El anunciadísimo encuentro de alto nivel de España-Marruecos arrancó este miércoles con el plantón de Mohamed VI: Pedro Sánchez, rodeado de un séquito de doce ministros, se quedará sin foto con el rey de Marruecos.

La noticia se conoció este mismo miércoles poco antes del arranque de los actos y la prensa desplazada a Marruecos trató de preguntar al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre si sabían que Mohamed VI no iba a recibir a Sánchez por estar en Gabón.

"Esto ya en off", contestó Albares asediado por la prensa, "en off a partir de ahora", secundaron en su equipo, en alusión a que se harían declaraciones, pero a micrófono cerrado, entre quejas de los periodistas.

Posteriormente, desde el Gobierno se alegó que la llamada, que Sánchez recibió aún en España, "se había pactado previamente y estaba prevista" y quitaron hierro al hecho de que Mohamed VI no fuera a recibir al presidente, señalando que se trata de un encuentro entre dos gobiernos. Incluso se aseveró que Sánchez sabía desde hace días que el monarca no estaría en Rabat.

Respecto a que sorprendentemente este hecho no hubiera trascendido hasta hoy, las citadas fuentes indicaron que no quisieron confirmar estos días atrás que no la habría porque no podían hablar en nombre de Mohamed VI, informa Efe.

Las mismas fuentes destacan la supuesta relevancia de la charla telefónica que incluso ven más importante que un mero saludo protocolario y también destacan la invitación "oficial" cursada por Mohamed VI en la llamada.