El "brillante porvenir" que augura Arcadi Espada a Elisa: "Pam, pam"

El Mundo

"La policía tenía vigilado al magrebí que atacó a los religiosos de Algeciras". Pues vaya vigilancia, mató a una persona y tres resultaron heridas. ¿A quién mandó Marlaska, a Mortadelo y Filemón? Y en el mismo día, "Detenido un ex funcionario del Ayuntamiento de Vitoria como presunto autor del envío de cartas incendiarias a Sánchez y la embajada de Ucrania". Un jubilado que se aburría.

"Ayuso acusa al Gobierno de "enviar personas" para "asustar" en actos como el de la Complutense". En opinión, de Lobato, el líder socialista en Madrid, Ayuso fue a provocar con una falda demasiado corta. "Debe ser que yo no me merecía la distinción de haber sido la primera alumna de Ciencias de la Información que se convierte en presidenta de todos los madrileños a través de las urnas", dijo, y recordó que la Autónoma también premió a Irene Montero siendo ministra y nadie dijo esta boca es mía. La doble vara de medir de la izquierda. "De aquí al 28 de mayo veremos cosas que nos helarán la sangre". Pues a resistir, Isabel, a resistir. Mónica García, MEMA, ya ha conseguido cabrear a muchos madrileños por secuestrar la sanidad pública mangoneando a los sindicatos para hacerse la campaña, que sigan, que sigan.

Leyre Iglesias comenta el discursito de la ya famosa Elisa. "El discurso es útil porque muestra con claridad museística los males que carcomen el debate público occidental: el yo expuesto hasta el sonrojo en nombre del colectivo, el rechazo a las calificaciones como medida del esfuerzo y el mérito, la maldad atribuida a los hombres y un sectarismo fanático versión Tik Tok expresado en querer derribar a quien no concuerda con tus ideas. Aunque la auténtica noticia es que la número 1 de la facultad de Información, y hay que compadecerse, cree que romper un diploma es ilegal". ¿Ya te ha ofrecido un puestecito bien pagado en Igualdad la señora de Iglesias, Elisa? Si es que es una podemita de libro.

Arcadi Espada le augura un "brillante porvenir". "El escándalo de la Complutense no es, por supuesto, que un grupito de escolares griten «¡Asesina!» a la presidenta de la Comunidad de Madrid. El escándalo fue descubrir, después de oír su discurso, el nivel de la premia extraordinaria de Comunicación (9,28), esta joven Elisa María Lozano Triviño, que debió de avergonzar a la media España que aún conserva la vergüenza. Por ella misma, desde luego y sin remisión, pero sobre todo por los presuntos profesores que año tras año han ido dándole las máximas calificaciones". Parece que esto es lo que hay, Arcadi. Si la tal Elisa es lo mejor de la Complu, hazte una idea de cómo será lo peor. "A la muchacha le espera un brillante porvenir. Pam, pam y en dos patadas le caerá una secretaría de Estado". Una pija de colegio privado que no tiene ni puñetera idea de nada. Una ignorante que no sabe hablar, ni sabe lo que dice. Una escracheadora profesional, insultona y odiadora de Ayuso, fanática, gritona. Pero vamos, ya están tardando. Tal vez falte el visto bueno de Iglesias.

El País

"La Audiencia investiga como terrorismo un ataque mortal en Algeciras". Silencio absoluto sobre el maravilloso discurso de Ayuso ayer tras el ataque sufrido en la Complutense a manos de la extrema izquierda. Ni una palabra, un manto de silencio.

"La posición de la Fiscalía sobre la malversación ensombrece el horizonte penal para una veintena de ex altos cargos de la Generalitat". Daniel Gascón, verso suelto del periódico sanchista, dice que "l as reformas de los delitos de sedición y malversación son nefastas porque son leyes hechas ad personam, y la legislación debe ser impersonal y abstracta. También porque la derogación de la sedición deja desprotegido al Estado: en vez de actualizar la tipificación para hacer frente a pronunciamientos como el de 2017, se priva a la democracia de instrumentos para defender los derechos de los ciudadanos. En vez de adaptar la protección a la amenaza, se retira la protección. El objetivo es contentar a insatisfechos profesionales que repiten que volverán a hacer lo mismo. Atenuar las penas por distraer dinero público para favorecer a tus socios es todavía menos defendible: la chatarra argumental de la homologación europea que se emplea para justificar la derogación de la sedición no cuela con la malversación ni entre los más fieles, y en cambio la sospecha de que el discurso contra la corrupción —argumento de la moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno— era meramente instrumental se vuelve cada vez más poderosa". Es sorprendente que este hombre siga escribiendo en El País, no pega ni con cola en el órgano de propaganda sanchista.

