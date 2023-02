Conde-Pumpido se resiste a tramitar en el TC su recusación y la de otros tres magistrados en el recurso del aborto

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, se está resistiendo a tramitar un escrito de recusación presentado en el que se solicita que él mismo y los magistrados Juan Carlos Campo, Concepción Espejel e Inmaculada Montalbán se aparten en el recurso sobre el aborto.

Conde-Pumpido estrenaba la Presidencia en el Tribunal de Garantías acordando estudiar en el Pleno que se celebra los próximos días 7, 8 y 9 de febrero el recurso sobre la Ley del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Dicho recurso fue presentado por el PP y acumula 12 años y medio de retraso. El magistrado encargado de elaborar el borrador de sentencia es el conservador Enrique Arnaldo.

Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital denuncian que "Conde-Pumpido se ha enrocado y está obstaculizando la tramitación de un escrito presentado por un grupo de dirigentes y exdirigentes del PP que encabeza el exministro Federico Trillo, en el que piden la recusación del propio Conde-Pumpido y de los magistrados Campo, Espejel y Montalbán".

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "Conde-Pumpido tendría que fijar en el orden del día del próximo Pleno un punto previo para discutir el escrito de recusación presentado antes de debatir y votar la ponencia del magistrado Enrique Arnaldo. No obstante, se resiste. Quiere debatir como sea sobre el aborto porque políticamente le interesa ahora al Gobierno de Pedro Sánchez y alegará una doctrina del Constitucional para evitar las recusaciones cuando afectan al quórum del Pleno".

Cabe destacar que la magistrada conservadora Concepción Espejel ya ha presentado su abstención voluntaria en esta causa, mientras los izquierdistas Conde-Pumpido, Campo y Montalbán se niegan a hacerlo. El artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los jueces y magistrados deben abstenerse sin esperar a ser recusados tras "haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo".

Tal y como desveló este diario, Conde-Pumpido tiene que abstenerse ya que cuando era fiscal general del Estado con Zapatero avaló en el Consejo Fiscal la Ley. Las magistradas Montalbán y Espejel eran entonces vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se pronunciaron sobre la norma. Por último, el exministro de Justicia con Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo, también debe abstenerse ya que formaba parte del Gobierno de Zapatero como secretario de Estado de Justicia cuando se aprobó la Ley.

Recordamos que Conde-Pumpido ha decidido estudiar el recurso sobre el aborto en el Pleno del TC mientras el Senado tramita la nueva Ley sobre esta materia, impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Por tanto, dicho recurso se ve afectado por la nueva Ley y el Tribunal de Garantías va a interferir y se va a pronunciar antes de que termine la tramitación en la Cámara Alta.

Esperar al magistrado nº 12 o a la renovación del tribunal

El Pleno del Tribunal Constitucional en la actualidad está conformado por 11 magistrados y no por 12, ya que el Senado no ha elegido al sustituto del conservador Alfredo Montoya, que abandonó el TC por enfermedad. El quórum del Pleno se establece en 8 magistrados. Si Conde-Pumpido, Campo, Montalbán y Espejel cumplen con su deber de abstención, sólo quedarían 7 magistrados en el Pleno y no se podría discutir, ni votar la sentencia sobre el recurso del aborto, al no alcanzar el quórum mínimo de 8 magistrados.

Las fuentes consultadas por este diario apuntan que "al no reunir el quórum suficiente para estudiar el recurso sobre el aborto, habría que esperar a que el Senado designara al magistrado pendiente para que el Pleno esté completo y se pueda votar, o bien, dejar aparcado el recurso del aborto hasta la próxima renovación del Tribunal de Garantías".