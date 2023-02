La tiktoker abofeteada por su pareja sale con él de la mano del juzgado aunque en un video admite "dos palizas"

Las redes arden con el caso de la joven que fue abofeteada por su pareja durante un directo en TikTok. Simona no solo le defiende si no que este miércoles le acompañó al juicio rápido que se desarrolló en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Soria. Durante su declaración, pidió que no la separen de él y tampoco a su hijo -de 2 años- de su padre. Salieron juntos, de la mano. Ella se paró a hablar con los medios apostados en la puerta, mientras él tiraba de ella a paso rápido.

"Ha salido absuelto y todo está bien", señaló Simona. Pero lo cierto es que Lucifer -el nombre de su marido en TikTok- tendrá que enfrentarse a un nuevo juicio el próximo 21 de febrero. Aunque la joven se ha negado a denunciar a su pareja, la Fiscalía pide para él un año de prisión por un delito de maltrato y la privación del permiso para portar armas durante tres años, además de la prohibición de acercarse y comunicarse con víctima durante ese periodo.

Cabe recordar que tras la bofetada, en un primer momento ella explica le explica a los chicos con los que conversaba que había sido su padre, que estaba enfadado con ella "por unas preguntas a las que había contestado antes". No coló. Momento antes de la agresión se había dirigido a la persona en cuestión -una voz masculina que la insultaba por detrás- como "cariño". Parecía obvio que se trataba de alguien con quien mantenía una relación sentimental.

No estaba preparado

El video se viralizó y la pareja de búlgaros decidió hacer otra conexión en directo para arreglar el desaguisado. Estaban recibiendo una avalancha de mensajes, la mayoría instando a Simona a que denunciara lo sucedido o bien insultando a Lucifer. La versión que ofrecieron fue distinta: que todo había sido "un montaje", un "show". Según explicaron, lo habían "preparado" -dijeron- "por dinero, por fama....", aprovechando que algunos de los participantes en el directo tienen muchos seguidores. Tampoco coló.

El relato de los hechos de Sergio Mengual, un conocido tiktoker que compartió directo con Simona y otros dos chicos el día de la bofetada, desmontó por completo la explicación ofrecida por la pareja, días después. En primer lugar porque la participación de Simona en el directo fue improvisada, no había posibilidad de preparar nada. Pero es que además ella le escribió un mensaje privado para pedirle que no colgara nada sobre el asunto para no darle bombo y reducir su impacto en las redes sociales.

Un nuevo video

En definitiva, la pareja no ha logrado frenar el aluvión de mensajes. Tanto es así que el martes por la mañana acudieron a la Comisaría provincial de Soria para comunicar que estaban recibiendo amenazas e insultos. La Policía Nacional actuó de oficio y detuvo al varón. El plan no había salido como ellos esperaban. Y, aunque -tras el juicio rápido- el miércoles salió el libertad, fue porque no se pudo dictar sentencia. Pero tendrá que sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados y la cosa no pinta bien.

Se ha difundido un nuevo video de Simona en el que ella admite que él le ha propinado al menos "dos palizas". En la conexión, charlando con otros jóvenes, ella intentaba defender a su pareja. "No me ha pegado", afirma en varias ocasiones. Sin embargo, poco después asegura -como si fueses algo normal- "dos palizas me ha dado dos veces" pero "siempre porque ha visto algo o me ha pillado algo (en el móvil)".