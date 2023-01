Feijóo ofrece su apoyo a la modificación de la ley del sí es sí para que Sánchez no necesite a Podemos

Tras el choque entre el PSOE y Podemos a cuenta de los carros de combate que España va a enviar a Ucrania, el Gobierno ha protagonizado este lunes otro enfrentamiento por la ley del sólo sí es sí.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que finalmente se va a "corregir" la ley que ha permitido ya la rebaja de penas a 270 agresores. Mientras tanto, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se revuelve por las presiones del PSOE para corregir la norma y ha propuesto como alternativa aplicar "un decálogo de medidas urgentes" para "dar formación a los jueces" y apliquen de manera "correcta" la norma dejando de reducir condenas a agresores sexuales.

En medio de esta nueva guerra en el Ejecutivo, el líder del Partido Popular ha pedido a Pedro Sánchez que actúe de forma inmediata. Alberto Núñez Feijóo ha ofrecido al PSOE su apoyo para modificar la ley cuanto antes aunque no cuente con el sí de Podemos.

Apoyo inmediato

Para Feijóo se trata de un "bochorno" de ley y es "inaceptable que el gobierno siga radiando sus discrepancias a tiempo real" porque es una medida "dolorosa" para las víctimas. "El goteo de rebajas de condenas" de violadores "no va a parar", ha recordado el presidente del PP.

Frente a ello, y "ante un error de esta magnitud, no caben más discusiones ni negociaciones. Lo único que cabe es una modificación inmediata". "Sánchez no encuentra para eso a sus socio de gobierno pero encontrará a la alternativa que representamos", ha asegurado, tras lo que ha prometido el apoyo de los diputados del PP a la modificación de la ley del solo sí es sí "de forma inmediata tenga Sánchez o no los votos de su Consejo de Ministros".

"Le garantizo yo el rigor que no tiene su Consejo de Ministros, el sentido de Estado que no tiene en sus apoyos parlamentarios y la sensibilidad que no ha demostrado con las mujeres víctimas de violencia de género en los últimos meses", ha explicado Feijóo durante su intervención en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional.