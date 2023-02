"Pavor en Moncloa ante la bomba de relojería que rueda descontrolada por el empedrado"

El Mundo

"Mohamed exhibe fuerza sobre España con su plantón a Sánchez". Pero Sánchez, qué tenías en el móvil, ¿pornografía infantil? Tiene que ser muy gordo para que te tenga atrapado de esta manera.

Eduardo Alvarez dice que "el gran enigma de la ya agonizante legislatura es a cambio de qué Pedro Sánchez dio el brutal volantazo en la tradicional y muy sensible política española respecto al Sáhara occidental y qué ocultas razones justifican la insufrible pleitesía que el Gobierno español rinde sin cesar al autoritario reyezuelo marroquí". Eso, ¿qué está pasando aquí? Que se agarren los machos Ceuta, Melillla y Canarias, este es capaz de entregarlos a Marruecos.

"Que nuestro país necesita tener las mejores relaciones posibles con un vecino tan incómodo y desleal como el reino alauí es de perogrullo. Pero que ello se consiga, al menos a medio y largo plazo, con una posición tan subordinada como la que hoy tiene Madrid respecto a Rabat resulta más que dudoso". Humillante. "Estamos ante un régimen especialísimo en el que su veleidoso monarca, complicadito de tratar donde los haya, manda mucho. Y no puede ser que en este otro lado del estrecho se trague con todos los caprichos de Su Majestad". Pues se traga con todo. En serio, Sánchez, ¿qué tenías en el móvil, pillín?

Y Villacís se ha decidido. "La vicealcaldesa confirmó que se presentará a las primarias de Ciudadanos, mientras en el grupo popular nacional no descartan nada en el futuro". "No me quedo en Ciudadanos porque nunca me he ido". No, eso es verdad, tuvo un pie fuera, pero no llegó a marcharse porque Ayuso le cerró las puertas en Madrid y a nivel nacional Feijóo se toma las cosas con tranquilidad. Fin del culebrón, de momento.

"Bolaños rechaza la propuesta del PP para modificar ya la ley del 'sí es sí'". Y mientras Sánchez espera a que a Irene se le pase el berrinche, los violadores siguen saliendo a la calle. Ni se molestan en disimular que eso les importa una higa.

El País

"Justicia e Igualdad se cruzan contrapropuestas sobre la ley del ‘solo sí es sí’ pero chocan en cómo subir las penas". Unos por otros y la casa sin barrer.

"La ausencia de Mohamed VI desluce la cumbre hispano-marroquí de Rabat". Es lo que tiene cuando te deja plantada la persona con la que has quedado, que se desluce mucho la cosa porque te quedas solo con cara de idiota. "La Reunión de Alto Nivel (RAN) que este jueves se celebra en Rabat y que el Gobierno español ha calificado de "histórica" por el número de acuerdos que se van a firmar (24), la cantidad de ministros que participan (11 de la parte española y al menos otros tantos de la marroquí) y porque hacía más de siete años que no se convocaba, se ha visto deslucida por la ausencia de Mohamed VI de Rabat". Últimamente a Sánchez no le sale nada bien. Qué pena, voy a llorar.

Pepa está muy contenta con los presupuestos aprobados en Cataluña entre ERC y el PSC. "Cataluña tendrá nuevos Presupuestos gracias al acuerdo que ayer alcanzaron el Gobierno de Pere Aragonès (ERC) con el Partit dels Socialistes. Lo que en otras comunidades podría pasar como un mero trámite, en el caso catalán tiene una especial relevancia porque confirma un cambio de dinámica política tras 10 años de acuerdos imposibles entre independentistas y no independentistas". Eso de que el PSC no es independentista es muy discutible. Gobierna con independentistas, defiende todas las posturas independentistas sobre la lengua y otras cuestiones. Si parece un pato y anda como un pato pues a lo mejor es que es un pato.

Daniel Gascón no deja escapar al PSOE de su responsabilidad en la ley del sí es sí. "Los errores técnicos dejan en mal lugar al Gobierno y a las Cámaras. Cambiar la norma parece sensato por sus defectos —las consecuencias no deseadas ya no tienen arreglo—, pero es inverosímil que el PSOE se desligue de su corresponsabilidad mientras hace la alucinante promesa de que la reforma se hará con rigor. La negación de la evidencia, las mentiras y las acusaciones a medios y jueces por parte de Unidas Podemos tienen un aire trumpista".

"La ministra de Igualdad ha presentado dos leyes estrella: la del solo sí es sí ha beneficiado a cientos de agresores sexuales y la trans ha fracturado el movimiento feminista. Cualquiera que destrozara así su campo y sus activos pensaría en cambiar de oficio, quizá buscando uno que no afectara directamente a otras personas, como la poesía o la papiroflexia". Irene, nena, sigue en el coche oficial, pero las leyes déjaselas a los mayores, anda, vete a jugar con Pam.

