"Ayuso es una jabata, si fuera un hombre diríase que los tiene bien puestos"

El Mundo

Entrevista con Villacís. "Ciudadanos tiene que arriesgar, a veces hay que sacrificar siglas". ¿Que se va al PP? ¿Que van a seguir dando bandazos? ¿Que ahora se van a cambiar de nombre? Habla de plataformas y dice que "estaré liderando el espacio político de centro en Madrid". "Ahora tenemos que escucharnos mucho entre nosotros". El espacio de Villacís, como el espacio de Yolanda, y su proceso de escucha. Mal vamos si le copian a Podemos hasta el lenguaje de la nada. Al final no aclara lo que va a hacer, mucho centro pero continúa el misterio.

El editorial dice que "la prioridad estriba en salvar las ideas de Cs y no tanto sus siglas. Es hora de orillar el cortoplacismo orgánico y activar las luces largas en aras de fortificar el centroderecha. No es descabellado que Cs dé libertad a los candidatos que decidan integrarse en listas del PP. En caso contrario, el puñado de votos que reciba Cs en las próximas elecciones no contribuirá a facilitar una alternativa en un momento clave para España". Vamos, que como se les ocurra presentarse al margen del PP lo que van a hacer es echarle una mano, una vez más, a Sánchez.

"Irene Montero marca a La Moncloa su línea roja: "Haremos todo lo necesario para garantizar que el consentimiento sigue en el centro del Código Penal"". Qué tía más cabezona. Hace siglos que sin consentimiento es violación. "El enrocamiento de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en torno a su ley del solo sí es sí solo se explica desde la concepción más soberbia y equivocada del cálculo electoral, que pasa por despreciar el bien de la sociedad en favor de la lucha dogmática por liderar el espacio político del activismo ideológico", dice el editorial. "La rectificación de la ley del solo sí es sí tiene que acompañarse indefectiblemente del cese de la ministra Montero. El presidente debe destituirla. No hacerlo sería consecuencia de su posición de debilidad en el acuerdo de coalición". El presidente no puede destituirla porque eso no depende de él.

Federico Jiménez Losantos habla de la increíble trama de corrupción del PSOE valenciano de la que no oirá hablar en la SER, El País o La Sexta. "Por el material inculpatorio que vamos leyendo sobre la financiación ilegal del PSOE en la Comunidad Valenciana, partido por cuya jefatura pelearon durante décadas José Luis Ábalos y Ximo Puig, con suerte alterna y el natural reparto de responsabilidades, cabe concluir que la única industria, en el sentido clásico y moderno, del socialismo, absolutamente sostenible, totalmente renovable, fijamente discontinua, económicamente circular y en continua transición energética es la corrupción".

"En las grandes tramas de corrupción sociata, lo conmovedor es el toque austero, natural en abogados de la clase obrera. Así, entre los regalos del gran golfo que va del cabo de Acuamed al de Azud, destacan los Rolex y una comilona de 3.000 euros con Pepiño el de los corrutos. Resulta inconcebible un político neorrico sin su Rolex". Muy de moda, después de la propaganda que les ha hecho Shakira.

El País





"El sector progresista del Constitucional avalará la ley del aborto sin aceptar limitaciones". Ya bueno, que después de décadas en los cajones lo saquen ahora con la mayoría progresista en el Constitucional no sorprende a nadie.

"Sánchez busca la comparación con Feijóo", cuenta Anabel Díez. "Los líderes de los dos partidos mayoritarios creen que al otro le ha ido rematadamente mal en los últimos siete días. Los porqués de esa percepción lo contarán este martes en el Senado durante la comparecencia, a petición propia, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pretende borrar (y ya casi lo ha conseguido) el argumento del PP de que Alberto Núñez Feijóo está en desventaja frente a él porque es senador y no diputado. Así que por Sánchez no va a quedar y va propiciar las discusiones entre ambos en la Cámara alta. Y Fejióo, le venga bien o le venga mal, se empleará a fondo en los choques". En fin, tras la manifestación de Madrid Sánchez no tendría que tener dudas de lo que piensan de él los ciudadanos. Que convoque elecciones para comprobarlo.

Luis García Montero arremete con la ocurrencia de Feijóo de la lista más votada. "La propuesta de facilitar que gobiernen las listas más votadas sin posibilidad de pactos supone no sólo una decisión anticonstitucional, sino también un esfuerzo por dejar fuera de las instituciones al 70% de la ciudadanía. Se trata de un rumbo peligroso. Aceptar las tensiones es la única manera de evitar que las falsas normalidades estallen un día sin control y nos hagan saltar a todos por los aires". ¿Se refiere García Montero a todos los pactos, incluido Vox, o solo acepta si son con Podemos, ERC o Bildu?





ABC

"Cuatro magistrados del Constitucional, contaminados con el recurso del aborto de 2010". "Su participación en los informes sobre la ley de plazos de Zapatero es causa de abstención. Rechazan apartarse del recurso del PP porque hacerlo «implicaría dejar el tribunal sin quórum»". Es lo que tiene politizar al máximo la justicia. Harán lo que les venga en gana, y a estas alturas la ley del aborto huele a naftalina.

