El auge de la criminalidad en las grandes ciudades españolas en los últimos años ha puesto en alerta a la población. En muchas zonas de Europa ya los Estados no tienen presencia y son los delincuentes los que las rigen bajo sus normas y su terror. España no está ajena a ese movimiento que podría ser una constante en los próximos años. El presidente de la Asociación Policía Siglo XXI, Samuel Vázquez, ha señalado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio que el origen está en la propio funcionamiento de la Policía y la burocracia. Ha indicado, además, que el cambiar la tipificación de algunos de lisos lo único que consigue es "convertir los dramas en negocio" y crear "montaña de instrucción" en la que "se pierden las verdaderas víctimas".

Samuel Vázquez ha dicho que con la modificación de algunas leyes lo único que consigue es que "lo cuantitativo supere a lo cualitativo" y ha puesto el ejemplo de los piropos y cómo al tipificar un "piropo como acoso" se aumentan el número de casos de acoso para engrasar una maquinaria de asociaciones de víctimas que mueve mucho dinero. Cree que en estos casos lo único que hace la clase dirigente es "crear o sostener problemas para justificar enormes presupuestos". "Estamos en manos de los peores en el peor momento", ha añadido.

El presidente de la Asociación Policía Siglo XXI ha hablado también de cómo "Barcelona fue la primera ciudad criminalmente perdida en España". Ha recordado que hace años lo dijo en el Congreso y "se rieron de mí". Cree, sin embargo, que pese a que los datos señalen el aumento de la delincuencia las autoridades "lo negarán hasta el final" porque "todo está orientado para proteger un discurso político". El origen del problema en España está "en los años 80" cuando se dedicaron a "proteger discursos políticos y estructuras de poder". Esta estrategia "sirve ahora para que una delincuente internacional se pasee por un aeropuerto con un ministro o cercar la casa de un extesorero para buscar un pendrive".

Zonas de confort criminal

Samuel Vázquez ha dicho que no se resuelven los problemas y que "da igual" el partido político que gobierne porque todos siguen la misma estrategia. En este sentido ha vaticinado que "por eso Madrid va a caer" al igual que otras ciudades como "Zaragoza". Ha apuntado que "el crimen es una escalera de palacio. La parte de abajo son los okupas, manteros, lateros… si consientes eso creas una zona de confort criminal. Si entras en España para hacer el mal ¿dónde vas a ir? A una zona de confort criminal como una casa okupada".

Por eso ha pedido "transformar un modelo de gestión en un modelo operativo". Ha puesto de ejemplo que "en una ciudad de 200.000 habitantes hay 400 funcionarios la gente tiene que saber que un sábado de noche, cuando se dispara la delincuencia, hay 12 o 13 policías trabajando y el lunes por la mañana hay 180". Cree que los políticos "tienen que asumir el coste político" que tiene el plantar cara a los delincuentes con mano dura porque "va a morir gente" y crear manifestaciones en las calles de las ciudades. Ha explicado que "la autoridad solo es autoridad cuando se impone" y que "si se negocia deja de ser autoridad". Esa autoridad no desaparece sino que "siempre la gana alguien" y "en muchos lugares de Europa la ha ganado la sharía, los grupos criminales o la mafia".

Inmigración ilegal, okupas y golpe del 1-O

Vázquez ha explicado que "los procesos de inmigración ilegal desbordada han impactado en todos los países en los que se ha desarrollado", "y eso es ciencia". El presidente de la Asociación Policía Siglo XXI ha señalado que cuando se llega "a esa frase mítica de ‘respete nuestras leyes y nuestras costumbres, aunque no las comparta’, eso, en procesos de inmigración bajos, puede servir; en procesos de inmigración altos, no". El policía ha añadido que "cuando en el barrio ya dominan ellos, aparecen los lobos: las mafias, la sharía, los grupos criminales que dicen: ‘Aquí somos fuertes’": "En esos estados y en esas pirámides sociales, la violencia es un método fundamental para dirimir conflictos. No vienen del derecho romano".

Con respecto a la okupación, Vázquez ha dicho que estamos ante "una cuestión de batalla cultural, de filosofía", y que hay que recordar que "la propiedad privada es una de las bases de la libertad" y que, por tanto, "hay que protegerla hasta sus máximas consecuencias": "El hecho de asumir que alguien necesite una vivienda la tiene que asumir la administración competente, no el dueño de una vivienda. (…) Es un tema de batalla cultural: la propiedad privada es sagrada y hay que defenderla".

También se ha referido a los 45 policías procesados por las cargas del golpe de Estado del 1-O: "Unos políticos cobardes que nos llevan a un callejón sin salida. Y cuando se mueren de miedo, porque les han puesto las urnas, ¿a quién llaman? A los policías. Y los meten en un barco. (…) ¿Qué oían por el pinganillo? Aguantar, aguantar, aguantar. ¿Dónde están los políticos que dieron las órdenes? En el Parlamento andaluz, en la subdelegación del Gobierno, y tal y tal. ¿Dónde están los policías?".

Además, preguntado por el número de vocaciones del cuerpo policial, Vázquez ha dicho que hay policías vocacionales y también funcionarios: "¿Qué es un funcionario? Una persona que intercambia dinero por horas. Un jefe policial no puede ser eso". En su opinión, un agente debe ser un "guerrero" con "experiencia operativa sobre el terreno", y un "monje porque hay que ir más allá": "Debe tener espíritu templario". "Tienes que estar dispuesto a salir de casa y no tener claro si vas a volver a ver a tus hijos", ha agregado.