Aunque lo más sorprendente que lleva hoy el vocero gubernamental es que este titular: "La moderación de los precios desde agosto beneficia más a las rentas bajas". ¿La moderación de los precios? Pero si no dejan de subir.

ABC

"Un muerto y tres heridos en un posible ataque yihadista en tres iglesias de Algeciras". Un marroquí con un machete al grito de Alá. Más que posible, diría yo.

Girauta ve "significativo que la jauría del escrache, la amenaza y el insulto («asesina», le gritaban, nada menos) caiga con tal furia sobre la presidenta madrileña". Es lógico, es la política más señalada y odiada por la izquierda, directamente desde el Gobierno. "Otros en su lugar no habrían acudido porque ya se sabe que la moderación aconseja no provocar con la presencia de uno allá donde la izquierda decide que está proscrito. Pero Ayuso no solo acude sino que viene a decir que acudirá cuantas veces la convoquen; también motu proprio, cada vez que le dé la gana". Sólo faltaba. Si creen que van a acojonar a Ayuso, lo llevan claro. Le están haciendo la campaña.

"Para nuestro Gobierno frentista, la presencia de Ayuso es una provocación. Está implícito que su propia existencia lo es. Aunque la vote una cuota tan alta del electorado". La izquierda no acepta el resultado de las urnas si no ganan ellos. Escraches e insultos a Ayuso, alertas antifascistas en Andalucía, así estamos. "Miserable izquierda española. No soportan a Ayuso por su sello personal: no dejarse cazar por las premisas ni por el léxico de unos adversarios que se conciben como enemigos". Son enemigos. Mejor aceptarlo cuanto antes.

Mucho se habla de Belarra y su campaña contra los supermercados, especialmente contra Mercadona. Ignacio Camacho dice que "no acaba uno de encontrar grandes diferencias entre los denuestos de Ione Belarra contra el dueño de Mercadona y los señalamientos con que Sánchez obsequió hace unos meses a los presidentes del Santander e Iberdrola. Una habla, con lenguaje político atávico, de «capitalismo despiadado», y el otro denunciaba presuntas conjuras de «señores con puro» reunidos en siniestros cenáculos con la intención de derribarlo". "Por tanto, las portavoces del PSOE y del Gobierno quizá deberían mirar hacia arriba cuando piden «mesura» a su colega 'podemita'". Que el que empezó a señalar empresarios y periodistas fue Pedro Sánchez. Qué Gobierno, por dios.

Y Berta González de Vega advierte, a Belarra y Echenique que no saben de lo que hablan. "Señora ministra, más capitalistas despiadados. Estaría bien pisar más Mercadonas. Allí está el pueblo, la gente, los de abajo. A los que iban a representar. Los que le pagan a usted el sueldo, lo mismo que los empresarios, aunque tengo la impresión de que la izquierda sigue pensando que el dinero público cae de un cielo regulado por decretos urgentes en el BOE. Ese experimento ya ha salido mal muchas veces". Como los podemitas tienen servicio que les haga la compra, que les limpie la casa, que les cuide a los críos así les pasa. Que ya no saben lo que es ir al Mercadona.

La Razón

"Coalición global de tanques contra Rusia desde Ucrania". "La llegada masiva de blindados es un grave contratiempo para los planes del Kremlin , ya que su enemigo contará con una gran capacidad de fuego. La cuestión es saber cómo reaccionará el peligroso e imprevisible Putin , porque la victoria ucraniana sería su fin", dice Marhuenda, que siempre ha pensado que Ucrania no puede ganar esta guerra.

Julián Cabrera dice que "Ayuso es caza mayor, pero también se recurre a otros actores fuera de la política en el «todo vale» preelectoral dada su condición de «capitalistas despiadados»". "El toque de corneta parece más que evidente y no es casualidad que toda una vicepresidenta segunda del Gobierno o la ministra del «2030» se hayan lanzado a la yugular de Juan Roig". "Alguien debe de haber colegido que, de cara a la batalla electoral de mayo y con vistas a la definitiva de diciembre, lo que conviene es sumar a las alertas antifascistas las anticapitalistas". Y han elegido a Ayuso y a Mercadona. Les puede salir el tiro por la culata. Mucho ruido, mucho grito, mucho insulto, mucha violencia… pero luego hay que abrir las urnas.