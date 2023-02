PSC y ERC presumen del pacto de presupuestos: "Cambio de ciclo", tripartito y JxCat arrinconada

"Cataluña pasa de la inercia a la acción", afirmó Salvador Illa, el primer secretario de los socialistas catalanes, al dar cuenta de que el PSC apoyaba los presupuestos autonómicos arbitrados por el gobierno de la Generalidad, en manos de ERC. Los voceros de uno y otro partido se han apresurado a interpretar en términos ditirámbicos un acuerdo sobre las cuentas que este jueves ha sido presentado en el parlamento catalán tras una reunión extraordinaria del Govern encabezado por Pere Aragonès.

La maniobra, según los estrategas del PSC, es una "jugada maestra", pero no de las que llevaba a cabo Artur Mas y que acabaron con su sustitución por Carles Puigdemont para satisfacer las ansias independentistas de la CUP. El acuerdo, que Illa se apresuró a matizar que no era de legislatura, sino un pacto puntual (en la misma línea que Aragonès), es interpretado por el PSC como el triunfo definitivo de su estrategia de apaciguamiento. Hablan de un "cambio de ciclo", de la importancia de que por primera vez en años un partido independentista ha llegado a un acuerdo en Cataluña con otro partido que no es independentista, de haber roto el cordón sanitario independentista contra ellos. Y cuentan para apuntalar esta versión con las reacciones de Junts per Catalunya (JxCat), el principal damnificado del pacto entre socialistas y republicanos, y que acusa a ERC de haber pactado con un "partido del 155".

Uno de los dirigentes del partido de Puigdemont, Albert Batet, portavoz en el parlamento regional, aseguraba nada más conocerse el acuerdo que Cataluña no retrocedía a los momentos previos al 1-O de 2017, sino hasta 2004, año en el que se suscribió el primer acuerdo tripartito para un gobierno catalán con el PSC a la cabeza (presidía Pasqual Maragall) y ERC e Iniciativa per Catalunya (representada ahora por "En Comú Podem", la marca podemita en Cataluña).

El pacto PSC-Junts en la Diputación

La acusación fue inmediatamente contrarrestada por ERC. Aragonès ha reprochado este mismo jueves a JxCat el pacto que mantiene con el PSC en la Diputación de Barcelona y que en el marco de dicho acuerdo haya aprobado los presupuestos de la institución provincial sin poner los reparos que muestra ahora con el presupuesto autonómico. Es más, ha recordado a los de Puigdemont que fue el exdirectivo bancario Jaume Giró en calidad de consejero de JxCat quien preparó los números autonómicos (que dejó listos días antes de que su partido decidiera abandonar el Govern en una decisión que todavía les pesa) y quien apostó por negociar con el PSC para tratar de obtener su apoyo. De ahí que la petición de Aragonès a JxCat para que se sume al acuerdo firmado con el PSC haya impactado en la credibilidad de los posconvergentes.

Otro detalle ilustra el desconcierto de JxCat. Poco antes de que diera a conocer el acuerdo entre el PSC y ERC, el secretario general de JxCat, el indultado Jordi Turull, deslizaba que su partido había enviado una carta al Govern en la que se ofrecía a aprobar los presupuestos y restaurar la unidad independentista definitivamente quebrada cuando las bases de JxCat decidieron votar a favor de salir del ejecutivo catalán de coalición.

Los errores de Junts han sido aprovechados por ERC para replicar que el acuerdo no supone una renuncia a sus postulados a favor de un referéndum y de la amnistía completa, sino que permite satisfacer las peticiones sindicales de médicos y profesores, que habían protagonizado huelgas y protestas en los últimos días por falta de medios y personal y en reclamación de aumentos salariales.

También destacan en ERC que los supuestos logros en materia presupuestaria que exhiben los socialistas no son más que acuerdos de intenciones sin dotación presupuestaria.

El PSC exigía la ampliación del aeropuerto, la conexión de las localidades de Sabadell y Tarrasa a través del Cuarto Cinturón y el proyecto de un centro turístico en la provincia de Tarragona. Pero como han destacado los podemitas, ninguno de esos proyectos tiene dotación presupuestaria en los números entregados este jueves al Parlament para su debate. En cuanto al Aeropuerto de El Prat, Illa reconoció que su partido se conforma con el compromiso del Govern para que las instalaciones "ganen capacidad", lo que ERC reduce a que se realizarán estudios al respecto.

Lo que sí han pactado ERC y el PSC es un aumento del presupuesto de TV3 para enjugar un déficit de más de treinta millones sólo del pasado ejercicio. Los independentistas ven ahí el pago del PSC a ERC por el despido de un colaborador de la televisión autonómica que equiparó a los votantes socialistas con los nazis en un programa nocturno de "humor".

Consecuencias del acuerdo Illa-Aragonès

Al PSC no parece afectarle en absoluto que sus "exigencias" no se hayan plasmado en partidas presupuestarias concretas. Estaban obligados a sostener el gobierno catalán de ERC en pago a los favores de ERC al Gobierno de Pedro Sánchez, pero han ganado cuota de pantalla en Cataluña gracias a sus dilaciones y a las impostadas amenazas de abandonar las negociaciones si no se aceptaban sus pretensiones sobre el aeropuerto y la autovía.

Tales amenazas eran parte de la coreografía del acuerdo cuyo efecto directo es descolocar aún más a JxCat y decantar la balanza del independentismo a favor de ERC, sus socios parlamentarios en Madrid. Vuelve el tripartito a Cataluña, con el PSC y los podemitas fuera del gobierno regional pero sustentando a los republicanos. ERC se garantiza concluir la legislatura autonómica y seguir desgastando a su principal rival en el flanco separatista.

Los números

En cuanto a los números en sí, Aragonès presume de que son los presupuestos más expansivos de la historia de la Generalidad, 41.025 millones de euros, 4.000 millones más que el pasado ejercicio. De esos 41.025 millones, 11.423 serán para sanidad y 6.825 para el departamento de Educación. En cuanto a TV3 y la emisora Catalunya Ràdio, dispondrán de 336 millones. Otros 59 millones serán para promocionar el catalán (en realidad, excluir el español) y 29 para abrir nuevas "embajadas", partida que el PSC decía querer eliminar.

El aumento de gasto se produce a pesar de que la deuda autonómica catalana es de 82.000 millones de euros, siendo Cataluña la comunidad autónoma con más deuda de España.