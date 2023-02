Serrano pregunta a Irene Montero por el comentario "nauseabundo" de Iglesias contra Ayuso

Pablo Iglesias utilizó este miércoles su podcast La Base para comentar la noticia que tiene soliviantado al separatismo: la infiltración de un policía en círculos separatistas de extrema izquierda y sus relaciones "sexoafectivas" con varias activistas. Iglesias, siempre ávido de acaparar titulares, planteó la posibilidad de que él hubiera propuesto lo mismo, cuando estaba en el Gobierno, a Fernando Grande Marlaska para espiar al PP.

Con una media sonrisa, el que fuera líder de Podemos especuló con esa hipotética propuesta al ministro del Interior para investigar a una organización autora de "tantos delitos". "Te propongo infiltrar hombres y mujeres de la Policía y la Guardia Civil que consigan tener relaciones sexuales con los jefes del PP (...) Sabiendo que son de derechas esto no puede ser tan difícil. En la cama seguro que cantan 'La Traviata' y si nuestros agentes le ofrecen droga ni te cuento, que los del PP son unos viciosos", dijo.

El día que Ayuso se cargó a este escombro y lo echó de la política debería ser declarado festivo nacional. pic.twitter.com/mtKw2fYV3U — Pastrana (@JosPastr) February 2, 2023

Luego continuó apuntando que si los policías se "hacen pasar por peperos de toda la vida para que engañen a Pablo Casado, a Feijóo, a Ayuso y a Margallo para que follen con ellos seguro que pueden contar cosas, ministro, para defender la democracia y el Estado de Derecho". "Tenemos agentes entrenados para esto y para mucho más, estamos defendiendo la democracia y el Estado de derecho; no me vengas con que si la democracia y con la libertad sexual. ¡La democracia se defiende en las cloacas, joder! Ya lo decía Felipe González", dijo Iglesias, que terminó su discurso apuntando que no hacía "falta aclarar que no propuso esto a Marlaska".

El PP ha reaccionado con estupor a las gracietas de Iglesias y a la mención en esos groseros términos de la presidenta madrileña. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha respondido en Twitter: "Se me ocurren muchos comentarios a este nauseabundo comentario. Por cualquiera de ellos me cerrarían la cuenta. Voy a esperar a la reacción de ese feminismo de izquierda tan vigilante. Algo que decir, ministra Irene Montero?"

Se me ocurren muchos comentarios a este nauseabundo comentario. Por cualquiera de ellos me cerrarían la cuenta. Voy a esperar a la reacción de ese feminismo de izquierda tan vigilante. Algo que decir Ministra @IreneMontero ? https://t.co/wgRPTRiY46 — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) February 2, 2023

La aludida de momento no ha respondido.