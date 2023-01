¿Por qué han aparecido troceados los restos de Ángel en el vertedero?

La Policía Nacional ha dado por concluida la búsqueda de los restos de Ángel -el niño de 11 años que desapareció el 10 de diciembre junto a su primo en Madrid- en el Ecoparque de Toledo, al menos "momentáneamente". Los investigadores "ya han revisado" la zona acotada alrededor del lugar en el que apareció el cuerpo de Fernando, del que era inseparable, y no creen que sea posible encontrar nada más en ese área.

Se han hallado varias partes, que son suficientes para realizar los análisis pertinentes pero no son las necesarias para completar el cuerpo. Según confirmaron fuentes policiales a LD, en total han encontrado: "un pie, el torso, las manos, parte de la mandíbula y un poco de pelo". Ahora es el juez el que debe determinar si amplía el área de búsqueda o si los trabajos finalizan definitivamente en la planta de residuos.

"No era fácil" la labor que tenían los agentes. Los restos de Ángel estaban "troceados" y "repartidos" por distintos sitios. Ha sido necesario un trabajo "muy minucioso", aseguran fuentes policiales a LD. Aún así -admiten- "no está todo". Estos extremos han alimentado la hipótesis de que la muerte de los dos menores pudiera no haber sido accidental.

La familia de los chicos, que siempre ha pensado que hay terceras personas implicadas en su muerte, se pregunta si es normal que el cuerpo de Ángel haya aparecido dividido en tantas partes y si es posible que eso lo haya podido hacer el mismo camión por el que pasó el de Fernando, que -aunque deteriorado- se encontró entero.

Por otra parte, hay quien se plantea la duda de ¿por qué no estaban juntos los restos? Los trozos del cadáver del niño de 11 años han sido localizados en distintos lugares de la zona acotada y en sesiones diferentes de las labores de búsqueda. Esto nos lleva a concluir que estaban bastantes separados unos de otros.

¿Estaba descuartizado previamente?

Cabe preguntarse si el cuerpo de Ángel pudiera haber sido arrojado ya descuartizado al contenedor, cuyos residuos recogió el camión que trasladó los restos a la planta. Para los investigadores es relativamente sencillo determinar si los cortes que presentan los trozos encontrados han sido realizados o no durante el proceso de tratamiento de basuras.

De momento, los agentes del caso no aclaran este punto. Y -a nivel oficial- se limitan a señalar que los términos en los que se han encontrado los restos "podrían ser normales" si los analizamos "dentro del contexto del lugar en el que se han hallado". Es decir, en un vertedero. En cualquier caso, nos indican, "todas las hipótesis continúan abiertas" y la "investigación sigue" su curso.

La autopsia intentará confirmar si los restos de Ángel presentan signos de violencia o no, aunque -según el estado de los mismos, que nos relatan fuentes cercanas al caso- será complicado. El resultado de los análisis se comparará con el obtenido tras estudiar el cadáver de Fernando, cuyo cuerpo apareció en primer lugar. El informe preliminar señaló que el chico murió por asfixia no mecánica, por lo que el fallecimiento habría sido accidental.

La información de la familia

De las declaraciones de la familia se desprende -sin embargo- que cuentan con información que apunta en otra dirección. "Al asesinato" llegó a decir el abogado Marcos García Montes, en declaraciones a este periódico. Tienen testigos que aseguran tener información relevante para el caso y que confirmarían la muerte violenta de los menores.

Por otra parte, el entorno de Ángel y Fernando señala la existencia de otros indicios que apuntan a la participación de la familia de la que fuera novia de Fernando -Lucía- en los hechos. Para empezar, que el viaje que realizaron los dos primos a Toledo para varla "estaba previsto" y la chica "tenía conocimiento" del mismo.

Así lo reflejarían las últimas conversaciones que han podido recuperar del móvil de Fernando, que se dejó en casa el terminal el día de su desaparición (lo que les hace pensar que alguien le pidió que no se lo llevara). Éstas se habrían producido "a través de otra persona", no directamente con su ex novia. Aunque es alguien cercano a la chica.