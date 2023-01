Marlaska deja a la Guardia Civil sin refuerzos mientras Marruecos abre dos pasos fronterizos con España

Marruecos sigue paso a paso con sus anuncios de apertura de pasos fronterizos: el Tarajal en Ceuta, en lo referente al "porteo" de bultos con origen en Marruecos y con destino a España. Y Beni Ensar, que limita con Melilla. Y en medio de ese incremento del tráfico, Jucil ha puesto el grito en el cielo porque los efectivos de la Benemérita ni se han visto reforzado ni se les ha explicado un protocolo interno de actuación frente al nuevo tráfico de personas y bultos.

Jucil, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, considera una "irresponsabilidad" la forma de omitir los preparativos a pie de campo para la apertura de nuevos pasos fronterizos con España. Desde la asociación señalan que "resulta evidente el traspaso de los medios de control de las fronteras a Marruecos".

El mensaje de Jucil lo cierto es que encaja con una tendencia observada desde hace tiempo. Y es que, cuando sigue viva aún la polémica por las muertes en el último asalto potente a la valla de Melilla, y cuando acaba de ser asesinado un sacristán en Algeciras por una persona de origen magrebí que debía haber salido ya de España, la Guardia Civil recuerda que el Gobierno de Pedro Sánchez ha pagado a Marruecos en total 320 millones por la protección de las fronteras españolas.

El pago total se supone que implica el compromiso de Marruecos de no permitir que los inmigrantes violen las fronteras. Pero Sánchez de este modo está confiando, nada menos, que en un Gobierno que ha afirmado ya ante Naciones Unidas que no asume esas mismas fronteras. Y todo ello, tras regalarles el Gobierno el control del Sáhara y destrozar c los tratados de amistad y venta de gas con Argelia.

Datos recabados por Jucil

Los datos han sido recabados por la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil: "El gobierno ha destinado recientemente algo más de 12 millones de euros para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el Campo de Gibraltar, mientras a Marruecos le acaba de donar 30 millones de euros", señala la asociación. ¿Y es el único pago revelador de lo que ocurre con el vecino del sur? En absoluto. Jucil señala que el recuento de los pagos en los últimos cuatro años, revela que "España ha donado 320 millones de euros a Marruecos".

Cada vez que se ha realizado uno de estos pagos se ha aludido de forma oficial a la explicación de que los pagos a Rabat guardan relación con el compromiso de Marruecos de no permitir la entrada de inmigrantes ilegales en España. Traducido: se paga para que sean los gendarmes marroquíes los que se encarguen de parar a los inmigrantes antes de que salten la valla de Melilla, por ejemplo.

Las cifras de la inmigración ilegal

Moncloa ha publicitado las cifras globales de 2022 de disminución global de la entrada ilegal de inmigrantes. Pero el desglose de datos en Ceuta y Melilla alberga conclusiones delicadas. La inmigración irregular total en España ha descendido un 25,6% en 2022, pasando de 41.945 personas en 2021 a 31.219 en 2022, tal y como refleja el último Informe quincenal de inmigración irregular, actualizado a 31 de diciembre y publicado por el Ministerio del Interior.

La reducción es más acusada en las entradas por vía marítima, que muestran una caída generalizada, tanto en el número de inmigrantes irregulares como en el de embarcaciones. Las llegadas ilegales por mar descienden en un 27,9%, lo que supone una reducción de 11.170 personas respecto del año anterior. En el caso de las embarcaciones, la cifra baja en 445, un 20,7 por ciento menos. Pero la situación es distinta si se analiza la entrada por tierra en Ceuta, que ha pasado de 753 personas a 1.114, con un aumento del 47,9% en todo 2022. Y, en el caso de la entrada por tierra en Melilla, ocurre algo parecido: han pasado de 1.092 a 1.175 inmigrantes, con un incremento del 7,6%. La suma de la dos fronteras terrestres recogieron, así, en 2022 un aumento medio del 24,1% con respecto al año anterior.