ABC

"Mohamed desprecia las concesiones de Sánchez y le deja plantado en Rabat". Menudo papelón, Pedro. "El gesto de Mohamed VI solo puede interpretarse como un desaire en términos diplomáticos", dice el editorial. Con lo obediente que estoy siendo, por qué te portas así conmigo, dirá el pobre Pedro. "La cortesía diplomática es imperativa en cualquier país que ejerce de anfitrión. Por este motivo, esta falta de atención supone un agravio a la delegación española. Este desdén exhibe, sin embargo, algunas debilidades de nuestro Ejecutivo en la gestión de las relaciones con nuestro país vecino y demuestra que la colección de concesiones que se han venido sucediendo en los últimos meses ha resultado del todo infructuosa". Mohamed no se ha distinguido nunca por su educación y tacto. Pero en fin, ya lo dijo Juan Fernando López Aguilar, en ocasiones se deben «tragar sapos». Pues a tragar. Como dice Ignacio Camacho, "en las cenas de confraternidad le van a servir a la delegación ministerial un surtido completo y variado de ancas de rana".

Y la noticia cachonda del día, la del policía que se infiltró en entornos indepes y se acostó con 8 mujeres. "Cinco activistas se querellan contra el supuesto policía infiltrado por abuso sexual y tortura".

Berna González de Vega se lo toma a risa. "El colega estaba bueno, me las imagino diciendo. Guapo, musculado, tatuado y comprometido por la causa, qué más podemos pedir. Un tipo de hombre que parecía no existir, ha dicho una de ellas a un medio catalán. En su entorno, imagino. Ya saben, el poli infiltrado, héroe, que se acostó con al menos cinco activistas catalanas para sonsacarles información". Pues chicas, que os quiten lo bailao.

"En estos días que estamos venga a poner «el consentimiento en el centro» van estas indepes y denuncian que el suyo, su conformidad a acostarse con ese tío cañón, estaba viciado. ¿Estaban borrachas, drogadas, bajo los efectos de la burundanga? No, que el poli les engañó y no les dijo que su miembro era miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado Opresor". Y aunque disfrutaron como enanas, ahora toca decir que te han violado.

"Tanta campaña para deconstruir la masculinidad tóxica y resulta que algunas mujeres de izquierdas caen rendidas ante el malote con abdominales marcados". Bravo por esas chicas que actuaron con libertad y obedeciendo a sus instintos. Y ahora no hagáis el ridículo diciendo que abusaron de vosotras, sería patético. Pasasteis un buen rato, pues bien hecho.

La Razón

"ERC amarra la Generalitat y sigue su hoja soberanista". Marhuenda no cree que esto sea el final del procés. "No creo que nadie sea tan ingenuo como para pensar que ERC abandona el proceso independentista y se rinde ante La Moncloa a cambio de los votos del PSC para aprobar los presupuestos catalanes". Pues sí, sí que hay gente que lo cree. Es más, Toni Bolaño lo anuncia a bombo y platillo en tu periódico: "El acuerdo Illa-Aragonés rompe la política de bloques y certifica la muerte del "procés"".

"La propaganda monclovita quiere mostrar que hay buen rollo entre los socialistas y los independentistas de izquierdas, así como que el «procés» ha finalizado. Menuda chorrada", concluye Marhuenda arreándole una bofetada a su colaborador Bolaño.

Mientras, en Moncloa viven con el corazón en un puño, cuenta Julián Cabrera. "Es tan evidente que en el núcleo duro dentro de la guardia pretoriana de Sánchez eran perfectamente conscientes de que la ley del «sí es sí» prácticamente desde su entrada en vigor suponía una verdadera y auténtica chapuza, como la escalada en los niveles de pánico dentro del mismo ejecutivo, cuando se ha ido reparando en que la norma estrella del ministerio de Irene Montero es lo más parecido a una bomba de relojería que puede estallarles en la cara si algún beneficiado de los que han regresado a la calle vuelve a reincidir". Que es lo que tienen los violadores, que no violan una vez.

"Un escenario en el que ya se vocea entre pánicos demoscópicos y precampaña electoral la especie de que el Gobierno está decidido a mejorar el «sí es sí», pero en el que la «soberbia infantil» de la facción podemita puede terminar acarreando justo lo que más hace temblar las piernas de los estrategas de la Moncloa que no es otra cosa que una sonora y muy mediática reincidencia que nadie desea. La bomba lleva tres meses rodando por el empedrado y los artificieros solo pueden salir de la mesa del consejo de ministros". Pero se lo están tomando con tanta tranquilidad que les va a estallar más pronto que tarde. Así que chicas, andad con cuidado, cientos de violadores andan sueltos gracias a Pedro Sánchez e Irene Montero.