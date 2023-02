El partido de Mónica García pide regalar bajas laborales a los "acompañantes" de personas en riesgo de suicidio

El partido de Mónica García e Íñigo Errejón acaba de plantear una peculiar exigencia: que los "acompañantes" de personas suicidas cuenten con bajas laborales remuneradas para poder dedicarse a la persona en cuestión.

La solicitud la ha realizado de forma oficial en el Congreso de los Diputados. Allí, Más País Verdes Equo, dentro del Grupo Parlamentario Plural, han reclamado "un permiso otorgado por el profesional que atiende la situación de alto riesgo de suicidio", que podrían "solicitar las personas en situación de alto riesgo de suicidio para ser cuidados y acompañados" y que se concedería "a la persona acompañante/cuidadora designada por el paciente en situación de alto riesgo".

Traducido: si alguien en riesgo de suicidio decide que otro le puede "acompañar/cuidar" en esa fase, el designado en cuestión tendría derecho a un permiso "que se renovará semanalmente con un máximo de 2 semanas" y que, por supuesto, se financiaría "con fondos públicos para que la persona acompañante no renuncie a su salario".

La argumentación del partido de Mónica García e Íñigo Errejón señala que "la Organización Mundial de la Salud (OMS), más allá de la covid-19, advierte que con el suicidio estamos ante uno de los mayores problemas de salud pública en Europa, con una magnitud habitualmente infravalorada". La formación añade que "desde hace unos años, las cifras de suicidio han ido aumentando tanto que los medios han comenzado a hablar de ellos" y que "no se puede silenciar más una realidad que causa la muerte de más de 4.000 personas cada año y que va en aumento entre la población más joven".

"Hoy por hoy hay 11 veces más suicidios que homicidios. Y se estima que hay entre un 30-40% de suicidios ocultos, no registrados en las estadísticas oficiales. No solo por ser una muerte "vergonzante" para muchas familias, sino también por miedo a no percibir los familiares los seguros de vida. Además, por cada suicidio consumado se calcula que hay 20 intentos. Es decir, hoy mismo hay alrededor de 200 personas en nuestro país que están intentando quitarse la vida", explica Más País.

Por todo ello, este partido considera que "la mejor forma de actuar contra el suicidio es hacer que la gente tenga vidas que no sean trituradoras de esperanzas. La falta de perspectivas y futuro las encontramos en el origen de que muchas víctimas decidan emprender este camino. Cuando queda mucho mes al final del sueldo y se corre riesgo de perderlo todo, cuando se padece una depresión que se va complicando, cuando la cita para salud mental es para dentro de diez meses, o las sesiones que se ofrecen son cada dos meses y las pastillas ya no son suficientes para aguantar, el pozo es cada vez más profundo".

Y por eso, el partido de Mónica García e Íñigo Errejón plantea "un permiso de acompañamiento a personas en riesgo de suicidio, para que nadie tenga que pasar por eso solo. Un permiso que el médico, que atiende a la persona en riesgo, pueda habilitar al acompañante de su elección a no acudir a su empresa a trabajar, un máximo de dos semanas. Cubriendo desde el presupuesto público el coste del salario correspondiente. Un permiso con un coste muy reducido para las arcas públicas, pero con un notable impacto en la vida de las personas que lo necesitan".

"El compromiso del Estado ha de ser sistemático y sostenido en el tiempo, como lo es la propia realidad del suicidio. Necesitamos un compromiso del Gobierno de España, así como de todas las CCAA, de todos los partidos políticos, que visibilice esta realidad y que envíe el mensaje claro a las personas más vulnerables de que no están solas y que el suicidio puede presentarse como una solución permanente ante un intenso dolor pero que, aunque no lo parezca, la desesperanza, el dolor y el vacío son estados temporales, no permanentes y nuestra sociedad cuenta con caminos de salida reales", concluye Más País