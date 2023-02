Detenido el hombre que abofeteó a su novia durante un directo en TikTok

La versión del montaje no ha sido suficiente. La Policía Nacional ha detenido este martes en Soria al hombre que dio una bofetada a su novia durante un directo en TikTok, para sorpresa del resto de participantes. La joven -de nombre Simona- mantenía una charla con tres chicos, que también aparecían en pantalla, cuando se produjo la agresión.

Desde unos minutos antes, se escuchaba una voz masculina de fondo que profería insultos hacia la mujer. Los tiktokers pensaban que era una broma, incluso le instan a que diera la cara y charlara con ellos. Así fue hasta que vieron aparecer una mano que cruzaba la cara de la chica, que reacciona riéndose pero con lágrimas en los ojos.

🚩Detenido en #Soria el hombre que abofeteó a su pareja durante un vídeo en directo en #RedesSociales ➡Los hechos se produjeron el pasado fin de semana y el vídeo se hizo viral en varias plataformas#EstamosPorTi#SomosTuPolicía pic.twitter.com/1uTXUzlZbs — Policía Nacional (@policia) January 31, 2023

En un primer momento, cuando los chicos le preguntan qué está ocurriendo, ella explica que es su padre y que él "estaba enfadado conmigo" por "unas preguntas a las que había contestado antes". Sin embargo, en los momentos previos a la bofetada se la escucha llamarle "cariño" y parece obvio que hablaba con su pareja.

¿Estaba preparado?

El video -que TikTok ya ha retirado- se hizo viral y los protagonistas de la historia se han visto obligados a dar explicaciones. La chica no sólo no ha presentado denuncia si no que asegura que todo ha sido "un montaje", un "show". Lo habían "preparado" -han dicho- para sacar dinero e irse de vacaciones, aprovechando que algunos de los participantes en el directo tienen muchos seguidores.

Unas explicaciones que ha dado junto a su novio -Lucifer en TikTok-, durante otra conexión en directo en la que ambos han respondido a las preguntas de los usuarios de la red social que estaban conectados. Él ha afirmado sin pudor que lo han hecho "por dinero, por fama....". Pero, a pesar de que sus versiones coinciden, muchos de sus seguidores les han expresado sus dudas sobre lo ocurrido y han instado a la chica a que no encubra a su agresor.

La joven, que había asegurado que era consciente de que habría "mucha gente que nos crea, otra que no", llega un momento en que se enfada ante las reiteradas críticas de los usuarios de TikTok. Les espeta: "Es mi red, es mi perfil y puedo subir lo que a mí me da la gana". "Si tú no quieres mirar puedes salir, yo no te obligo a estar aquí", añade. A continuación asegura que está bien, que nunca ha sido maltratada. Y advierte: "lo que veáis en Internet no lo creáis, no todo es lo que parece".