Luis del Val habla de Irene Montero. "En este mes de enero, podemos observar la crecida de las aguas que llevará a ahogarse a una ministra, la que desoyó los consejos de los sabios, despreció los anuncios de los técnicos, y, con esa convicción de los soberbios, al creer que nunca se equivocan, redactó y puso en marcha una ley que produjo unos efectos contrarios a los deseados. Y, en lugar de admitir –aunque fuese de manera leve– el error, culpabilizó a los inocentes jueces".

"Y la ministra, a medida que crece el nivel de las aguas, más crece su arrogancia, más datos nos muestra de engreída altivez, más se enroca en su fatuidad, con lo que cada reacción altanera logra que suba, un poco más, el nivel de las aguas que terminarán por engullirla". Eso dependerá más del tiempo que la sujete Pablo Iglesias.

"El presidente del Gobierno es un soberbio sin creencias, y ni defiende el capitalismo, ni el marxismo, ni el separatismo, ni la república, ni la socialdemocracia, ni nada. Y si mañana defiende algo, al otro lo puede atacar: no desmentir, no, sino afirmar todo lo contrario, siempre que le beneficie. Y, mientras el gran soberbio apuntala su supervivencia con el cinismo, la ministra observa cómo la inundación está cada vez más próxima, y las primeras que saltarán a cualquier barca para salvarse serán las que ahora le aplauden, cada vez con menos entusiasmo… Y mayor preocupación". El macho alfa de Podemos no lo consentirá. Preferirá echarle un pulso a Sánchez y romper el Gobierno. A las suyas no se las toca nadie.

La Razón

"Sánchez precipitará la crisis de Gobierno". Bueno, minicrisis. "Los perfiles mejor posicionados son Xiana Méndez para Industria y Raquel Yoti para Sanidad". Ah, sí, claro Xiana y Yoti, son muy conocidas.

Antonio Martín Beaumont dice que en Génova están felices. "Desde la planta noble de la sede genovesa se retransmite optimismo. Los aires parecen soplar a favor. El electorado de centro derecha está muy movilizado". Eso se vio muy claro en Madrid, no hacen falta encuestas.

"Los ánimos no se resintieron ante el violento escrache de la izquierda del que fue víctima la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Universidad Complutense. Esta vez no se ha visto la flojera de la que siempre acusa «la derecha viril» a los cuadros populares en otras ocasiones ante rivales empuñando el hacha de guerra. Al revés. En esta ocasión se ha escuchado sobre todo eso de: «¡Es una jabata!». Ciertamente, Ayuso es un látigo tanto para Sánchez como para la izquierda radical y el independentismo". Se pasó tanto de frenada la izquierda violenta que le han hecho la campaña a Ayuso.

"La personalidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid la hace una lideresa transversal. Díaz Ayuso muerde electoralmente no solo a Vox sino también al PSOE". Cuanto más la atacan más se crece. ¿Cómo puede ser la izquierda tan torpe? ¿Cómo puede creer Mónica García que la huelga de sanitarios indefinida es creíble? Todo el mundo sabe que la maneja ella desde los sindicatos. Y de Almodóvar ya ni hablamos, cuando habla sube el pan, estos se creen que estamos todavía en los tiempos de la ceja.

"El éxito del PSOE se basó en que enfrente había tres marcas. Con solo dos, PP y Vox, la izquierda anda perdida. El suicido de Ciudadanos representa una garantía para Núñez Feijóo. La marca no tiene ya acomodo mental en la sociedad. ". Por muchos aspavientos que haga Villacís. Así que hala, pasito a pasito a echar a Sánchez.

Sergi Sol también alucina con Ayuso. "Chocar con el colectivo médico en los tiempos que corren no parece para nada aconsejable. Una huelga puede arruinar un Gobierno. Aunque también puede encumbrarlo". Y compara a Ayuso con Margareth Thatcher y los mineros.

"Ayuso tiene carácter y parece dispuesta a mantenerse en sus trece erre que erre ante el órdago médico que exige mejoras retributivas y de inversión". Ya, y nos parece estupendo, pero la sombra de que la principal líder de la oposición sea médico les resta credibilidad y les mantiene bajo sospecha de politización.

"Hay que admitir que Isabel Díaz Ayuso tiene un arrojo sin igual. Tal vez algo también de temeraria. Si fuera un hombre diríase que los tiene bien puestos".

"Los médicos y Ayuso se dieron unos días de tregua navideña". Bueno, los médicos dejaron la huelga en navidad para irse de vacaciones y cobrar, no te digo.

"¿Cómo va a acabar? ¿Ayuso hincando la rodilla o sometiendo ésta a los huelguistas? En cualquier caso han topado los médicos con un hueso duro de roer. Lo que habla también en favor de Ayuso. Por lo menos en lo que a contención de gasto de dinero público, para bien o para mal, se refiere. No es una gobernante que actúe sólo a merced del viento, algo tan al uso. Se mantiene firme en sus convicciones, pisa el acelerador sin contemplaciones y no cede el paso por mucho que delante tenga a un convoy. Es admirable ese tesón". Y da confianza. Por cierto, los centros de salud están desiertos, ya lo estaban antes de la huelga. Antes de la pandemia te tirabas horas en la sala de espera, y ahora no hay nadie. Con una líder de la oposición con contactos en los sindicatos médicos y sacando tajada política da que pensar.