de imágenes fue captada por un cámara de seguridad horas después de que fuese visto por última vez. Supuestamente es él mismo quien lo conduce. A Nardy no le extraña que pudiera haber hecho esa ruta. Ellos solían ir a Membrilla juntos a comprar materiales para los viñedos. "Allí hay ferreterías y todo lo que necesitaba para el campo", explica.

No se suicidó

En estos casos -señala Nardy- "siempre se baraja que puede haberse suicidado o irse por cuenta propia". "Eso era imposible. Imposible porque vivimos felices. No tenemos ningún problema", añade. Su relación comenzó hace seis años y -nos cuenta- siempre estaban juntos.

Aunque no viven en Manzanares, iban mucho por el negocio de Juan Miguel. Su empresa "cultiva la uva y se la vende a una cooperativa", explica Nardy, "estaban empezando a exportar el vino y estaba muy ilusionado". "Teníamos muchos planes de vida, muchos proyectos, un viaje... Él no tenía motivo para ausentarse", insiste.

El nexo, un hombre

Nardy tacha su desaparición como "extraña". El mismo calificativo que utiliza la familia de Jesús María González, al que se le perdió la pista en similares circunstancias pero tres años antes. "Al parecer hay una persona en común en los dos casos", comenta Nardy. Se refiere a un "intermediario" con el que los dos desaparecidos "hacían negocios".

Es "como el agente inmobiliario de la zona", aunque también hacía "otro tipo de transacciones". Ella no le conocía aunque sí era conocedora de esa relación comercial. Le ha visto una única vez, y fue en la sala de espera justo antes de que la interrogara la Guardia Civil. Aunque oficialmente no ha sido confirmado por el Instituto Armado, ha trascendido que podría ser la última persona que vio a Juan Miguel.

¿Les debía dinero?

Varios medios de comunicación incluso informan de un pago que este intermediario tendría que hacer a Juan Miguel, por la venta de una propiedad de su familia. Llama la atención la coincidencia con la situación que denuncia la familia de Jesús María. Según aseguran, el empresario desapareció justo cuando tenía que cobrar unos pagarés de este intermediario por la venta de unos vehículos de lujo.

Los investigadores no dan detalles de este extremo pero aseguran que "todo" se está investigando. Entretanto, continúan las batidas. El viernes 20 de enero y el pasado martes, se realizaron las últimas "en las zonas en las que se pensó que se podían encontrar algo o podía haber indicios" relacionados con la desaparición de Juan Miguel. La localización del vehículo, nos insisten, "puede ser fundamental" para la resolución del caso.